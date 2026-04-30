CSK-ன் முக்கிய ஆயுதம்... பிளேயிங் 11ல் யார்க்கர் மன்னன் - அடுத்த 4 போட்டிகளை ஈஸியா ஜெயிக்கலாம்!

Chennai Super Kings, IPL 2026: ஐபிஎல் 2026 தொடரின் முதல் பாதி மிரட்டலாக நிறைவடைந்த நிலையில், இரண்டாம் பாதியும் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.
இரண்டாவது பாதியில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி முதல் தோல்வியை சந்தித்துள்ளது, ராஜஸ்தான் அணிதான் பஞ்சாப்பை முதல் அணியாக தோற்கடித்திருக்கிறது. ஆர்சிபி, எஸ்ஆர்ஹெச், ராஜஸ்தான் தற்போது வெற்றிகளை குவித்து வருகின்றனர்.
மிரட்டும் டாப் 4 அணிகள்
பஞ்சாப் கிங்ஸ் 13 புள்ளிகளுடனும்; ஆர்சிபி, எஸ்ஆர்ஹெச், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகள் தலா 12 புள்ளிகளுடனும் முறையே 2வது, 3வது, 4வது இடத்தில் உள்ளன. இதனால், டாப் 4 இடங்கள் ஏற்கெனவே முடிவாகிவிட்டது போல் தோற்றமளிக்கின்றன.
மற்ற அணிகளின் நிலவரம்
அடுத்து குஜராத் டைட்டன்ஸ் மட்டுமே 8 புள்ளிகளுடன் 5வது இடத்தில் இருக்கிறது. சிஎஸ்கே மற்றும் டெல்லி தலா புள்ளிகளுடன் 6வது, 7வது இடத்தில் உள்ளன. கேகேஆர் அணி 5 புள்ளிகளுடன் 8வது இடத்திலும்; தலா 4 புள்ளிகளுடன் மும்பை மற்றும் லக்னோ முறையே 9வது, 10வது இடத்தி நீடிக்கின்றன.
இந்த 3 அணிகளுக்கு இனி வாய்ப்பில்லை
ராஜஸ்தான் மற்றும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிகள் 9 போட்டிகளையும், மற்ற 8 அணிகள் தலா 8 போட்டிகளையும் விளையாடியிருக்கின்றன. அந்த வகையில், அப்படியிருக்க மும்பை, கேகேஆர், லக்னோ அணிகள் மீதம் இருக்கும் தலா 6 போட்டிகளை வெல்ல வேண்டிய கட்டாயம் உள்ளது. இதற்கான வாய்ப்புகள் மிக மிக குறைவு.
இந்த 3 அணிகள் என்ன செய்யும்?
எனவே, டாப்பில் நான்கு அணிகள் வலுவாக இருக்க, கீழே மூன்று அணிகள் வலுவிழந்து கிடக்க, குஜராத் - சென்னை - டெல்லி அணிகள் இடையே கடும் போட்டி நிலவுகிறது. இந்த அணிகளும் தங்களின் அடுத்த அனைத்து போட்டிகளிலும் வென்றால் மட்டுமே பிளே ஆப் என்றாலும், இவர்களுக்கு சற்று வாய்ப்புள்ளது.
சிஎஸ்கேவுக்கு அடுத்த 4 போட்டிகள் முக்கியம்
அதிலும் சிஎஸ்கே அணிக்கு மும்பை, டெல்லி, லக்னோ (2 போட்டிகள்) என அடுத்த நான்கு போட்டிகள் ஓரளவு ஜெயிக்க கூடிய அளவில் இருக்கிறது. இதில் இரண்டு போட்டிகள் சேப்பாக்கத்தில் நடைபெற இருக்கிறது. இந்த 4 போட்டிகளை வென்றால் சிஎஸ்கே அணியின் பிளே ஆப் வாய்ப்பு பிரகாசமாகும். கடைசியில் குஜராத் மற்றும் சன்ரைசர்ஸ் அணிகளை வீழ்த்தும்பட்சத்தில் மற்ற அணிகளின் வெற்றி, தோல்வியை பொறுத்து சிஎஸ்கேவின் இடம் உறுதியாகும்.
சிஎஸ்கேவின் பந்துவீச்சு காம்பினேஷன்
சிஎஸ்கேவின் பேட்டிங் ஓரளவு நன்றாக இருந்தாலும், காம்பினேஷன் அமைந்துவிட்டால் நிச்சயம் இன்னும் பலமாகிவிடும். பந்துவீச்சை பொருத்தவரை சிஎஸ்கே நல்ல நிலையில் இருக்கிறது. அகேல் ஹொசைன் ஓரிரு ஓவரை வீசுவார். அன்சுல் கம்போஜ் 2 ஓவர்கள், முகேஷ் சௌத்ரி 3 ஓவர்களை வீசுவார்கள். மிடில் ஓவர்களில் ஆடுகளத்தை பொருத்து நூர் அகமது - அகேல் ஹொசைன் - ஜேமி ஓவர்டன் - குர்ஜப்னீத் சிங் பந்துவீசுகிறார்கள். டெத் ஓவர்களில் ஜேமி ஓவர்டன் 1 ஓவர், குர்ஜப்னீத் சிங் 1 ஓவர், அன்சுல் கம்போஜ் 2 ஓவர்களை வீசுவார்கள்.
குர்ஜப்னீத் சிங் தேவையில்லை
முகேஷ் சௌத்ரி பந்தை ஸ்விங் செய்வார் என்பதாலேயே அவரை பவர்பிளேவில் பந்துவீச வைக்கிறார்கள், அவர் இடது கை வேகப்பந்துவீச்சாளர் என்பது பிளஸ். ஏற்கெனவே, ஒரு இடதுகை வேகப்பந்துவீச்சாளர் இருக்கையில், ஸ்குவாடில் இன்னொரு இடதுகை வேகப்பந்துவீச்சாளரின் அவசியம் குறைகிறது. குர்ஜப்னீத் சிங்கின் ஸ்லோயர் பந்துகள் சிறப்பானது என்றாலும் அவரிடம் பெரிதாக யார்க்கர் இல்லை, ஓரளவு கணிக்கும் அளவுக்கு செயல்படுகிறார்.
யார்க்கர் தான் காப்பாற்றும்
எனவே குர்ஜப்னீத் சிங்கிற்கு பதில் ஆகாஷ் மத்வாலை சிஎஸ்கே பிளேயிங் லெவனில் களமிறக்க வாய்ப்புள்ளது. டெத் ஓவர்களில் அன்சுல் கம்போஜ் ஒரு முனையில் ரன்களை கட்டுபடுத்தினால், ஆகாஷ் மத்வாலும் அதே விஷயத்தை மிடில் ஓவர்களிலும், டெத் ஓவர்களிலும் காட்டினால் நிச்சயம் சிஎஸ்கேவின் பந்துவீச்சு பலமாகும். அதுவும் சேப்பாக்கத்தில் பெரிய ஸ்கோயர் பவுண்டரிகள் என்பதால் பவுன்சர் மற்றும் ஸ்லோயர் பந்துகளை காட்டிலும் யார்க்கர் வேரியஷன் பந்துவீச்சு, பெரியளவில் கைக்கொடுக்கும்.
Official Announcement
Speed incoming!!
Akash Madhwal is now #Yel
Note: Akash Madhwal replaces Ayush Mhatre, who has been ruled out due to hamstring injury.#WhistlePodu pic.twitter.com/tSgnZupmZb
— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) April 23, 2026
ஆகாஷ் மத்வால் ஏன் சரிப்பட்டு வருவார்?
2023 சேப்பாக்கத்தில் நடந்த எலிமினேட்டர் போட்டியில் லக்னோ அணிக்கு எதிரான ஆகாஷ் மத்வால் 3.3 ஓவர்களில் 5 ரன்களை மட்டும் கொடுத்து 5 விக்கெட்டை எடுத்தார். அப்போது அவர் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் இருந்தார். ஆகாஷ் மத்வால் பழைய பார்மில் இல்லையென்றாலும், வைட் யார்க்கர் மற்றும் யார்க்கரை வீசவைப்பதில் சிஎஸ்கேவின் பந்துவீச்சு பயிற்சியாளர் எரிக் சிம்மன்ஸ் கைத்தேர்ந்தவர் என்பதால் நிச்சயம் ஆகாஷ் மத்வால் பட்டைத்தீட்டப்பட்டு, சிஎஸ்கேவின் கூர்மையான ஆயுதமாக மாற அதிக வாய்ப்புள்ளது.
சிஎஸ்கேவின் இதை ஏன் செய்ய வேண்டும்?
சிஎஸ்கேவில் பந்துவீச்சு பலமாகும்பட்சத்தில் நிச்சயம் அடுத்தடுத்த போட்டிகளை வென்று பிளே ஆப் வாய்ப்பு பிரகாசமாகும். விக்கெட் எடுக்கும் பந்துகளை வீசுவதை விட, ரன்களை கட்டுபடுத்தும் பந்துகளை வீசுவதே தற்போதைய காலகட்டத்தில் சிறப்பான பிளான். சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி தற்போது அந்த பாணியை கச்சிதமாக மேற்கொண்டு வருகிறது, அதையும் சிஎஸ்கே அணியும் செய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சிஎஸ்கேவின் பிளேயிங் 11 கணிப்பு
சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்), ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), உர்வில் பட்டேல், டிவால்ட் பிரெவிஸ், சிவம் தூபே, கார்த்திக் சர்மா/பிரசாந்த் வீர், ஜேமி ஓவர்டன், அகேல் ஹொசைன், அன்சுல் கம்போஜ், நூர் அகமது, ஆகாஷ் மத்வால். இம்பாக்ட் வீரர்: முகேஷ் சௌத்ரி.
