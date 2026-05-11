CSK அணியில் பைல்வான்... 8 சிக்ஸரை பறக்கவிட்ட கில்லாடி - யார் இந்த உர்வில் பட்டேல்?

Who Is Urvil Patel: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி பிளே ஆப் ரேஸில் இன்னும் நீடிக்கிறது. இருப்பினும் சிஎஸ்கேவுக்கு முன் ஆர்சிபி, எஸ்ஆர்ஹெச், குஜராத் டைட்டன்ஸ், பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிகள் முன்னிலையில் உள்ளன.
சிஎஸ்கே அணிக்கு பின்னும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ், டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணிகள் வரிசைக் கட்டி நிற்கின்றன. சிஎஸ்கே அணி அடுத்தடுத்து வெற்றியை குவித்தால் மட்டுமே பிளே ஆப் செல்ல முடியும். ஒவ்வொரு போட்டியும் சிஎஸ்கேவுக்கு முக்கியமானதாக பார்க்கப்பட்டது.
சிஎஸ்கே வெற்றி
நேற்று சென்னை சேப்பாக்கத்தில் நடைபெற்ற சிஎஸ்கே - லக்னோ போட்டியும் லக்னோவை விட சிஎஸ்கேவுக்கு முக்கியமானதாக பார்க்கப்பட்டது. சிஎஸ்கே இந்த போட்டியை எளிமையாக வெல்லும் நிலையில் இருந்தது. பவர்பிளேவிலேயே 97 ரன்களை அடித்துவிட்டது. மீதம் இருந்த 107 ரன்களை மீதம் உள்ள 14 ஓவர்களில் போராடி வென்றது. கடைசி ஓவர் சென்று 5 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் சிஎஸ்கே வென்றது.
மேலும் படிக்க | CSK கேப்டன் பதவி... சஞ்சு சாம்சன் சொன்ன நச் பதில்!
உர்வில் பட்டேல் காட்டிய அதிரடி
சிஎஸ்கேவின் நேற்றைய வெற்றிக்கு முக்கிய காரணம், ஆட்ட நாயகன் உர்வில் பட்டேல். 23 பந்துகளில் எட்டு சிக்ஸர்கள், இரண்டு பவுண்டரிகள் என 65 ரன்களை குவித்தார். அவர் உள்ளே வரும்போது சிஎஸ்கே 3.4 ஓவர்களில் 34/1 என்ற நிலையில் இருந்தது. அவர் 10வது ஓவரில் ஆட்டமிழந்தபோது 126/2 என்ற நிலைக்கு வந்தது. அதாவது, 64 பந்துகளுக்கு 78 ரன்களே தேவைப்பட்டது.
Vedict of te game: A Sunday bloc#WhistlePodu #CSKvLSG
A Threadpic.twitter.com/H8eDCcfaYQ
— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) May 11, 2026
சாதனை அரைசதம்... அப்பாவுக்கு சமர்பணம்...
உர்வில் பட்டேல் காட்டிய வெறித்தனமான ஆட்டம் லக்னோ அணி படுதோல்வியை சந்தித்தது. அவர் 13 பந்துகளில் அரைசதம் அடித்து, ஐபிஎல் வரலாற்றில் அதிவேகமாக அரைசதம் அடித்து சாதனையை சமன் செய்தார். அரைசதம் அடித்ததும், "இது உங்களுக்காக அப்பா" என ஒரு துண்டுசீட்டில் எழுதி ஒட்டுமொத்த உலகிற்கே காண்பித்தார். சேப்பாக்கத்தை நேற்று அலறவிட்ட உர்வில் பட்டேல் யார், அவரின் பின்னணி இதோ...!
யார் இந்த உர்வில் பட்டேல்?
குஜராத் மாநிலம் மெஹ்சானா நகரைச் சேர்ந்த உர்வில் பட்டேல் 2024-25 சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை தொடரின் மூலம் பெரியளவில் கவனம் பெற்றார். அந்த சீசனில் 6 இன்னிங்ஸில் 315 ரன்களை குவித்தார். திரிபுரா அணிக்கு எதிராக 28 பந்துகளில் இவர் அடித்த சதம், டி20 வரலாற்றில் அதிவேகமாக அடிக்கப்பட்ட 2வது சதமாகும்.
சையத் முஷ்டாக் அலி டிராபி தொடரில் 29 சிக்ஸரை அடித்து, அந்த தொடரில் அதிக சிக்ஸரை பறக்கவிட்டார். சிவப்பு பந்து போட்டிகளிலும் இவர் கலக்கியிருக்கிறார். ரஞ்சி கோப்பை தொடரில் சௌராஷ்டிரா அணிக்கு எதிரான காலிறுதி போட்டியில் 140 ரன்களை குவித்தார்.
சிஎஸ்கேவுக்குள் வந்தது எப்படி?
இவர் 2023இல் சிஎஸ்கே அணி கோப்பையை வென்றபோது குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியில் இடம்பெற்றிருந்தார். ஆனால் அப்போது விளையாடவில்லை. கடந்த சீசனில் வன்ஷ் பேடி காயம் காரணமாக தொடரில் இருந்து விலக, மாற்று வீரராக உர்வில் பட்டேல் சிஎஸ்கே அணிக்குள் கொண்டுவரப்பட்டார். கடந்த சீசனிலேயே அவர் விளையாடிய நிலையில், சிஎஸ்கே அவரை மீண்டும் தக்கவைத்தது.
மேலும் படிக்க | இந்திய கேப்டனாகும் CSK ஸ்டார்... ஷ்ரேயாஸ் ஐயருக்கு கல்தா - பிசிசிஐ பக்கா பிளான்
உர்வில் பட்டேல் தந்தை யார்?
உர்வில் பட்டேலின் தந்தை பெயர் முகேஷ் பட்டேல். அவர் பல்கலைக்கழக அளவிலான முன்னாள் ஓட்டபந்தைய வீரர் ஆவார். அவர் உடற்பயிற்சி ஆசிரியராக பணியாற்றி வந்தார். உர்வில் பட்டேலின் அசாத்திய பலத்திற்கும், பிட்னஸிற்கும் இவர்தான் முக்கிய காரணம். அப்படிப்பட்ட தனது தந்தைக்கே நேற்றை சாதனை அரைசதத்தை உர்வில் பட்டேல் சமர்பித்தார்.
சிஎஸ்கே அணிக்கு அடுத்து இருக்கும் போட்டிகள்
சிஎஸ்கே அணி 11 போட்டிகளில் விளையாடி 6இல் வென்றுள்ளது, 5இல் தோற்றுள்ளது. 12 புள்ளிகளுடன் +0.185 நெட் ரன்ரேட் உடன் 5வது இடத்தில் சிஎஸ்கே உள்ளது. இன்னும் சிஎஸ்கே அணிக்கு 3 போட்டிகளே உள்ளன. அடுத்து லக்னோவில் எல்எஸ்ஜி அணியுடன் (மே 15), சென்னை நகரில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியுடன் (மே 18), அகமதாபாத் நகரில் குஜராத் அணியுடன் (மே 21) மோத இருக்கின்றன. இந்த மூன்று போட்டிகளிலும் வென்றால் சிஎஸ்கே நிச்சயம் பிளே ஆப் அதிக வாய்ப்புள்ளது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
1. உர்வில் பட்டேல் சிஎஸ்கே அணிக்குள் எப்படி வந்தார்?
கடந்த 2025 சீசனில் வன்ஷ் பேடி காயம் காரணமாக விலகினார். அவருக்கு மாற்று வீரராக சிஎஸ்கே அணிக்குள் உர்வில் பட்டேல் கொண்டுவரப்பட்டார். அவரது சிறப்பான ஆட்டத்தினால், இந்த சீசனிலும் சிஎஸ்கே அவரைத் தக்கவைத்துக்கொண்டது.
2. லக்னோ அணிக்கு எதிராக உர்வில் பட்டேல் படைத்த சாதனைகள் என்ன?
உர்வில் பட்டேல் இந்த போட்டியில் வெறும் 13 பந்துகளில் அரைசதம் அடித்தார். இதன்மூலம், ஜெய்ஸ்வாலின் சாதனையை உர்வில் பட்டேல் முறியடித்தார். அதாவது, ஐபிஎல் வரலாற்றில் அதிவேகமாக அடிக்கப்பட்ட அரைசதமாகும்.
3. உர்வில் பட்டேல் காட்டிய துண்டுச் சீட்டில் என்ன எழுதியிருந்தது?
லக்னோ அணிக்கு எதிரான போட்டியில் அரைசதம் அடித்தபோது, அனைவருக்கும் துண்டுச்சீட்டை காண்பித்தார். அதில் 'இது உங்களுக்காக அப்பா' என எழுதப்பட்டிருந்தது.
மேலும் படிக்க | Urvil Patel: உர்வில் படேல் பேப்பரில் எழுதிய வசனம் என்ன தெரியுமா?