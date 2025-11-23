'யார் சாமி இவன்?' இந்தியாவை கதறவைத்த 'தமிழர்' முத்துசாமி - CSK ஏலத்தில் எடுக்குமா?

Senuran Muthusamy, IPL 2026 Mini Auction: இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு (IND vs SA) இடையிலான டெஸ்ட் தொடர் நடைபெற்று வருகிறது. முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்கா 30 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று, இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலையும் பெற்றுள்ளது.
Senuran Muthusamy: சதம் அடித்த சேனுரன் முத்துசாமி
இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி கவுகாத்தியில் உள்ள பரஸ்பரா மைதானத்தில் நேற்று தொடங்கியது. டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த தென்னாப்பிரிக்கா அணி தொடர்ந்து ஆறு இன்னிங்ஸ்களாக பேட்டிங் செய்து வருகிறது. இன்றைய இரண்டாம் நாளில் மதிய உணவு இடைவேளை வரை தென்னாப்பிரிக்கா அணி 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் 428 ரன்களை குவித்துள்ளது. தற்போது சேனுரன் முத்துசாமி (Senuran Muthusamy) 107 ரன்களுடனும், மார்கோ யான்சன் 51 ரன்களுடனும் களத்தில் இருந்தனர். இந்த போட்டியிலும் இந்தியாவின் நிலை கவலைக்கிடமாக உள்ளது.
Senuran Muthusamy: வியக்க வைத்த முத்துசாமி
நேற்றைய முதல் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் தென்னாப்பிரிக்கா 247 ரன்களை எடுத்து 6 விக்கெட்டை இழந்திருந்தது. ஆனால், இன்று சுமார் 55 ஓவர்களை எதிர்கொண்டு 1 விக்கெட்டை மட்டும் இழந்து 181 ரன்களை குவித்துள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக, இன்றைய இரண்டாவது செஷனில் 112 ரன்களை அடித்திருக்கிறது. யான்சனின் வெறும் 53 பந்துகளில் அரைசதம் அடித்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது.
Hundred up!
A maiden Test century for Senuran Muthusamy.
A remarkable performance showcasing an innings of grit, composure, and complete control.pic.twitter.com/eR1aTK6Hze
— Proteas Men (@ProteasMenCSA) November 23, 2025
ஆனால், இன்று ஒரு முனையில் விக்கெட் சரியாமல் பார்த்துக்கொண்டவர் முத்துசாமி தான். அவர் தற்போது வரை 203 பந்துகளை சந்தித்து 10 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்களை விளாசியிருக்கிறார். இது இவரின் முதல் டெஸ்ட் சதமாகும். இதற்கு முன் 2 அரைசதங்களை டெஸ்டில் அடித்திருக்கிறார். உணவு இடைவேளைக்கு பின் முத்துசாமி 109 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். முத்துசாமியின் இன்றைய நிதான ஆட்டம், 'யார் சாமி இவன்?' என ரசிகர்களை பீமா படத்தின் பிரகாஷ் ராஜ் வசனத்தை பேச வைத்துவிட்டது எனலாம். அந்த வகையில், யார் இந்த சேனுரன் முத்துசாமி என்பதை இங்கு பார்க்கலாம்.
Senuran Muthusamy: யார் இந்த சேனுரன் முத்துசாமி?
இந்திய வம்சாவளி குடும்பத்தில் கடந்த 1994ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 22ஆம் தேதி, தென்னாப்பிரிக்காவின் குவா-சுலு நடால் மாகாணத்தில் பிறந்தவர், சேனுரன் முத்துசாமி. தென்னாப்பிரிக்கா 1994ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்தில் விடுதலை பெற்ற நிலையில், அதற்கு 2 மாதங்களுக்கு முன் பிறந்தவர் முத்துசாமி. இவரின் குடும்ப உறவினர்கள் சிலர் இன்னும் தமிழ்நாட்டின் நாகப்பட்டினத்தில் வசிக்கின்றனர். இவர் தந்தையின் ஊரும் நாகப்பட்டினம் தான்.
சிறு வயதில் இருந்தே கிரிக்கெட்டில் ஆர்வமாக இருந்த முத்துசாமி, ஆல்-ரவுண்டராக வலம் வந்தார். இவர் 2019ஆம் ஆண்டில் தென்னாப்பிரிக்காவின் இந்திய சுற்றுப்பயணத்தின்போது தான் டெஸ்ட் போட்டியில் அறிமுகமானார். முத்துசாமி விளையாடும் 8வது டெஸ்ட் போட்டி இதுவாகும். தவிர நடப்பாண்டில்தான் அவர் ஓடிஐ மற்றும் டி20ஐ போட்டிகளிலும் அறிமுகமானார். இதுவரை 5 ஓடிஐ போட்டிகள் மற்றும் 5 டி20ஐ போட்டிகளில் விளையாடி உள்ளார். டெஸ்டில் 12 இன்னிங்ஸில் 22 விக்கெட்டை வீழ்த்தியிருக்கிறார்.
Senuran Muthusamy: சிஎஸ்கே முத்துசாமியை எடுக்குமா?
ஐபிஎல் தொடரில் சேனுரன் முத்துசாமி விளையாடியதே இல்லை. இடது கை பேட்டர் மற்றும் இடது கை ஆல்-ரவுண்டரான இவர் ஐபிஎல் மெகா ஏலத்தில் கடந்த முறை பதிவு செய்திருந்ததாக கூறப்படுகிறது. எனவே, சுழற்பந்துவீச்சு ஆல்-ரவுண்டரை தேடும் சிஎஸ்கேவுக்கு முத்துசாமி நல்ல ஆப்ஷன்தான். சிஎஸ்கேவுக்கு 4 வெளிநாட்டு வீரர்கள் இன்னும் தேவை. சுழற்பந்துவீச்சு ஆல்-ரவுண்டர்கள் மேக்ஸ்வெல் அல்லது லிவிங்ஸ்டன் கிடைத்தாலும் கிடைக்காவிட்டாலும் இவரை ரூ.1 கோடி - ரூ.2 கோடிக்கு எடுத்து பேக்அப்பாக வைக்கலாம். இவரிடம் பின்வரிசையில் இருந்து பேட்டிங்கும் கிடைக்கும், நான்கு ஓவர்கள் சிறப்பாகவும் வீசக்கூடியவர். மேலும், தமிழகத்தை பூர்வீகமாக கொண்டிருக்கிறார் என்பதால் இவரை எடுத்தால் அதுவும் சிறப்பானதாக அமையும்.
மேலும் படிக்க | 137 ஆண்டுகளில் மிகக் குறுகிய ஆஷஸ் டெஸ்ட்! பெர்த் போட்டி சாதனைகள்
மேலும் படிக்க | IND vs SA: 2வது போட்டி காலையில் சீக்கிரமே தொடங்குவது ஏன்? பின்னணி இதுதான்...!
மேலும் படிக்க | T20 World Cup 2026: இந்தியா vs பாகிஸ்தான் போட்டி எப்போது? - அட்டவணை எப்போது ரிலீஸ்?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ