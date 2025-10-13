English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

அஷ்வினுக்கு பதில் யார்? சென்னையில் முகாமிடும் தோனி, ருதுராஜ், பிளெமிங்!

சமீபத்தில் சிஎஸ்கே, தனது அணியை முழுமையாக மாற்றியமைக்கும் நோக்கில் டெவோன் கான்வே, சாம் கரன், ராகுல் திரிபாதி, தீபக் ஹூடா மற்றும் விஜய் சங்கர் போன்ற வீரர்களை விடுவிக்க திட்டமிட்டுள்ளதாக செய்திகள் பரவின. 

Oct 13, 2025, 06:17 AM IST
  • சென்னை அணியில் அதிரடி மாற்றம்?
  • தோனி, ருதுராஜ் தீவிர ஆலோசனை.
  • விரைவில் அறிவிப்பு வெளியாகும்.

அஷ்வினுக்கு பதில் யார்? சென்னையில் முகாமிடும் தோனி, ருதுராஜ், பிளெமிங்!

ஐபிஎல் 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான மினி ஏலத்திற்கு முன்பாக, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தக்கவைக்கப்படும் வீரர்களின் பட்டியலை இன்னும் இறுதி செய்யவில்லை. அணியின் முன்னாள் கேப்டன் எம்.எஸ். தோனி, தற்போதைய கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் மற்றும் தலைமை பயிற்சியாளர் ஸ்டீபன் ஃபிளெமிங் ஆகியோர் கூடி பேசி, இந்த முக்கிய முடிவை எடுப்பார்கள் என்று சிஎஸ்கே நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

மேலும் படிக்க | தோனி விளையாடுவது உறுதி... CSK கழட்டிவிடும் இந்த 5 வீரர்கள் - மினி ஏலத்தின் முரட்டு பிளான்!

வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி

சமீபத்தில், சிஎஸ்கே அணி தனது அணியை முழுமையாக மாற்றியமைக்கும் நோக்கில் டெவோன் கான்வே, சாம் கரன், ராகுல் திரிபாதி, தீபக் ஹூடா மற்றும் விஜய் சங்கர் போன்ற வீரர்களை விடுவிக்க திட்டமிட்டுள்ளதாக செய்திகள் பரவின. ஆனால், சிஎஸ்கே அதிகாரி ஒருவர் இந்த செய்திகளை முற்றிலும் மறுத்துள்ளார். "நாங்கள் இன்னும் அணிக்குள் இது குறித்து விவாதிக்கவே இல்லை. எம்.எஸ். தோனி சமீபத்தில் தான் அமெரிக்காவிலிருந்து திரும்பியுள்ளார். ஃபிளெமிங் நியூசிலாந்தில் இருக்கிறார். ஐபிஎல் நிர்வாகமும் வீரர்களை தக்கவைப்பதற்கான கடைசி தேதியை இன்னும் அறிவிக்கவில்லை," என்று அவர் தெளிவுபடுத்தினார்.

முடிவு எடுக்கும் அதிகாரம் யாரிடம்?

வீரர்களை தக்கவைப்பது மற்றும் விடுவிப்பது குறித்த இறுதி பட்டியலை தோனி, ஃபிளெமிங் மற்றும் ருதுராஜ் ஆகியோர் அடங்கிய குழு தயாரிக்கும். அந்த குழுவின் பரிந்துரை, சிஎஸ்கே அணியின் புதிய தலைவராக பொறுப்பேற்றுள்ள என். சீனிவாசனிடம் ஒப்புதலுக்காக அளிக்கப்படும். பிசிசிஐ மற்றும் ஐசிசி-யின் முன்னாள் தலைவரான சீனிவாசன், கிரிக்கெட் தொடர்பான அனைத்து விஷயங்களிலும் இறுதி முடிவை எடுப்பார் என்று கூறப்படுகிறது. மேலும், சிஎஸ்கே தனது பயிற்சியாளர் குழுவில் எந்த மாற்றத்தையும் செய்யாது என்றும் அந்த அதிகாரி உறுதிப்படுத்தியுள்ளார். "அடிக்கடி மாற்றங்கள் செய்வதை சீனிவாசன் விரும்பமாட்டார். அணியில் ஒரு ஸ்திரத்தன்மை இருக்க வேண்டும் என்பதே அவரது விருப்பம்," என்று அவர் கூறினார்.

சுழற்பந்துவீச்சு துறையில் உள்ள சவால்

ஐபிஎல்லில் இருந்து ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் ஓய்வு பெற்றிருப்பது, சிஎஸ்கே அணியின் சுழற்பந்துவீச்சு துறையில் ஒரு பெரிய வெற்றிடத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. "ஏலத்தில் சில இடது கை சுழற்பந்து வீச்சாளர்கள் உள்ளனர், ஆனால் தரமான ஆஃப்-ஸ்பின்னர்களுக்கு பற்றாக்குறை நிலவுகிறது," என்று சிஎஸ்கே அதிகாரி குறிப்பிட்டார். தமிழ்நாடு பிரீமியர் லீக் மற்றும் பிற  போட்டிகளில் வீரர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டாலும், ஐபிஎல் தரத்திற்கு ஏற்ற ஆஃப்-ஸ்பின்னரை கண்டுபிடிப்பது கடினமாக உள்ளது. மினி ஏலத்தில் சிறந்த இந்திய வீரர்களை பெறுவது கடினம் என்பதால், இந்த வெற்றிடத்தை நிரப்ப சிஎஸ்கே வெளிநாட்டு வீரர்களை நாட வேண்டியிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

சிஎஸ்கே அணியின் எதிர்காலம் குறித்த முக்கிய முடிவுகள் விரைவில் எடுக்கப்படவுள்ளன. தோனி, ஃபிளெமிங் மற்றும் ருதுராஜ் ஆகியோரின் அனுபவமும், சீனிவாசனின் வழிகாட்டுதலும் இணைந்து, 2026 ஐபிஎல் தொடருக்கான ஒரு வலுவான அணியை சிஎஸ்கே கட்டமைக்கும் என்று ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துள்ளனர். தக்கவைக்கப்படும் வீரர்கள் பட்டியல் வெளியான பிறகே, அணியின் எதிர்கால வியூகம் தெளிவாகத் தெரியும்.

மேலும் படிக்க | ரூ.58 கோடி பேரம்... கம்மின்ஸ், ஹெட்டுக்கு வந்த பெரிய டீலிங் - கேட்டது காவ்யா மாறன்?

