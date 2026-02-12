English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • IND vs NAM: இந்திய அணியில் அபிஷேக் சர்மா இல்லை... பாகிஸ்தான் போட்டியில் விளையாடுவாரா?

IND vs NAM: இந்திய அணியில் அபிஷேக் சர்மா இல்லை... பாகிஸ்தான் போட்டியில் விளையாடுவாரா?

India vs Namibia: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் நமீபியா அணிக்கு எதிரான போட்டியில் அபிஷேக் சர்மா ஏன் விளையாடவில்லை?, பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான போட்டியில் விளையாடுவாரா? என்பதை இங்கு விரிவாக காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Feb 12, 2026, 06:53 PM IST
  • டாஸ் வென்று நமீபியா பந்துவீச்சு
  • இந்திய அணி இரண்டு மாற்றங்களை செய்துள்ளது.
  • சஞ்சு சாம்சன், பும்ரா ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு

Trending Photos

இங்கிலாந்து படுதோல்வி... 2026 டி20 உலகக் கோப்பையில் முதல் அப்செட் - புள்ளிப்பட்டியல் அப்டேட்
camera icon8
ICC T20 World Cup 2026
இங்கிலாந்து படுதோல்வி... 2026 டி20 உலகக் கோப்பையில் முதல் அப்செட் - புள்ளிப்பட்டியல் அப்டேட்
திருவண்ணாமலை தூய்மை பணியாளர்களுக்கு அரசு வெளியிட்ட இலவச சிறப்பு திட்டம்
camera icon7
Tiruvannamalai
திருவண்ணாமலை தூய்மை பணியாளர்களுக்கு அரசு வெளியிட்ட இலவச சிறப்பு திட்டம்
இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ் : TTT to பேபி கேர்ள்! எந்த படத்தை, எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம்?
camera icon7
OTT Release
இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ் : TTT to பேபி கேர்ள்! எந்த படத்தை, எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம்?
தை 28 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
தை 28 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
IND vs NAM: இந்திய அணியில் அபிஷேக் சர்மா இல்லை... பாகிஸ்தான் போட்டியில் விளையாடுவாரா?

ICC T20 World Cup 2026, Abhishek Sharma Health Updates: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடர் கடந்த பிப்ரவரி 7ஆம் தேதி தொடங்கி தற்போது பரபரப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. மொத்தம் 20 அணிகள் பங்கேற்றுள்ள நிலையில், அவை  4 குரூப்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு குரூப்பிலும் தலா 5 அணிகள் இடம்பெற்றுள்ளன. 

Add Zee News as a Preferred Source

குரூப் ஏ-வில் இந்தியா, பாகிஸ்தான், அமெரிக்கா, நமீபியா, நெதர்லாந்து அணிகள் மோதுகின்றன. பாகிஸ்தான் அணி நெதர்லாந்து மற்றும் அமெரிக்கா உள்ளிட்ட அணிகளை வென்று, 4 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தில் உள்ளது. இந்திய அணி அமெரிக்கா உடன் மோதி வெற்றிபெற்று 2வது இடத்தில் உள்ளது. நெதர்லாந்து அணி பாகிஸ்தான் உடன் தோற்றாலும் நமீபியாவுக்கு எதிராக வென்று 3வது இடத்தில் உள்ளது. நமீபியா ஒரு தோல்வியுடன் 4வது இடத்திலும், அமெரிக்க அணி 2 தோல்விகளுடன் கடைசி இடத்திலும் உள்ளன.

இந்திய அணியில் இரண்டு மாற்றங்கள்

இதையொட்டி, ஏ பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ள இந்தியா - நமீபியா அணிகளுக்கு (India vs Namibia) இடையிலான போட்டி டெல்லி அருண் ஜெட்லி மைதானத்தில் இன்று இரவு 7 மணிக்கு தொடங்குகிறது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற நமீபியா அணி பந்துவீச்சை தேர்வு செய்துள்ளது. சிராஜ், அபிஷேக் சர்மாவுக்கு பதில் பும்ரா மற்றும் சஞ்சு சாம்சன் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். அபிஷேக் சர்மாவுக்கு இன்னும் உடல்நிலை சரியாகவில்லை என்றும் அவர் ஓரிரு போட்டிகளை தவறவிடக்கூடும் என்றும் சூர்யகுமார் யாதவ் டாஸின் போது தெரிவித்துள்ளார்.

பாகிஸ்தான் போட்டியில் வருவாரா அபிஷேக் சர்மா?

அபிஷேக் சர்மா நேற்று மருத்துவமனையில் இருந்து டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டாலும், வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை பாகிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான முக்கியமான போட்டி இருப்பதால், அபிஷேக் சர்மாவுக்கு ஓய்வளிக்கவே இந்திய அணி விரும்பும். ஆனால், சூர்யகுமார் கூறியபடி பார்த்தால் அபிஷேக் அடுத்த போட்டியை கூட தவறவிட வாய்ப்புள்ளதாகவே கருதப்படுகிறது.

அபிஷேக் சர்மாவுக்கு என்ன நடந்தது?

இது ஒருபுறம் இருக்க, அபிஷேக் சர்மா வயிற்றில் தொற்று ஏற்பட்டது குறித்த தகவல் தற்போது வெளியாகி உள்ளது. Times Of India வெளியிட்ட தகவலின்படி, மும்பையில் முதல் போட்டிக்கு முன்னதாக அபிஷேக் சர்மா வலைப்பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வந்தபோது பிரச்னை தொடங்கி உள்ளது. அபிஷேக் சர்மா சாப்பிட்ட ஏதோ ஒன்று, அவருக்கு வயிற்றில் பிரச்னையை உண்டாக்கி உள்ளது. அமெரிக்காவுக்கு எதிரான போட்டி நடைபெற்ற அன்றும் அவருக்கு உடல்நிலை மோசமாகவே இருந்திருக்கிறது. இருப்பினும் அதையெல்லாம பொறுத்துக்கொண்டு அன்று பீல்டிங் செய்தார், முதலில் பேட்டிங் செய்து முதல் பந்திலேயே டக்-அவுட்டானார் என்பது நினைவுக்கூரத்தக்கது.

ஒரு கட்டத்தில் களத்தில் இருந்து பெவிலியன் திரும்பிய அபிஷேக் சர்மா, உடல்நிலை மேலும் மோசமானதால் போட்டிக்கு பின் எதிரணி வீரர்களுக்கு கைக்குழுக்க கூட வரவில்லை. வயிற்றில் தொற்று, வானிலை மாற்றம் காரணமாகவும் நிகழ்ந்திருக்கலாம். இதனால் காய்ச்சல் அதிகரித்திருக்கிறது, நீர்ச்சத்து குறைபாடும் ஏற்பட்டிருக்கிறது. தொடர்ந்து உடலில் நீரிழப்பு மட்டுமின்றி உடல் எடையையும் சற்று இழந்தார் என தெரிவிக்கப்படுகிறது. டெல்லியில் உள்ள கங்கா ராம் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டார். இதனால் அவருக்கு இன்றைய போட்டியில் மட்டும் ஓய்வளிக்கப்பட்டுள்ளது. ஞாயிற்றுக்கிழமை கொழும்புவில் நடைபெறும் பாகிஸ்தான் போட்டியில் அபிஷேக் சர்மா நிச்சயம் களமிறக்கப்படுவார்.

இரு அணிகளின் பிளேயிங் லெவன்

இந்தியா பிளேயிங் லெவன்: சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்), இஷான் கிஷன், திலக் வர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ், ஹர்திக் பாண்டியா, சிவம் தூபே, ரிங்கு சிங், அக்சர் பட்டேல், அர்ஷ்தீப் சிங், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, வருண் சக்ரவர்த்தி.

நமீபியா பிளேயிங் லெவன்: லூரன் ஸ்டீன்காம்ப், ஜான் பிரைலின்க், ஜான் நிகோல் லோப்டி-ஈடன், ஜெர்ஹார்ட் எராஸ்மஸ்(கேப்டன்), ஜேஜே ஸ்மிட், ஜேன் கிரீன்(விக்கெட் கீப்பர்), ரூபன் ட்ரம்பெல்மேன், மலான் க்ரூகர், பெர்னார்ட் ஷால்ட்ஸ், பென் ஷிகோங்கோ, மேக்ஸ் ஹெய்ங்கோ.

மேலும் படிக்க | இத்தாலி அணி வரலாற்று வெற்றி... பதற்றத்தில் இங்கிலாந்து - சூடுபிடிக்கும் டி20 உலகக் கோப்பை!

மேலும் படிக்க | இந்திய அணியின் மற்றொரு வீரருக்கும் காயம்.. பயிற்சியின்போது அதிர்ச்சி! இன்றைய போட்டியில் விளையாடுவாரா?

மேலும் படிக்க | டி20 உலகக் கோப்பையில் இருந்து விலகும் முக்கிய கேப்டன்? இணையும் புதிய வீரர்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

IND vs NAMAbhishek SharmaTeam IndiaIndia vs Namibia 2026ICC T20 World Cup 2026

Trending News