பாவம் KKR... ஆகாஷ் தீப் விலகல் - மாற்று வீரர் யார்...? ரேடாரில் இந்த தமிழக வீரர்!

கேகேஆர் அணியில் ஆகாஷ் தீப் மாற்று வீரர்: ஐபிஎல் 2026 தொடர் தொடங்குவதற்கு இன்னும் 6 நாள்களே உள்ளன. ஒவ்வொரு அணியும் தீவிரமான பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்தச் சூழலில், ஒரு டஜன் வீரர்கள் காயம் காரணமாக தொடரில் இருந்து விலகியிருப்பதும் முதற்கட்ட போட்டிகளை தவறவிடுவதும் அந்தந்த அணியையும், அதன் ரசிகர்களையும் கடுமையாக சோர்வாக்கி உள்ளது. இன்று யார் காயத்தால் தொடரில் இருந்து விலகுவார் என்று எதிர்பார்க்கும் அளவிற்கு தினந்தினம் ஒரு அப்டேட் வந்துகொண்டே இருக்கிறது.
அதிர்ஷ்டமில்லாத கேகேஆர் அணி
காயத்தால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட அணி என எடுத்துக்கொண்டால், அதில் கேகேஆர் அணியை சொல்லலாம். கேகேஆர் அணியின் நட்சத்திர பௌலரான ஹர்ஷித் ராணா முழுங்கால் அறுவை சிகிச்சை காரணமாக ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து விலகியிருக்கிறார். மதீஷா பதிரானாவும் கெண்டை கால் காயத்தில் இருந்து குணமடைந்து வருவதால் தொடக்க கட்ட போட்டிகளை தவறவிடுவார் என தெரிகிறது.
இந்தச் சூழலில், கேகேஆர் அணியில் இடம்பெற்றிருந்த இந்திய வேகப்பந்துவீச்சாளரான ஆகாஷ் தீப்பும் காயம் காரணமாக ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து விலகி உள்ளார். ஏற்கெனவே, முஸ்தபிஷுர் ரஹ்மான் இல்லாத நிலையில், பிளஸ்ஸிங் முசர்பானியை கேகேஆர் எடுத்திருந்தது. தற்போது கேகேஆர் அணியின் பந்துவீச்சு படை சற்றே பலவீனமாக தோற்றமளிக்கிறது. வைபவ் அரோரா, கார்த்திக் தியாகி, உம்ரான் மாலிக் உள்ளிட்ட அனுபவம் குறைந்த வீரர்களால் கேகேஆர் அணி நிரம்பியிருக்கிறது. அனுபவ வீரர்களை எடுக்கவும் தற்போது யாரும் வெளியே இல்லை.
ஆகாஷ் தீப்பிற்கு பதில் யார்?
இந்தச் சூழலில், கேகேஆர் அணிக்கு புதிய பந்தில் வீச வைபவ் அரோரா, கார்த்திக் தியாகி, முசர்பானி உள்ளிட்ட வீரர்கள் பலர் உள்ளனர். பதிரானாவும் தொடக்கக் கட்ட போட்டிகளில் வர மாட்டார் என்பதால் டெத் ஓவர்களிலும், பவர்பிளேவிலும் வீசக்கூடிய ஒருவர் கேகேஆர் அணிக்கு தற்போது தேவையாக உள்ளது. ஆரம்பத்தில் கேகேஆர் அணி ஆகாஷ் தீப்பிற்கு பதில் முன்னாள் சிஎஸ்கே மற்றும் எஸ்ஆர்ஹெச் வீரரான சிமர்ஜித் சிங்கை எடுக்கும் என தகவல்கள் வெளியாகின. ஆனால், தற்போது புதிய தகவல் ஒன்று வெளியாகி உள்ளது.
ஆகாஷ் மத்வாலுக்கு வாய்ப்பிருக்கா...?
இதற்கு முன் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கும், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கும் விளையாடிய கடந்த 2026 மினி ஏலத்தில் Unsold ஆன ஆகாஷ் மத்வாலை, ஆகாஷ் தீப்பிற்கு பதில் கேகேஆர் அணி எடுக்க இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. ஆகாஷ் மத்வால்தான் முதல் சாய்ஸாக இருப்பதாக RevSportz தளம் செய்தி வெளியிட்டிருக்கிறது. ஆகாஷ் மத்வால் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் 2023 சீசனில் விளையாடி 8 போட்டிகளில் 14 விக்கெட்டை வீழ்த்தினார். 2024 சீசனிலும் மும்பை அணி 5 போட்டிகளில் 5 விக்கெட்டை வீழ்த்தியிருந்தார்.
கடந்த 2025 சீசனில் ராஜஸ்தான் அணிக்காக விளையாடிய அவர், 4 போட்டிகளில் 4 விக்கெட்டை எடுத்தார். அதிலும் குறிப்பாக, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான கடைசி லீக் ஆட்டத்தில் டிவால்ட் பிரெவிஸ், சிவம் துபே, எம்எஸ் தோனி ஆகிய முன்னணி பேட்டர்களின் விக்கெட்டை சரித்தது குறிப்பிடத்தக்கது. இருப்பினும் இவரை யாரும் 2026 மினி ஏலத்தில் எடுக்கவே இல்லை. தற்போது ஆகாஷ் தீப் இல்லாத இடத்தில் ஆகாஷ் மத்வால் நிரப்புவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. உத்தராகண்ட் வீரரான இவர் 56 டி20 போட்டிகளில் 61 விக்கெட்டை சாய்த்துள்ளார்.
கேகேர் அணியுடன் ஆர்.எஸ். அம்பிரிஷ்
அதேபோல், தமிழகத்தின் இளம் வேகப்பந்துவீச்சு ஆல்-ரவுண்டரான ஆர்.எஸ். அம்பிரிஷை எடுக்கவும் கேகேஆர் திட்டமிட்டு வருவதாக RevSportz தளத்தில் செய்தி வெளியிடப்பட்டுள்ளது. கடந்த வெள்ளிக்கிழமை நடந்த பயிற்சி ஆட்டத்தின்போது, 18 வயதான அம்பிரிஷ் சிறப்பாக பேட்டிங் செய்ததாக கூறப்படுகிறது. 19 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான உலகக் கோப்பையை கடந்த பிப்ரவரி மாதம் இந்திய அணி வென்ற நிலையில், அதில் அம்பிரிஷ் இடம்பெற்றிருந்தார். 7 போட்டிகளில் 11 விக்கெட்டை வீழ்த்தி, இந்திய அணி தரப்பில் அதிக விக்கெட்டை எடுத்தவர்கள் பட்டியலில் ஹெனில் பட்டேல் உடன் முதலிடத்தை பகிர்ந்துகொண்டார்.
எப்போது அறிவிக்கப்படும்?
வரும் 2026 சீசனில் அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று (மார்ச் 29) முதல் போட்டியில் மும்பை வான்கடே மைதானத்தில் மும்பை - கொல்கத்தா அணிகள் மோதுகின்றன. இப்போட்டிக்கு கேகேஆர் அணி மும்பைக்கு பயணிக்கு முன்னர் ஆகாஷ் தீப்பிற்கு மாற்று வீரரை அறிவிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
கோப்பையை வெல்ல துடிக்கும் கேகேஆர்
கேகேஆர் அணி 2012, 2014, 2024 என மூன்று முறை சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றுள்ளது. கௌதம் கம்பீரின் தலைமையிலும், கம்பீரின் ஆலோசனையின் கீழ்தான் கேகேஆர் அணி இதுவரை சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றிருக்கிறது. இந்தச் சூழலில், கேகேஆர் அணியின் பயிற்சியாளர் குழுவில் பெரிய மாற்றம் வந்துள்ளது. தலைமை பயிற்சியாளராக இருந்த சந்திரகாந்த் பண்டிட் கேகேஆர் அணியில் இருந்து விலகினார், கௌதம் கம்பீருடன் நெருக்கமானவராக அறியப்படும் அபிஷேக் நாயர் தற்போது தலைமை பயிற்சியாளராக செயல்படுகிறார். மீண்டும் கோப்பையை வென்று கேகேஆர் தனது ஆதிக்கத்தை நிலைநாட்ட கடுமையாக போராடும். கடந்த சீசனை போல இந்த சீசனிலும் அஜிங்கயா ரஹானே கேப்டனாக செயல்படுவார் என அறிவிகப்பட்டுள்ளது.
கேகேஆர் அணியின் ஸ்குவாட்: அஜிங்க்யா ரஹானே, ஃபின் ஆலன், டிம் சீஃபர்ட், ரச்சின் ரவீந்திரா, ராகுல் திரிபாதி, கேமரூன் கிரீன், ரோவ்மன் பவல், அங்கிரிஷ் ரகுவன்ஷி, மணீஷ் பாண்டே, ரின்கு சிங், ரமண்தீப் சிங், அனுகுல் ராய், சுனில் நரைன், வருண் சக்ரவர்த்தி, வைபவ் அரோரா, உம்ரான் மாலிக், மதிஷா பத்திரனா, பிரசாந்த் சோலங்கி, தக்ஷ் கம்ரா, சர்தக் ரஞ்சன், தேஜஸ்வி சிங், பிளெஸ்ஸிங் முசர்பானி
விலகிய வீரர்கள்: முஸ்தாபிசுர் ரஹ்மான், ஆகாஷ் தீப், ஹர்ஷித் ராணா.
மேலும் படிக்க | ஹர்ஷித் ராணா விலகல்... KKR குறிவைக்கும் 3 வீரர்கள் - யார் பெஸ்ட் ஆப்ஷன்?
மேலும் படிக்க | முரட்டு வீரரை எடுத்திருக்கும் KKR... ஹர்ஷித் ராணா விலகல்... கொல்கத்தாவின் நிலை என்ன?
மேலும் படிக்க | CSK தவறவிட்ட தங்கம்... பதிரானாவை கழட்டிவிட்டது பெரிய தவறு - ஏன் தெரியுமா?
