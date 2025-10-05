ஆஸ். தொடரில் பும்ரா நீக்கப்பட்டதற்கு இதுதான் காரணமா? வெளியான முக்கிய தகவல்!

இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் வேகப்பந்துவீச்சு தலைவரான ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அக்டோபர் 19ம் தேதி தொடங்கும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளது ரசிகர்களிடையே பெரும் ஆச்சரியத்தையும், அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. எனினும், இது அவரது ஆட்டத்திறன் குறைபாடு காரணமாக எடுக்கப்பட்ட முடிவு அல்ல என்றும், அவரது பணிச்சுமையை நிர்வகிக்கும் ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்கலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது.
நீக்கத்திற்கான முக்கிய காரணம்
இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியமும் மற்றும் தேர்வு குழுவும், வரவிருக்கும் முக்கிய தொடர்களை கருத்தில் கொண்டு, பும்ராவின் பணிச்சுமையை கவனமாக கையாள முடிவு செய்துள்ளன. பும்ரா சமீபத்தில் இங்கிலாந்துக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடர், ஆசிய கோப்பை 2025 மற்றும் தற்போது நடைபெற்று வரும் மேற்கிந்திய தீவுகளுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடர் என தொடர்ந்து விளையாடி வருகிறார். இந்த தொடர்ச்சியான போட்டிகள் அவரது உடல்நிலையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
காயங்களிலிருந்து பாதுகாப்பு
பும்ரா தனது கிரிக்கெட் வாழ்க்கையில் பலமுறை காயங்களால் அவதிப்பட்டுள்ளார். குறிப்பாக, அவரது முதுகு பகுதியில் ஏற்பட்ட காயங்கள் அவரை நீண்டகாலம் விளையாட்டிலிருந்து விலக்கி வைத்திருந்தன. எனவே, வரவிருக்கும் 2026ம் ஆண்டு டி20 உலக கோப்பை போன்ற முக்கிய தொடர்களுக்கு அவர் முழு உடல் தகுதியுடன் இருப்பதை உறுதி செய்வதற்காக, இந்த ஒருநாள் தொடரில் அவருக்கு ஓய்வளிக்கப்பட்டுள்ளது.
டி20 தொடரில் பங்கேற்பு
பும்ரா ஒருநாள் தொடரில் இருந்து ஓய்வு பெற்றாலும், அதே ஆஸ்திரேலிய சுற்றுப்பயணத்தில் நடைபெறும் ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடருக்கான இந்திய அணியில் அவர் இடம்பெற்றுள்ளார். இது, டி20 உலக கோப்பைக்கான தயாரிப்புகளுக்கு அணி நிர்வாகம் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பதை காட்டுகிறது. மேலும் ஆசிய கோப்பை இறுதி போட்டிக்கு முன்பு காயம் அடைந்த ஆல்-ரவுண்டர் ஹர்திக் பாண்டியா, அதிலிருந்து இன்னும் முழுமையாக மீளாததால், இந்த முழு ஆஸ்திரேலிய சுற்றுப்பயணத்திலிருந்தும் விலகியுள்ளார்.
புதிய ஒருநாள் கேப்டன்
இந்த தொடரில், இந்திய ஒருநாள் அணிக்கு ஷுப்மன் கில் புதிய கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். மூத்த வீரர் ரோஹித் சர்மா, ஒரு வீரராக அணியில் தொடர்ந்து நீடிப்பார். டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டிலிருந்து ஓய்வு பெற்ற ரோஹித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலி ஆகியோர், 2027ம் ஆண்டு உலகக் கோப்பையை குறிக்கோளாக கொண்டு, இந்த ஒருநாள் தொடருக்கு மீண்டும் திரும்பியுள்ளனர். எனவே, ஜஸ்பிரித் பும்ராவின் நீக்கம் என்பது ஒரு தற்காலிக ஓய்வு மட்டுமே. முக்கிய போட்டிகளில் அவரது பங்களிப்பை உறுதி செய்வதற்காக எடுக்கப்பட்ட ஒரு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாகும்.
