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யார் இந்த சர் கார்பீல்ட் சோபர்ஸ்? கிரிக்கெட் வரலாற்றின் முதல் 6 பால் 6 சிக்ஸ் நாயகன் மறைவு!

Sir Garfield Sobers : கிரிக்கெட் உலகின் மிகச்சிறந்த ஆல் ரவுண்டர் சர் கார்பீல்ட் சோபர்ஸ் தனது 89 வயதில் காலமானார். கிரிக்கெட்டில் 6 பந்துகளில் 6 சிக்சர்கள் அடித்த நாயகன். 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 17, 2026, 10:00 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 10:00 PM IST
யார் இந்த சர் கார்பீல்ட் சோபர்ஸ்? கிரிக்கெட் வரலாற்றின் முதல் 6 பால் 6 சிக்ஸ் நாயகன் மறைவு!
Image Credit: Sir Garfield SobersSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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