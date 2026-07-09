/இலங்கையை சதம் அடித்து மிரட்டிய... வடசென்னை 'ஆபத்பாந்தவன்' - யார் இந்த வி.கே. வினீத்?

Who Is VK Vineeth? : 19 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான இந்தியா - இலங்கை ஒருநாள் போட்டி தொடர் தற்போது இலங்கையில் நடைபெற்று வருகிறது. மொத்தம் மூன்று ஒருநாள் போட்டி மற்றும் 2 அதிகாரப்பூர்வமற்ற டெஸ்ட் போட்டியை விளையாட இளம் இந்திய அணி, இலங்கைக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளது.
இலங்கையின் தெற்கு மாகாணத்தில் உள்ள ஹம்பாந்தோட்டா நகரின் மஹிந்த ராஜபக்ச சர்வதேச மைதானத்தில் மூன்று ஒருநாள் போட்டிகள் திட்டமிடப்பட்ட நிலையில், ஜூலை 4ஆம் தேதி ஒருநாள் தொடர் தொடங்கியது
முதல் போட்டியில் 19 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான இந்திய அணி 4 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வென்ற நிலையில், 2வது போட்டியில் இலங்கை அணி 8 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வென்றது. இதனால் தொடர் 1-1 என சமனடைந்தது.
இந்த தொடரில் ராகுல் டிராவிட்டின் அன்வே டிராவிட் மகன் விளையாடுவதால் கவனம் பெற்றது, அவரும் 2வது போட்டியில் 87 ரன்களை குவித்திருந்தார். ஆனால், 3வது போட்டியில் அன்வே டிராவிட் விளையாடவில்லை.
தொடரை தீர்மானிக்கும் மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இலங்கை அணி பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது. அதன்படி இந்திய அணி முதலில் பேட்டிங் செய்தது. கேப்டன் யஷ்பர்தன் சவுகான் 6 ரன்களிலும், விக்கெட் கீப்பரான ரஜத் பாகேல் 8 ரன்களிலும் ஆட்டமிழந்தனர்.
ஓபனிங் சொதப்பினாலும் 3வது விக்கெட்டுக்கு ஜோடி சேர்ந்த வி.கே. வினீத் மற்றும் லக்ஷயா ராய்சந்தானி சிறப்பான பார்ட்னர்ஷிப்பை அமைத்தனர். இதில் வி.கே. வினீத் என்பவர் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர் என்பது கவனிக்கத்தக்கது. இந்த ஜோடி 117 பந்துகளுக்கு 108 ரன்களுக்கு பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்தது.
ராய்சந்தானி 61 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழக்க, அடுத்தடுத்து வந்தவர்கள் வினீத்திற்கு ஓரளவு பார்ட்னர்ஷிப் கொடுத்தனர். ஒருமுனையில் நிலைத்து நின்று விளையாடிய வினீத் 116 பந்துகளில் சதம் அடித்து மிரட்டினார். இக்கட்டான நிலையில் விளையாடி வந்த இந்திய அணிக்கு, தமிழக வீரர் வினீத் ஆபத்பாந்தவனாக விளங்கினார்.
சதம் அடித்த பின்னரும் அதிரடி காட்டிய வினீத், 43வது ஓவரில் 2 சிக்ஸர்களை பறக்கவிட்டு அசரடித்தார். அடித்து ஆட முயன்று, 45வது ஓவரில் வினீத் ஆட்டமிழந்தார். அவர் 136 பந்துகளில் 13 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் உள்பட 131 ரன்களை பதிவு செய்திருந்தார்.
மற்ற பேட்டர்களும் ஓரளவு பங்களிக்க இந்திய அணி 50 ஓவர்கள் முடிவில் 8 விக்கெட் இழப்பிற்கு 290 ரன்களை குவித்தது. 291 ரன்கள் இலக்கை துரத்திய இலங்கை அணிக்கு கடைசி ஓவரில் 11 ரன்கள் தேவைப்பட்டது. இலங்கைக்கு கைவசம் 1 விக்கெட் மட்டுமே இருந்தது. 7வது வீரராக களமிறங்கிய சமிகா ஹீனதிகலா கடைசி ஓவரில் ஒரு சிக்ஸர், ஒரு பவுண்டரி அடித்து ஆட்டத்தை இலங்கை வசம் கொண்டுவந்தார்.
கடைசி பந்தில் 1 ரன் அடித்து, இலங்கை அணி 1 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற்றது. ஹீனதிகலா 68 பந்துகளில் 84 ரன்களை அடித்து ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார். 2-1 என்ற கணக்கில் இலங்கை தொடரை வென்றது.