English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா 2வது டி20: கருப்பு பட்டை அணிந்த இரு அணி வீரர்கள்.. என்ன காரணம்?

இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா 2வது டி20: கருப்பு பட்டை அணிந்த இரு அணி வீரர்கள்.. என்ன காரணம்?

இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையேயான இரண்டாவது டி20 போட்டி நடைபெற்று வரும் நிலையில், இரு அணி வீரர்களும் கருப்பு பேட்ஜ் அணிந்து விளையாடி வருகின்றனர். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Oct 31, 2025, 03:45 PM IST

Trending Photos

ஆயுள் சான்றிதழ்: இந்த தேதி தாண்டினால் பென்ஷன் கிடைக்காது... ஓய்வூதியதாரர்களே உஷார்!!
camera icon10
Life Certificate
ஆயுள் சான்றிதழ்: இந்த தேதி தாண்டினால் பென்ஷன் கிடைக்காது... ஓய்வூதியதாரர்களே உஷார்!!
மகளிர் உலகக் கோப்பை 2025: அதிக ரன்கள் எடுத்த வீராங்கனைகள்.. லிஸ்ட்டில் இரண்டு இந்தியர்கள்!
camera icon7
icc womens world cup
மகளிர் உலகக் கோப்பை 2025: அதிக ரன்கள் எடுத்த வீராங்கனைகள்.. லிஸ்ட்டில் இரண்டு இந்தியர்கள்!
இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா 2வது டி20: இந்தியாவின் பிளேயிங் 11.. குல்தீப் யாதவ் நீக்கம்?
camera icon12
IND Vs Aus
இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா 2வது டி20: இந்தியாவின் பிளேயிங் 11.. குல்தீப் யாதவ் நீக்கம்?
மகளிர் உலகக் கோப்பை: இந்தியா பிளேயிங் 11.. அரையிறுதியில் உள்ளே வரும் அதிரடி வீரராங்கனை!
camera icon7
India vs Australia
மகளிர் உலகக் கோப்பை: இந்தியா பிளேயிங் 11.. அரையிறுதியில் உள்ளே வரும் அதிரடி வீரராங்கனை!
இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா 2வது டி20: கருப்பு பட்டை அணிந்த இரு அணி வீரர்கள்.. என்ன காரணம்?

இந்தியா கிரிக்கெட் அணி ஆஸ்திரேலியா சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடர் விளையாடி வருகிறது. இத்தொடரின் முதல் போட்டி நேற்று முன்தினம் (அக்டோபர் 29) மழை காரணமாக ரத்தானது. இந்த சூழலில், இன்று (அக்டோபர் 31) மதியம் இரண்டாவது டி20 போட்டி தொடங்கி நடைபெற்று வரும் நிலையில், இரு அணிகளின் வீரர்கள் கருப்பு பேட்ஜ் அணிந்து விளையாடி வருகின்றனர். 

Add Zee News as a Preferred Source

இதற்கு காரணம், ஆஸ்திரேலியாவை சேர்ந்த 17 வயது இளம் வீரர் பென் ஆஸ்டின் கிரிக்கெட் களத்திலேயே உயிரிழந்ததுதான். அவருக்கு அஞ்சலி செலுத்தும் விதமாகவும் அவரது குடும்பத்தினருக்கு இரங்கல் தெரிவிக்கும் விதமாகவும் இரு அணி வீரர்களும் கருப்பு பேட்ஜ் அணிந்து விளையாடுகின்றனர். 

பென் ஆஸ்டின் மெல்போர்னை சேர்ந்தவர். இவர் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை ஃபெர்ன்ட்ரீ கல்லி கிளப் அணிக்காக கடந்த செவ்வாய்கிழமை மாலை நடைபெற்ற நெட்பிராக்டீஸ் பயிற்சியின் போது சக இணைய வீரர் ஒருவர் வீசிய பவுன்சர் பந்தை எதிர்கொண்டார். பென் ஆஸ்டின் ஹெல்மெட் அணிந்திருந்த போதிலும் அந்த பந்து அவரது கழுத்துப் பகுதியில் நேரடியாகப் பட்டது. இதனால் நிலைகுலைந்து தரையில் விழுந்த அவரை அங்கு இருந்த பயிற்சியாளர்கள் மற்றும் வீரர்கள் உடனடியாக மீட்டு மெல்போர்ன் மோனஸ் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர்.  

இதையடுத்து அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை வழங்கப்பட்டது. இந்த சூழலில், நேற்று (அக்டோபர் 30) சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். சக வீரர்கள் பிரேக்டீஸ் மைதானமாக இருந்த ஃபெர்ன்ட்ரீ கல்லி கிளப்பில் இன்று பென் ஆஸ்டின் நினைவாக மலர் மாலைகள், தண்ணீர் பாட்டில்கள் மற்றும் பேட் வைத்து மரியாதை செலுத்தினர்.  சமூக ஊடகங்களில் ரசிகர்கள், முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர்கள், விக்டோரிய மாநில அரசின் பிரதிநிதிகள் பலரும் இரங்கலை தெரிவித்துள்ளனர்.    

கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு சிட்னியில் நடைபெற்ற ஒரு உள்நாட்டு போட்டியில், ஆஸ்திரேலிய வீரர் ஃபில் ஹுக்ஸ் (Phil Hughes) சியான் அபோட் வீசிய பவுன்சர் பந்து கழுத்தில் பட்டதால் மரணமடைந்தார். அந்த சம்பவத்திற்கு பின், சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் (ஐசிசி) புதிய பாதுகாப்பு விதிகளை அறிமுகப்படுத்தியது. அதன்படி, தலையில் அல்லது கழுத்தில் பந்து பட்டால் உடனடியாக மருத்துவர்கள் பரிசோதனை செய்ய வேண்டும் என்ற கட்டாய விதி அமல்படுத்தப்பட்டது. மேலும் ஹெல்மெட்டுகளின் பின்புறத்தில் கூடுதல் பாதுகாப்பு தகடுகள் சேர்க்கப்பட்டன. அந்த மாற்றங்களுக்கு மத்தியில் மீண்டும் இதேபோன்ற சம்பவம் அரங்கேறி இருப்பது பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. 

மேலும் படிக்க: இந்தியா vs ஆஸ்திரேலியா: "அரைகுறை ராணாவை நம்பி".. விளாசிய முன்னாள் வீரர்!

மேலும் படிக்க: 17 வயது இளம் வீரர் மரணம்.. கிரிக்கெட் களத்தில் நேர்ந்த சோகம்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
India vs Australiablack badgesHarshit RanaIndia vs Australia 2nd T20I tributeBen Austin

Trending News