CSK அணியின் இம்பேக்ட் வீரர் யார்? தோனியாக இருக்க வாய்ப்பா? முழு விவரம்!

Who is the impact player of Chennai Super Kings team: வரயிருக்கும் ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் சிறந்த இம்பேக்ட் வீரராக யார் இருப்பார்கள் என்பது குறித்து இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Jan 6, 2026, 09:19 PM IST
  • சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்
  • இம்பேக்ட் வீரர் யார்?
  • தோனி அந்த இடத்தில் விளையாடுவாரா?

CSK Latest News: 2026 ஐபிஎல் தொடர் இன்னும் மூன்று மாதங்களில் நடைபெற இருக்கிறது. இத்தொடருக்கான எதிர்பார்புகள் நவம்பர் மாதத்தில் இருந்தே அதிகரித்து வருகிறது. காரணம், ஒவ்வொரு அணியும் தங்களின் அணியை வலுப்படுத்த தேவையற்ற வீரர்கள் விடுவித்து மினி ஏலத்தில் தேவையான வீரர்களை வாங்கிக்கொண்டனர். குறிப்பாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியில் இருந்து சஞ்சு சாம்சனை வாங்கிக்கொண்டு ஜடேஜா மற்றும் சாம் கரணை அவருக்கு விலையாக கொடுத்தது. இது அந்த அணியின் ரசிகர்களுக்கு வர பிரசாதமாக அமைந்தது. 

Chennai Super Kings: அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர்ந்த சிஎஸ்கே அணி 

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் அடையாளமாக இருக்கும் தோனி வரும் ஐபிஎல்லுடன் ஓய்வு பெற இருப்பது போல் தெரிகிறது. அதனாலேயே சிஎஸ்கே அணி அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகர்ந்து இருக்கிறது. அந்த அணியின் அடுத்த முகமாக சஞ்சு சாம்சன், ருதுராஜ் கெய்க்வாட் ஆகியோர் உள்ளனர். இந்த சூழலில், தோனி 2026ல் எப்படி விளையாட போகிறார். அவர் வழக்கம்போல முழு நேர விக்கெட் கீப்பராக செயல்பட இருக்கிறாரா? அல்லது இம்பேக்ட் வீரர் போல் செயல்பட இருக்கிறாரா உள்ளிட்ட கேள்விகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது. 

IS CSK Impact Player MS Dhoni: தோனி இம்பேக்ட் வீரரா? 

எம். எஸ், தோனி இம்பேக்ட் வீரராக செயல்படுவது என்பது குறைவான வாய்ப்பே. அவர் கடைசி ஐபிஎல் என்பதால் முழு நேரம் களத்தில் இருக்கவே அதிக வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஒருவேளை பணிச்சுமையை ஒரு காரணமாக கொண்டால் அவரை இம்பேக்ட் வீரராக கொண்டு வரலாம். அப்படி கொண்டுவரும் பட்சத்தில் சஞ்சு சாம்சன் விக்கெட் கீப்பிங் செய்வார். தோனி ஒரு ஃபினிஷராக செயல்பட வாய்ப்பு இருக்கிறது. மேலும், தோனி இம்பேக்ட் வீரராக செயல்படுவாரா மாட்டாரா? என்பது ஐபிஎல் தொடர் தொடங்கும்போதுதான் தெரியும். 

CSK Impact Player Options: இந்த 4 வீரர்களில் ஒருவரே இம்பேக்ட் வீரர்

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியை பொறுத்தவரையில், தற்போதைக்கு கலீல் அகமது, ராகுல் சாகர், அன்ஷுல் கம்போஜ், முகேஷ் சவுத்தரி ஆகியோர் இம்பேக் வீரர்கள் திட்டங்களில் உள்ளனர். இதில் பொரும்பாலும் கலீல் அகமத்தையே இம்பேக்ட் வீரராக சென்னை அணி முடிவு செய்ய அதிக வாய்ப்புள்ளது. காரணம், கடந்த ஐபிஎல்லிலும் சில போட்டிகளில் அவர் இம்பேக்ட் வீரராக செயல்பட்டார். அதுமட்டுமல்லாமல், மற்ற வீரர்களை பார்க்கையில் இவரே அனுபவமும் வாய்ந்தவராக உள்ளார். ஒருவேளை கலீல் அகமதை இம்பேக் வீரராக கொண்டுவரும் திட்டம் இல்லையென்றால், அனுசுல் கம்போஜை கொண்டு வருவார்கள் என தெரிகிறது. 

CSK Full Squad For 2026 IPL: 2026 ஐபிஎல் தொடருக்கான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 

ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), ஆயுஷ் மத்ரே, எம்.எஸ். தோனி, சஞ்சு சாம்சன், டெவால்ட் ப்ரீவிஸ், உர்வில் படேல், ஷிவம் துபே, ஜேமி ஓவர்டன், ராமகிருஷ்ண கோஷ், நூர் அகமது, கலீல் அகமது, அன்ஷுல் கம்போஜ், குர்ஜப்னீத் சிங், ஷ்ரேயாஸ் கோபால், முகேஷ் சவுத்ரி, நாதன் எல்லிஸ், அகேல் ஷர்மான், பிரஷாந்த் ஷர்மான், பிரஷாந்த் ஷர்மான், சர்பராஸ் கான், மாட் ஹென்றி, ராகுல் சாஹர், சாக் ஃபௌல்க்ஸ்.

CSK Predicted Playing XI For IPL 2026: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் கணிக்கப்பட்ட பிளேயிங் 11

சஞ்சு சாம்சன், ஆயுஷ் மத்ரே, ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), கார்த்திக் ஷர்மா, டெவால்ட் ப்ரீவிஸ், ஷிவம் துபே, பிரஷாந்த் வீர், எம்எஸ் தோனி (விக்கெட் கீப்பர்), நூர் அகமது, நாதன் எல்லிஸ், கலீல் அகமது, அன்ஷுல் கம்போஜ் (இம்பேக்ட் வீரர்). 

