/யார் இந்த சர் கார்பீல்ட் சோபர்ஸ்? கிரிக்கெட் வரலாற்றின் முதல் 6 பால் 6 சிக்ஸ் நாயகன் மறைவு!

Sir Garfield Sobers : கிரிக்கெட் வரலாற்றின் மிகச்சிறந்த ஆல்-ரவுண்டராகக் கருதப்படும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் ஜாம்பவான் சர் கார்பீல்ட் சோபர்ஸ் தனது 89 வயதில் காலமானார். சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் பேட்டிங், பந்துவீச்சு, பீல்டிங் என அனைத்துத் துறைகளிலும் சிறந்து விளங்கிய அவரின் மறைவு, கிரிக்கெட் உலகிற்கு அதிர்ச்சியையும் சோகத்தையும் கொடுத்திருக்கிறது. இவரது மறைவு குறித்த செய்தியை வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட் வாரியம், தங்களின் அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டு உறுதி செய்துள்ளது.
பார்படாஸில் 1936 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 28 அன்று பிறந்த சோபர்ஸ், கிரிக்கெட் மைதானத்தில் ஒரு வீரரால் என்னவெல்லாம் செய்ய முடியும் என்ற இலக்கணத்தையே மாற்றியமைத்தவர். இடதுகை பேட்டிங் செய்யக்கூடிய இவர், பந்துவீச்சில் இடதுகை வேகப்பந்து மற்றும் சுழற்பந்து என இரண்டிலுமே எதிரணிகளை மிரட்டினார். அதேபோல், மைதானத்தில் இவரது சுறுசுறுப்பான பீல்டிங்கும் செய்யக்கூடியவராக இருந்ததால், அவரது தலைமுறையின் மிகச்சிறந்த ஃபீல்டர்களில் ஒருவராக திகழ்ந்தார். இத்தகைய பன்முகத்திறன் காரணமாகவே அவர் ஒரு கம்ப்ளீட் கிரிக்கெட்டர் என்று உலக கிரிக்கெட் அரங்கில் அங்கீகரிக்கப்பட்டு கொண்டாடப்பட்டவர்.
வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்காகத் தனது 17 வயதிலேயே டெஸ்ட் போட்டிகளில் அறிமுகமான சோபர்ஸ், மொத்தம் 93 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி 57.78 என்ற சிறப்பான சராசரியுடன் 26 சதங்கள் உட்பட 8,032 ரன்களைக் குவித்துள்ளார். பந்துவீச்சில் 235 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியதோடு, பீல்டிங்கில் 109 கேட்சுகளையும் பிடித்து அசத்தியுள்ளார்.
இவரது சாதனைகளில் மிக முக்கியமானது, 1958 ஆம் ஆண்டு பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக ஆட்டமிழக்காமல் அவர் விளாசிய 365 ரன்கள் ஆகும். அந்த காலகட்டத்தில் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் ஒரு தனிநபர் எடுத்த அதிகபட்ச ஸ்கோராக இது இருந்தது. அதற்கு ஒரு தசாப்தத்திற்குப் பிறகு, 1968 ஆம் ஆண்டில், பர்ஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட்டில் ஒரு ஓவரில் 6 சிக்சர்களை அடித்த முதல் கிரிக்கெட் வீரர் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையைப் படைத்தார். இந்த சாதனை இன்றும் கிரிக்கெட் வரலாற்றின் மிகச் சிறந்த சாதனைகளில் ஒன்றாகக் உள்ளது.
வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் கேப்டனாகவும் செயல்பட்ட சோபர்ஸ், கரீபியன் தீவுகள் மற்றும் உலகெங்கிலும் உள்ள பல தலைமுறை கிரிக்கெட் வீரர்களுக்கு மிகப்பெரிய தூண்டுகோலாக விளங்கினார். வெறும் புள்ளிவிவரங்களைத் தாண்டி, கிரிக்கெட்டின் அனைத்துப் பிரிவுகளிலும் ஆதிக்கம் செலுத்தும் அவரது திறன், அடுத்தடுத்த தலைமுறை கிரிக்கெட் பிளேயர்களின் ஆல்-ரவுண்டர்களுக்கான இலக்கணமாக அமைந்தது.
கிரிக்கெட் விளையாட்டிற்கு அவர் ஆற்றிய சேவைகளுக்காக அவருக்கு நைட்ஹுட் பட்டம் வழங்கப்பட்டது. மேலும், விஸ்டனின் நூற்றாண்டின் சிறந்த கிரிக்கெட் வீரர்களில் ஒருவராகவும் அவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். அதோடு, ஐசிசி ஹால் ஆப் பேமிலும் அவர் சேர்க்கப்பட்டார். கிரிக்கெட் உலகில் அவர் ஏற்படுத்திய மாபெரும் தாக்கத்திற்கு இவையே சான்றாகும்.
இன்றளவும் இருக்கும் கிரிக்கெட் விமர்சகர்கள் பலரின் பார்வையில், இவரைப் போன்றதொரு முழுமையான கிரிக்கெட் வீரர் இதுவரை உருவானதே இல்லை என கருத்து உள்ளது. கிரிக்கெட் உலகை அவர் வியப்பில் ஆழ்த்தி ஆறு தசாப்தங்களுக்கும் மேலாகியிருந்தாலும், இன்றும் ஒவ்வொரு ஆல் ரவுண்டரின் திறமையையும் அளவிடுவதற்கான ஆகச்சிறந்த தரநிலையாக சர் கார்பீல்ட் சோபர்ஸ் விளங்குகிறார். இவரின் மறைவுக்கு கிரிக்கெட் உலகினர் தங்களின் ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்திய கிரிக்கெட் வாரியமும் இந்த லெஜண்ட் மறைவுக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துள்ளது.