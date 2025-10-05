English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ஆஸ். தொடரில் பும்ரா நீக்கப்பட்டதற்கு இதுதான் காரணமா? வெளியான முக்கிய தகவல்!

பும்ரா சமீபத்தில் இங்கிலாந்துக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடர், ஆசிய கோப்பை 2025 மற்றும் தற்போது நடைபெற்று வரும் மேற்கிந்திய தீவுகளுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடர் என தொடர்ந்து விளையாடி வருகிறார். 

Written by - RK Spark | Last Updated : Oct 5, 2025, 10:51 AM IST
  • ஆஸ்திரேலிய ஒருநாள் தொடர்.
  • ஜஸ்பிரித் பும்ரா நீக்கப்பட்டது ஏன்?
  • முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Trending Photos

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : இதை செய்யாதவர்களுக்கு ரூ. 1000 கிடைக்காது!
camera icon12
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : இதை செய்யாதவர்களுக்கு ரூ. 1000 கிடைக்காது!
திருமணமான 3 நடிகர்களை காதலித்த பிரபல நடிகை! 50 வயதிலும் சிங்கிள்- யார் தெரியுமா?
camera icon7
Popular actress
திருமணமான 3 நடிகர்களை காதலித்த பிரபல நடிகை! 50 வயதிலும் சிங்கிள்- யார் தெரியுமா?
நாளை பவர் கட்.. தமிழகத்தில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!
camera icon7
Shutdown
நாளை பவர் கட்.. தமிழகத்தில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!
ராஷ்மிகா போல..காதலை ரகசியமாக வைத்திருக்கும் 6 நடிகைகள்! யாரெல்லாம்?
camera icon7
South actress
ராஷ்மிகா போல..காதலை ரகசியமாக வைத்திருக்கும் 6 நடிகைகள்! யாரெல்லாம்?
ஆஸ். தொடரில் பும்ரா நீக்கப்பட்டதற்கு இதுதான் காரணமா? வெளியான முக்கிய தகவல்!

இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் வேகப்பந்துவீச்சு தலைவரான ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அக்டோபர் 19ம் தேதி தொடங்கும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளது ரசிகர்களிடையே பெரும் ஆச்சரியத்தையும், அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. எனினும், இது அவரது ஆட்டத்திறன் குறைபாடு காரணமாக எடுக்கப்பட்ட முடிவு அல்ல என்றும், அவரது பணிச்சுமையை நிர்வகிக்கும் ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்கலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க | ரோகித், விராட் கோலிக்கு முடிவுரை எழுதிய பிசிசிஐ! உலகக்கோப்பை இடம் சந்தேகம்

நீக்கத்திற்கான முக்கிய காரணம்

இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியமும் மற்றும் தேர்வு குழுவும், வரவிருக்கும் முக்கிய தொடர்களை கருத்தில் கொண்டு, பும்ராவின் பணிச்சுமையை கவனமாக கையாள முடிவு செய்துள்ளன. பும்ரா சமீபத்தில் இங்கிலாந்துக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடர், ஆசிய கோப்பை 2025 மற்றும் தற்போது நடைபெற்று வரும் மேற்கிந்திய தீவுகளுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடர் என தொடர்ந்து விளையாடி வருகிறார். இந்த தொடர்ச்சியான போட்டிகள் அவரது உடல்நிலையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும்.

காயங்களிலிருந்து பாதுகாப்பு

பும்ரா தனது கிரிக்கெட் வாழ்க்கையில் பலமுறை காயங்களால் அவதிப்பட்டுள்ளார். குறிப்பாக, அவரது முதுகு பகுதியில் ஏற்பட்ட காயங்கள் அவரை நீண்டகாலம் விளையாட்டிலிருந்து விலக்கி வைத்திருந்தன. எனவே, வரவிருக்கும் 2026ம் ஆண்டு டி20 உலக கோப்பை போன்ற முக்கிய தொடர்களுக்கு அவர் முழு உடல் தகுதியுடன் இருப்பதை உறுதி செய்வதற்காக, இந்த ஒருநாள் தொடரில் அவருக்கு ஓய்வளிக்கப்பட்டுள்ளது.

டி20 தொடரில் பங்கேற்பு

பும்ரா ஒருநாள் தொடரில் இருந்து ஓய்வு பெற்றாலும், அதே ஆஸ்திரேலிய சுற்றுப்பயணத்தில் நடைபெறும் ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடருக்கான இந்திய அணியில் அவர் இடம்பெற்றுள்ளார். இது, டி20 உலக கோப்பைக்கான தயாரிப்புகளுக்கு அணி நிர்வாகம் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பதை காட்டுகிறது. மேலும் ஆசிய கோப்பை இறுதி போட்டிக்கு முன்பு காயம் அடைந்த ஆல்-ரவுண்டர் ஹர்திக் பாண்டியா, அதிலிருந்து இன்னும் முழுமையாக மீளாததால், இந்த முழு ஆஸ்திரேலிய சுற்றுப்பயணத்திலிருந்தும் விலகியுள்ளார்.

புதிய ஒருநாள் கேப்டன்

இந்த தொடரில், இந்திய ஒருநாள் அணிக்கு ஷுப்மன் கில் புதிய கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். மூத்த வீரர் ரோஹித் சர்மா, ஒரு வீரராக அணியில் தொடர்ந்து நீடிப்பார். டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டிலிருந்து ஓய்வு பெற்ற ரோஹித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலி ஆகியோர், 2027ம் ஆண்டு உலகக் கோப்பையை குறிக்கோளாக கொண்டு, இந்த ஒருநாள் தொடருக்கு மீண்டும் திரும்பியுள்ளனர். எனவே, ஜஸ்பிரித் பும்ராவின் நீக்கம் என்பது ஒரு தற்காலிக ஓய்வு மட்டுமே. முக்கிய போட்டிகளில் அவரது பங்களிப்பை உறுதி செய்வதற்காக எடுக்கப்பட்ட ஒரு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாகும்.

மேலும் படிக்க | முடிவுக்கு வந்தது ரோஹித் காலம்... இனி கில் தான் கேப்டன் - ஓடிஐ அணி அறிவிப்பு!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
BumrahODI SeriesAjit AgarkarTeam IndiaIND Vs Aus

Trending News