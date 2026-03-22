English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • பாவம் KKR... ஆகாஷ் தீப் விலகல் - மாற்று வீரர் யார்...? ரேடாரில் இந்த தமிழக வீரர்!

Akash Deep Replacement: ஐபிஎல் 2026 சீசனில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியில் காயம் காரணமாக ஹர்ஷித் ராணாவை தொடர்ந்து ஆகாஷ் தீப்பும் தொடரில் விலகி உள்ளார். அந்த வகையில், ஆகாஷ் தீப்புக்கு மாற்று வீரர் யார் தேர்வு செய்யப்பட அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளது என்பதை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Mar 22, 2026, 01:25 PM IST
  • மதீஷா பதிரானாவும் ஒரு சில போட்டிகளை தவறவிடக்கூடும்.
  • ஹர்ஷித் ராணா காயம் காரணமாக விலகினார்.
  • முஸ்தபிஷுர் ரஹ்மானையும் கேகேஆர்

Trending Photos

8வது ஊதியக்குழு Fitment Factor: அரசு ஊழியர்களின் சம்பள உயர்வில் இதன் முக்கியத்துவம் என்ன?
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு Fitment Factor: அரசு ஊழியர்களின் சம்பள உயர்வில் இதன் முக்கியத்துவம் என்ன?
மீனத்தில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி: இந்த 4 ராசிகளுக்கு வாழ்க்கையே மாறப்போகுது!
camera icon8
Mars Transit
மீனத்தில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி: இந்த 4 ராசிகளுக்கு வாழ்க்கையே மாறப்போகுது!
கம்மி விலையில் திருப்பதி தரிசனம்! ஐஆர்சிடிசி அசத்தல் பேக்கேஜ்.. எப்படி புக் செய்யலாம்?
camera icon7
IRCTC
கம்மி விலையில் திருப்பதி தரிசனம்! ஐஆர்சிடிசி அசத்தல் பேக்கேஜ்.. எப்படி புக் செய்யலாம்?
மே 17 ஆட்டத்தை தொடங்கும் சனி.. 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் மினுமினுக்கும், வெற்றி மேல் வெற்றி
camera icon8
Sani Peyarchi 2026 Palangal
மே 17 ஆட்டத்தை தொடங்கும் சனி.. 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் மினுமினுக்கும், வெற்றி மேல் வெற்றி
கேகேஆர் அணியில் ஆகாஷ் தீப் மாற்று வீரர்: ஐபிஎல் 2026 தொடர் தொடங்குவதற்கு இன்னும் 6 நாள்களே உள்ளன. ஒவ்வொரு அணியும் தீவிரமான பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். 

Add Zee News as a Preferred Source

இந்தச் சூழலில், ஒரு டஜன் வீரர்கள் காயம் காரணமாக தொடரில் இருந்து விலகியிருப்பதும் முதற்கட்ட போட்டிகளை தவறவிடுவதும் அந்தந்த அணியையும், அதன் ரசிகர்களையும் கடுமையாக சோர்வாக்கி உள்ளது. இன்று யார் காயத்தால் தொடரில் இருந்து விலகுவார் என்று எதிர்பார்க்கும் அளவிற்கு தினந்தினம் ஒரு அப்டேட் வந்துகொண்டே இருக்கிறது.

அதிர்ஷ்டமில்லாத கேகேஆர் அணி

காயத்தால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட அணி என எடுத்துக்கொண்டால், அதில் கேகேஆர் அணியை சொல்லலாம். கேகேஆர் அணியின் நட்சத்திர பௌலரான ஹர்ஷித் ராணா முழுங்கால் அறுவை சிகிச்சை காரணமாக ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து விலகியிருக்கிறார். மதீஷா பதிரானாவும் கெண்டை கால் காயத்தில் இருந்து குணமடைந்து வருவதால் தொடக்க கட்ட போட்டிகளை தவறவிடுவார் என தெரிகிறது. 

இந்தச் சூழலில், கேகேஆர் அணியில் இடம்பெற்றிருந்த இந்திய வேகப்பந்துவீச்சாளரான ஆகாஷ் தீப்பும் காயம் காரணமாக ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து விலகி உள்ளார். ஏற்கெனவே, முஸ்தபிஷுர் ரஹ்மான் இல்லாத நிலையில், பிளஸ்ஸிங் முசர்பானியை கேகேஆர் எடுத்திருந்தது. தற்போது கேகேஆர் அணியின் பந்துவீச்சு படை சற்றே பலவீனமாக தோற்றமளிக்கிறது. வைபவ் அரோரா, கார்த்திக் தியாகி, உம்ரான் மாலிக் உள்ளிட்ட அனுபவம் குறைந்த வீரர்களால் கேகேஆர் அணி நிரம்பியிருக்கிறது. அனுபவ வீரர்களை எடுக்கவும் தற்போது யாரும் வெளியே இல்லை.

ஆகாஷ் தீப்பிற்கு பதில் யார்?

இந்தச் சூழலில், கேகேஆர் அணிக்கு புதிய பந்தில் வீச வைபவ் அரோரா, கார்த்திக் தியாகி, முசர்பானி உள்ளிட்ட வீரர்கள் பலர் உள்ளனர். பதிரானாவும் தொடக்கக் கட்ட போட்டிகளில் வர மாட்டார் என்பதால் டெத் ஓவர்களிலும், பவர்பிளேவிலும் வீசக்கூடிய ஒருவர் கேகேஆர் அணிக்கு தற்போது தேவையாக உள்ளது. ஆரம்பத்தில் கேகேஆர் அணி ஆகாஷ் தீப்பிற்கு பதில் முன்னாள் சிஎஸ்கே மற்றும் எஸ்ஆர்ஹெச் வீரரான சிமர்ஜித் சிங்கை எடுக்கும் என தகவல்கள் வெளியாகின. ஆனால், தற்போது புதிய தகவல் ஒன்று வெளியாகி உள்ளது.

ஆகாஷ் மத்வாலுக்கு வாய்ப்பிருக்கா...?

இதற்கு முன் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கும், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கும் விளையாடிய கடந்த 2026 மினி ஏலத்தில் Unsold ஆன ஆகாஷ் மத்வாலை, ஆகாஷ் தீப்பிற்கு பதில் கேகேஆர் அணி எடுக்க இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. ஆகாஷ் மத்வால்தான் முதல் சாய்ஸாக இருப்பதாக RevSportz தளம் செய்தி வெளியிட்டிருக்கிறது. ஆகாஷ் மத்வால் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் 2023 சீசனில் விளையாடி 8 போட்டிகளில் 14 விக்கெட்டை வீழ்த்தினார். 2024 சீசனிலும் மும்பை அணி 5 போட்டிகளில் 5 விக்கெட்டை வீழ்த்தியிருந்தார்.

கடந்த 2025 சீசனில் ராஜஸ்தான் அணிக்காக விளையாடிய அவர், 4 போட்டிகளில் 4 விக்கெட்டை எடுத்தார். அதிலும் குறிப்பாக, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான கடைசி லீக் ஆட்டத்தில் டிவால்ட் பிரெவிஸ், சிவம் துபே, எம்எஸ் தோனி ஆகிய முன்னணி பேட்டர்களின் விக்கெட்டை சரித்தது குறிப்பிடத்தக்கது. இருப்பினும் இவரை யாரும் 2026 மினி ஏலத்தில் எடுக்கவே இல்லை. தற்போது ஆகாஷ் தீப் இல்லாத இடத்தில் ஆகாஷ் மத்வால் நிரப்புவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. உத்தராகண்ட் வீரரான இவர் 56 டி20 போட்டிகளில் 61 விக்கெட்டை சாய்த்துள்ளார்.

கேகேர் அணியுடன் ஆர்.எஸ். அம்பிரிஷ் 

அதேபோல், தமிழகத்தின் இளம் வேகப்பந்துவீச்சு ஆல்-ரவுண்டரான ஆர்.எஸ். அம்பிரிஷை எடுக்கவும் கேகேஆர் திட்டமிட்டு வருவதாக RevSportz தளத்தில் செய்தி வெளியிடப்பட்டுள்ளது. கடந்த வெள்ளிக்கிழமை நடந்த பயிற்சி ஆட்டத்தின்போது, 18 வயதான அம்பிரிஷ் சிறப்பாக பேட்டிங் செய்ததாக கூறப்படுகிறது. 19 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான உலகக் கோப்பையை கடந்த பிப்ரவரி மாதம் இந்திய அணி வென்ற நிலையில், அதில் அம்பிரிஷ் இடம்பெற்றிருந்தார். 7 போட்டிகளில் 11 விக்கெட்டை வீழ்த்தி, இந்திய அணி தரப்பில் அதிக விக்கெட்டை எடுத்தவர்கள் பட்டியலில் ஹெனில் பட்டேல் உடன் முதலிடத்தை பகிர்ந்துகொண்டார்.

எப்போது அறிவிக்கப்படும்?

வரும் 2026 சீசனில் அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று (மார்ச் 29) முதல் போட்டியில் மும்பை வான்கடே மைதானத்தில் மும்பை - கொல்கத்தா அணிகள் மோதுகின்றன. இப்போட்டிக்கு கேகேஆர் அணி மும்பைக்கு பயணிக்கு முன்னர் ஆகாஷ் தீப்பிற்கு மாற்று வீரரை அறிவிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

கோப்பையை வெல்ல துடிக்கும் கேகேஆர்

கேகேஆர் அணி 2012, 2014, 2024 என மூன்று முறை சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றுள்ளது. கௌதம் கம்பீரின் தலைமையிலும், கம்பீரின் ஆலோசனையின் கீழ்தான் கேகேஆர் அணி இதுவரை சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றிருக்கிறது. இந்தச் சூழலில், கேகேஆர் அணியின் பயிற்சியாளர் குழுவில் பெரிய மாற்றம் வந்துள்ளது. தலைமை பயிற்சியாளராக இருந்த சந்திரகாந்த் பண்டிட் கேகேஆர் அணியில் இருந்து விலகினார், கௌதம் கம்பீருடன் நெருக்கமானவராக அறியப்படும் அபிஷேக் நாயர் தற்போது தலைமை பயிற்சியாளராக செயல்படுகிறார். மீண்டும் கோப்பையை வென்று கேகேஆர் தனது ஆதிக்கத்தை நிலைநாட்ட கடுமையாக போராடும். கடந்த சீசனை போல இந்த சீசனிலும் அஜிங்கயா ரஹானே கேப்டனாக செயல்படுவார் என அறிவிகப்பட்டுள்ளது.

கேகேஆர் அணியின் ஸ்குவாட்: அஜிங்க்யா ரஹானே, ஃபின் ஆலன், டிம் சீஃபர்ட், ரச்சின் ரவீந்திரா, ராகுல் திரிபாதி, கேமரூன் கிரீன், ரோவ்மன் பவல், அங்கிரிஷ் ரகுவன்ஷி, மணீஷ் பாண்டே, ரின்கு சிங், ரமண்தீப் சிங், அனுகுல் ராய், சுனில் நரைன், வருண் சக்ரவர்த்தி, வைபவ் அரோரா, உம்ரான் மாலிக், மதிஷா பத்திரனா, பிரசாந்த் சோலங்கி, தக்ஷ் கம்ரா, சர்தக் ரஞ்சன், தேஜஸ்வி சிங், பிளெஸ்ஸிங் முசர்பானி

விலகிய வீரர்கள்: முஸ்தாபிசுர் ரஹ்மான்,  ஆகாஷ் தீப், ஹர்ஷித் ராணா.

மேலும் படிக்க | ஹர்ஷித் ராணா விலகல்... KKR குறிவைக்கும் 3 வீரர்கள் - யார் பெஸ்ட் ஆப்ஷன்?

மேலும் படிக்க | முரட்டு வீரரை எடுத்திருக்கும் KKR... ஹர்ஷித் ராணா விலகல்... கொல்கத்தாவின் நிலை என்ன?

மேலும் படிக்க | CSK தவறவிட்ட தங்கம்... பதிரானாவை கழட்டிவிட்டது பெரிய தவறு - ஏன் தெரியுமா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

IPLKKRAkash DeepKolkata Knight RidersRS Ambrish

Trending News