சஞ்சு சாம்சன் மனைவி யார் தெரியுமா? சாருலதா ரமேஷ் பற்றிய சுவாரஸ்ய தகவல்!

இந்திய கிரிக்கெட் அணியில் நீண்ட ஆண்டுகளாக விளையாடிய வரும் வீரர் சஞ்சு சாம்சன். அவருக்கு அணியில் வாய்ப்புகள் பலமுறை மறுக்கப்பட்டு வந்தாலும், தனது பேட்டிங் திறமையின் மூலம் அனைவரது வாயையும் அடைத்துள்ளார். மேற்கிந்திய தீவுகள் அணிக்கு எதிரான முக்கியமான சூப்பர் 8 போட்டியில் 97 ரன்கள் அடித்து இந்திய அணி அரை இறுதிக்கு செல்ல உதவினார் சஞ்சு சாம்சன். தற்போது அனைவரது பார்வையும் அவர் மீது தான் திரும்பி உள்ளது. கிரிக்கெட்டை தாண்டி நிஜ வாழ்க்கையிலும் சஞ்சு சாம்சன் அமைதியான ஒருவராக இருந்து வருகிறார். தற்போது அவருடைய மனைவியான சாருலதா ரமேஷ் பற்றிய தகவல்கள் சமூக வலைதளங்களில் பலரால் தேடப்பட்டு வருகிறது. சஞ்சு சாம்சனின் சுவாரசியமான காதல் வாழ்க்கை பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
யார் இந்த சாருலதா ரமேஷ்?
சஞ்சு சான்சனின் மனைவியான சாருலதான ரமேஷ் கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரத்தை சேர்ந்தவர். மிகப்பெரிய குடும்பப் பின்னணியை கொண்ட சாருலதான ரமேஷ் ஆர்யா சென்ட்ரல் பள்ளியில் தனது பள்ளி படிப்பை முடித்துள்ளார். திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள புகழ்பெற்ற கல்லூரியில் இளங்கலை பட்டம் பெற்றுள்ளார். கல்வியில் ஆர்வம் கொண்ட சாருலதா ரமேஷ் மனித வள மேம்பாட்டில் முதுகலை பட்டமும் பெற்றுள்ளார். பிரபல கிரிக்கெட் வீரரை திருமணம் செய்ததாலும், தனக்கென்று தனி அடையாளத்தையும் உருவாக்கிக் கொண்டுள்ளார். தனது படிப்பை பின்னணியில் கொண்டு சொந்தமாக தொழிலும் செய்து வருகிறார். வெற்றிகரமான தொழில் முனைவோராகவும் உள்ளார்.
சஞ்சு சாம்சன் - சாருலதா காதல்!
இந்திய அணியில் உள்ள பல்வேறு கிரிக்கெட் வீரர்களின் மனைவிகள் இன்ஸ்டாகிராமில் இன்ப்ளூயன்சாராக மாறிரும் நிலையில், சாருலதா ரமேஷ் தனது படிப்பை பின்னணியில் கொண்டு தொழில் நடத்தி வருகிறார். மற்றவர்களை போல இவருக்கு பெரிதாக ஊடக வெளிச்சமும் இல்லை. சஞ்சு சாம்சன் மற்றும் சாருலதா ரமேஷ் இருவரும் கல்லூரியில் இருந்தே நண்பர்கள் என்று கூறப்படுகிறது. உள்ளூர் போட்டிகளில் சிறப்பாக விளையாடி வந்த சஞ்சு சாம்சன், மறுபுறம் சாருலதா ரமேஷ் படிப்பில் முழு கவனம் செலுத்தி வந்துள்ளார்.
நண்பர்களாக தொடங்கிய இவர்களின் பயணம் பின்னாளில் காதலாக மாறி உள்ளது. ஐந்து வருடங்கள் காதலித்து வந்த இவர்கள் 2018 ஆம் ஆண்டு இரு குடும்பத்தின் சம்மதத்துடன் கேரளாவில் எளிய முறையில் திருமணம் செய்து கொண்டனர். அன்று முதல் இன்று வரை சஞ்சு சாம்சனின் ஒவ்வொரு வெற்றி தோல்விகளிலும் அவருக்கு உறுதுணையாக இருந்து வருகிறார் அவரது மனைவி சாருலதா ரமேஷ். இந்திய அணியில் நீண்ட நாட்களாக விளையாடி வரும் சஞ்சு சாம்சனின் சொத்து மதிப்பு கிட்டத்தட்ட 100 கோடி இருக்கும் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
