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இலங்கையை சதம் அடித்து மிரட்டிய... வடசென்னை 'ஆபத்பாந்தவன்' - யார் இந்த வி.கே. வினீத்?

Who Is VK Vineeth? : இலங்கை அணிக்கு எதிரான 19 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான 3வது ஒருநாள் போட்டியில், இந்திய அணிக்காக விளையாடிய தமிழக வீரர் வி.கே. வினீத் சதம் அடித்து பெரும் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளார்.

Source:Bureau
Published: Jul 09, 2026, 06:00 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 06:22 PM IST
இலங்கையை சதம் அடித்து மிரட்டிய... வடசென்னை 'ஆபத்பாந்தவன்' - யார் இந்த வி.கே. வினீத்?

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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