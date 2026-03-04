English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Cricket Records : 0 பந்தில் 8 ரன்கள் கொடுத்த பவுலர் யார் என தெரியுமா? கிரிக்கெட் விநோதம்

Cricket Records : கிரிக்கெட்டில் ஒரு பந்துகூட வீசாமல் 8 ரன்கள் கொடுத்த பந்துவீச்சாளர் யார்? எப்போது இது நடந்தது என்பது குறித்து இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Mar 4, 2026, 09:50 PM IST
  • கிரிக்கெட் விநோத சாதனைகள்
  • 0 பந்தில் 8 ரன்கள் விட்டுக்கொடுத்த பவுலர்
  • பாகிஸ்தான் பவுலரின் விநோத ரெக்கார்டு

Cricket Records : 0 பந்தில் 8 ரன்கள் கொடுத்த பவுலர் யார் என தெரியுமா? கிரிக்கெட் விநோதம்

Cricket Records : சமகால கிரிக்கெட் போட்டிகளில் பேட்டர்கள் அதிரடியாக விளையாடுவதால் பந்துவீச்சாளர்கள் அதிக ரன்களைக் கொடுப்பது சகஜமான ஒன்றாக மாறிவிட்டது. ஆனால், வரலாற்றிலேயே மிக விசித்திரமாக, ஒரு பந்து கூட வீசாமல் 8 ரன்களை விட்டுக் கொடுத்து, ஆட்டத்திலிருந்தே வெளியேற்றப்பட்ட ஒரு பந்துவீச்சாளரின் கதை இன்றும் கிரிக்கெட் ரசிகர்களிடையே வியப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது. பாகிஸ்தானின் இடதுகை சுழற்பந்து வீச்சாளர் அப்துர் ரஹ்மான், கடந்த 2014-ம் ஆண்டு ஆசியக் கோப்பையில் படைத்த இந்த வினோதமான சாதனை குறித்து விரிவாகப் பார்ப்போம்.

பொதுவாக ஒரு ஓவரில் பந்துவீச்சாளர்கள் ரன்களைக் கொடுத்தாலும், குறைந்தது ஓரிரு பந்துகளை வீசிய பிறகுதான் அந்த ரன்கள் கணக்கில் வரும். ஆனால், வங்கதேசத்தின் மிர்பூரில் உள்ள ஷேரே பங்களா தேசிய மைதானத்தில் நடைபெற்ற ஆசியக் கோப்பை லீக் ஆட்டத்தில், பாகிஸ்தான் வீரர் அப்துர் ரஹ்மானுக்கு அந்த நாள் ஒரு மறக்க முடியாத கசப்பான நாளாக அமைந்தது. தனது பந்துவீச்சுக் கட்டுப்பாட்டை முழுமையாக இழந்த அவர், வீசிய அனைத்துப் பந்துகளுமே விதிகளுக்குப் புறம்பான நோ-பால் ஆக அமைந்ததால், ஒரு பந்து கூட கணக்கில் வராமலேயே அவரது பந்துவீச்சுப் புள்ளிவிவரம் 0-0-8-0 என பதிவானது.

என்ன நடந்தது அந்த 11-வது ஓவரில்?

பாகிஸ்தான் மற்றும் வங்கதேசம் மோதிய அந்தப் போட்டியில், ஆட்டத்தின் 11-வது ஓவரை வீசுவதற்காக அப்துர் ரஹ்மான் அழைக்கப்பட்டார். அப்போது களத்தில் இம்ருல் கயேஸ் பேட்டிங் செய்து கொண்டிருந்தார். ரஹ்மான் வீசிய முதல் பந்தே அவரது கையை விட்டு நழுவி, பேட்டரின் இடுப்பு உயரத்திற்கு மேல் ஒரு பீமராக சென்றது. நடுவர் அதனை நோ-பால் என்று அறிவித்தார். வழக்கமாக ஒரு பீமர் வீசப்பட்டால் நடுவர் எச்சரிக்கை விடுப்பார்.

இதனைத் தொடர்ந்து வீசப்பட்ட அடுத்த பந்தும் அதேபோல் இடுப்பு உயரத்திற்கு மேல் சென்றது. அதனை அடித்த பேட்டர் கேட்ச் கொடுத்து அவுட் ஆனார். ஆனால், அதுவும் நோ-பால் என்பதால் பேட்டர் ஆட்டமிழக்கவில்லை. விதிகளின்படி, ஒரே ஓவரில் இரண்டு பீமர்களை வீசும் பந்துவீச்சாளர் தொடர்ந்து பந்துவீச அனுமதிக்கப்பட மாட்டார். இருப்பினும், அப்போதைய கேப்டன் மிஸ்பா-உல்-ஹக் நடுவரிடம் பேசியதைத் தொடர்ந்து ரஹ்மானுக்கு ஒரு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது.

மூன்றாவது முறையும் சொதப்பிய ரஹ்மான்

தனக்குக் கிடைத்த கடைசி வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள முயன்ற ரஹ்மான், இந்த முறை ரவுண்ட் தி விக்கெட் திசையில் வந்து பந்துவீசினார். ஆனால், துரதிர்ஷ்டவசமாக அந்தப் பந்தும் பேட்டரின் உடல் பகுதியை நோக்கி ஒரு ஃபுல் டாஸ் பந்தாகச் சென்றது. அதனைப் பேட்டர் அனமுல் ஹக் பவுண்டரிக்கு விரட்டினார். நடுவர் மீண்டும் அதனை நோ-பால் என்று அறிவித்ததோடு, ஐசிசி (ICC) விதிமுறைப்படி ரஹ்மானை மேற்கொண்டு பந்துவீசத் தடை விதித்து ஆட்டத்திலிருந்தே வெளியேற்றினார்.

இதன் விளைவாக, ஒரு பந்து கூட முறையாக வீசப்படாத நிலையில், முதல் நோபாலுக்கு ஒரு ரன், இரண்டாவது நோ-பாலுக்கு ஒரு ரன், மூன்றாவது நோ-பாலுக்கு ஒரு ரன் + பவுண்டரி 4 ரன்கள் மற்றும் ஒரு கூடுதல் ரன் என மொத்தம் 8 ரன்கள் வங்கதேச அணியின் கணக்கில் சேர்ந்தன.

கிரிக்கெட் வரலாற்றில் விசித்திரம்

கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இது போன்ற ஒரு சம்பவம் நிகழ்வது மிகவும் அபூர்வம். அப்துர் ரஹ்மானின் அன்றைய பந்துவீச்சுப் புள்ளிவிவரம் ஸ்கோர் கார்டில் 0 ஓவர், 0 மெய்டன், 8 ரன்கள், 0 விக்கெட் எனப் பதிவானது. இந்த ஓவரை முடிப்பதற்காக மற்றொரு பந்துவீச்சாளர் அழைக்கப்பட்டு ஓவர் நிறைவு செய்யப்பட்டது. ஒரு சர்வதேசப் போட்டியில் எந்த ஒரு முறையான பந்தையும் வீசாமல் இவ்வளவு ரன்களைக் கொடுத்த ஒரே பந்துவீச்சாளர் என்ற சங்கடமான சாதனையை ரஹ்மான் இதன் மூலம் பெற்றார்.

Cricket RecordsUnique cricket recordsAbdur RehmanPakistan spinner recordStrange cricket records

