ஹர்திக் பாண்டியா நீக்கப்பட்டால் மும்பை அணியின் அடுத்த கேப்டன் யார்?

ஐபிஎல் 2026 தொடரில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் செயல்பாடு பெரும் விவாதத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளது. ஐந்து முறை சாம்பியனான மும்பை அணி, இந்த சீசனில் ஹாட்ரிக் தோல்விகளை சந்தித்து புள்ளிப்பட்டியலில் மிக மோசமான நிலையில் தவிக்கிறது. அணியின் கேப்டன் ஹர்திக் பாண்டியாவின் தலைமை மீதான விமர்சனங்கள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகின்றன. முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர்கள் முதல் ரசிகர்கள் வரை, ஹர்திக்கை கேப்டன் பதவியில் இருந்து நீக்க வேண்டும் என்று வெளிப்படையாகவே குரல் எழுப்பி வருகின்றனர்.
குறிப்பாக, முன்னாள் இந்திய வீரர் மனோஜ் திவாரி கூறுகையில், "ஹர்திக் பாண்டியாவின் கேப்டன்சி மிகவும் பலவீனமாக உள்ளது. ரோகித் சர்மாவை பதவியிலிருந்து நீக்கியது மிகப்பெரிய அநீதி. அணிக்கு ஒரு சிறந்த தீர்வு வேண்டும் என்றால், ஹர்திக் உடனடியாக கேப்டன் பொறுப்பில் இருந்து விலகி, மீண்டும் ரோகித் சர்மாவிடம் அந்த பொறுப்பை ஒப்படைக்க வேண்டும்" என்று கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார். ஒருவேளை, மும்பை இந்தியன்ஸ் நிர்வாகம் ஹர்திக் பாண்டியாவை கேப்டன் பதவியிலிருந்து நீக்க முடிவெடுத்தால், அந்த பொறுப்பை ஏற்கக்கூடிய டாப் 3 வீரர்கள் யார் என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
ரோகித் சர்மா: மீண்டும் 'ஹிட்மேன்' வசம் போகுமா?
மும்பை இந்தியன்ஸ் என்றாலே முதலில் நினைவுக்கு வருபவர் ரோகித் சர்மாதான். 2013 முதல் 2023 வரை மும்பை அணியை மிக சிறப்பாக வழிநடத்தி, 5 முறை ஐபிஎல் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று கொடுத்த வரலாற்று நாயகன் அவர். கடந்த ஆண்டு ரோகித்தை நீக்கிவிட்டு ஹர்திக்கை கேப்டனாக நியமித்தபோதே, மும்பை அணியின் ரசிகர்கள் கொந்தளித்தனர். தற்போதைய நெருக்கடியான சூழலில், அணியை மீண்டும் ஒரு வெற்றி பாதைக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டுமென்றால், அது ரோகித் சர்மாவால் மட்டுமே முடியும் என்பது பலரின் வாதம். அணியின் சீனியர் வீரர்களை ஒருங்கிணைக்கவும், இளம் வீரர்களுக்கு தன்னம்பிக்கை அளிக்கவும் ரோகித்தை மீண்டும் கேப்டனாக ஆக்குவதே மும்பை நிர்வாகத்திற்கு இருக்கும் முதல் மற்றும் சிறந்த தேர்வாகும்.
சூர்யகுமார் யாதவ்: இந்தியாவின் T20 உலகக்கோப்பை கேப்டன்
ரோகித் சர்மா ஒருவேளை மீண்டும் கேப்டன் பதவியை ஏற்க மறுத்தால், அடுத்த மிக சிறந்த தேர்வு சூர்யகுமார் யாதவ் தான். இந்தியாவின் அதிரடி மன்னனான ஸ்கை, சமீபத்தில் இந்திய அணியை வழிநடத்தி T20 உலகக்கோப்பையை வென்று கொடுத்து, சிறந்த கேப்டனாக தன்னை நிரூபித்துள்ளார். முன்னாள் இந்திய தேர்வுக்குழு தலைவர் கிருஷ்ணமாச்சாரி ஸ்ரீகாந்த் மற்றும் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் ஆகியோர் சூர்யகுமார் யாதவுக்கு வெளிப்படையாகவே ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர். ஸ்ரீகாந்த் பேசுகையில், "ஹர்திக் பாண்டியா ஒரு நல்ல கேப்டன்தான். ஆனால், தற்போது இரண்டு உலகக்கோப்பை வென்ற கேப்டன்களுக்கு மத்தியில் அவர் கேப்டனாக இருப்பது ஒரு விசித்திரமான சூழ்நிலை. எனவே, ஹர்திக் பாண்டியா தானாகவே முன்வந்து சூர்யகுமார் யாதவிடம் கேப்டன் பதவியை வழங்குவதே மும்பை அணியின் எதிர்காலத்திற்கு சிறந்தது" என்று கருத்து தெரிவித்துள்ளார். அணியில் எழும் சலசலப்புகளை அடக்க, சூர்யா ஒரு மாற்று சக்தியாக உருவெடுக்கலாம்.
ஜஸ்பிரித் பும்ரா: வேகப்பந்து வீச்சாளரின் புதிய அத்தியாயம்?
முன்றாவது தேர்வாக அணியின் முதுகெலும்பான ஜஸ்பிரித் பும்ரா உள்ளார். மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் மிக முக்கியமான பந்துவீச்சாளரான இவர், பல ஆண்டுகளாக அணிக்காக தனது அபாரமான பங்களிப்பை அளித்து வருகிறார். கிரிக்கெட் அறிவும், இக்கட்டான சூழ்நிலைகளில் கூலாக செயல்படும் திறனும் கொண்டவர் பும்ரா. ஏற்கனவே இந்திய அணிக்கு சில போட்டிகளில் கேப்டனாக செயல்பட்ட அனுபவமும் அவருக்கு உண்டு. பேட்ஸ்மேன்களை மட்டுமே கேப்டனாக நியமிக்கும் வழக்கத்தை மாற்றி, ஆஸ்திரேலியாவின் பாட் கம்மின்ஸ் போல ஒரு வேகப்பந்து வீச்சாளரை கேப்டனாக்க மும்பை நிர்வாகம் விரும்பினால், பும்ரா ஒரு மிக சிறந்த தேர்வாக அமைவார்.
மொத்தத்தில், ஹர்திக் பாண்டியாவின் கேப்டன்சி தற்போது பெரும் நெருக்கடியில் உள்ளது. அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் மும்பை அணி தோல்வியை தழுவினால், தொடரின் பாதியிலேயே கேப்டன் மாற்றம் நிகழ்வதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். ரசிகர்கள் மீண்டும் ஹிட்மேன் ரோகித் சர்மாவை கேப்டனாக பார்க்க ஆசைப்படுகிறார்கள். ஆனால், மும்பை இந்தியன்ஸ் நிர்வாகத்தின் அடுத்த மூவ் என்னவாக இருக்கும் என்பதை பொருத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
