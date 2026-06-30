/உலகக்கோப்பை மைதானத்தில் கண்ணீர் விட்ட நெதர்லாந்து வீரர் கோடி கப்போ - பின்னணி!

Cody Gakpo : விளையாட்டு உலகம் என்பது வெறும் வெற்றிகளையும் சாதனைகளையும் கொண்டாடும் இடம் மட்டுமல்ல; அது மனித உணர்வுகளின் உச்சக்கட்ட வெளிப்பாடாகவும் திகழ்கிறது. அதற்குச் சான்றாக, தற்போது நடைபெற்று வரும் 2026 ஃபிஃபா உலகக்கோப்பை (FIFA World Cup 2026) கால்பந்து தொடரில் நெஞ்சை உலுக்கும் ஒரு சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது. நெதர்லாந்து அணியின் நட்சத்திர முன்கள வீரரான கோடி கப்போ (Cody Gakpo), மொராக்கோ அணிக்கு எதிரான மிக முக்கியமான 'ரவுண்ட் ஆஃப் 32' (Round of 32) போட்டியில் கோல் அடித்துவிட்டு மைதானத்திலேயே கண்ணீர் விட்டு அழுதார்.
அவர் அழுததற்குக் காரணம் போட்டியின் அழுத்தம் மட்டுமல்ல, அதற்கு சில நாட்களுக்கு முன்பு அவரது தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட பேரிழப்பு தான் என்பது தெரியவந்த போது, மைதானத்தில் இருந்த ரசிகர்கள் மட்டுமின்றி ஒட்டுமொத்த விளையாட்டு உலகமே சோகத்தில் மூழ்கியது.
2026 மே மாத இறுதியில், கோடி கப்போ மற்றும் அவரது துணைவியான நோவா வான் டெர் பிஜ் (Noa van der Bij) ஆகிய இருவரும் தங்களுக்கு இரண்டாவது குழந்தை பிறக்கவிருப்பதாக மகிழ்ச்சியுடன் அறிவித்திருந்தனர் (இவர்களுக்கு சாமுவேல் என்ற முதல் மகன் உள்ளார்). ஆனால், உலகக்கோப்பை தொடர் விறுவிறுப்பாக நடந்து கொண்டிருந்த சூழ்நிலையில், எதிர்பாராத விதமாக நோவாவிற்கு கருச்சிதைவு (Miscarriage) ஏற்பட்டது.
தங்களின் பிறக்கவிருந்த ஆண் குழந்தை கர்ப்பகாலத்திலேயே இறந்துவிட்டதாக நோவா தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் உடைந்த இதயத்துடன் பதிவிட்டார். அந்தப் பச்சிளம் குழந்தைக்கு 'எலிஜா ரபேல் கப்போ' (Elijah Raphael Gakpo) என்று அவர்கள் பெயரிட்டிருந்தனர். "எங்கள் இதயங்கள் உடைந்த நிலையில் இந்த சோகமான செய்தியைப் பகிர்ந்து கொள்கிறோம். எலிஜா ரபேல் கப்போ... என்றும் எங்கள் அன்பிற்குரியவன், என்றும் எங்கள் மகன்" என்று அவர் உருக்கமாகப் பதிவிட்டிருந்தார். கோடி கப்போவும் தனது சமூக வலைத்தள பக்கத்தில், "இது எங்கள் குடும்பத்திற்கு மிகவும் கடினமான காலம், எங்களின் தனிப்பட்ட உரிமையை (Privacy) மதிக்க வேண்டுகிறோம்" எனக் கேட்டுக்கொண்டார்.
தன் வாழ்க்கையே இருண்டது போன்ற ஒரு பெருந்துயரம் சூழ்ந்திருந்த நிலையிலும், கோடி கப்போ நெதர்லாந்து நாட்டின் உலகக்கோப்பை கனவுக்காகத் தொடர்ந்து அணியுடன் இருக்க முடிவு செய்தார். தனது துணையுடன் கலந்தாலோசித்து, நெதர்லாந்து கால்பந்து சங்கத்தின் (KNVB) முழு ஆதரவோடு அவர் மொராக்கோ அணிக்கு எதிரான வாழ்வா-சாவா போட்டியில் களம் இறங்கினார்.
போட்டிக்கு முன்பாகப் பேசிய நெதர்லாந்து அணியின் கேப்டன் விர்ஜில் வான் டைக், "இது மிகவும் கொடூரமான செய்தி. இப்படி ஒரு சூழ்நிலையை யாரும் எதிர்கொள்ளக் கூடாது. கால்பந்து என்பது வாழ்க்கைக்கு அடுத்தபடியாக வரும் ஒரு இரண்டாம் பட்ச விஷயம் தான் என்பதை இது உணர்த்துகிறது. இந்த நேரத்தில் நாங்கள் கோடி கப்போவிற்குத் துணையாக நிற்போம்" என்று உருக்கமாகக் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
அனைத்துச் சோகங்களையும் மனதிற்குள் புதைத்துக் கொண்டு மொராக்கோவுக்கு எதிரான போட்டியில் விளையாடிய கோடி கப்போ, ஆட்டத்தின் 72-வது நிமிடத்தில் நெதர்லாந்து அணிக்காக ஒரு அற்புதமான கோலை அடித்தார். கோல் அடித்த அடுத்த வினாடியே, கப்போவால் தனது உணர்ச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை. மைதானத்தில் மண்டியிட்டு, தனது முகத்தைப் புல்லில் புதைத்துக் கொண்டு அவர் தேம்பித் தேம்பி அழத் தொடங்கினார்.
அவரது சோகத்தைப் புரிந்து கொண்ட நெதர்லாந்து அணியின் சக வீரர்கள் உடனடியாக ஓடிவந்து அவரை அணைத்துக்கொண்டு தங்களின் ஆறுதலையும் ஆதரவையும் தெரிவித்தனர். கண்ணீரைத் துடைத்துக் கொண்டு எழுந்த கப்போ, வானத்தை நோக்கி விரல் காட்டி, இறந்துபோன தனது மகன் 'எலிஜா'-விற்கு அந்த கோலை சமர்ப்பித்தார். இந்த நெகிழ்ச்சியான தருணத்தைக் கண்டு மைதானத்தில் இருந்த அவரது பெற்றோரும், தொலைக்காட்சியில் பார்த்துக் கொண்டிருந்த லட்சக்கணக்கான ரசிகர்களும் கண்ணீர் சிந்தினர்.
துரதிர்ஷ்டவசமாக அந்தப் போட்டியில் நெதர்லாந்து அணி பெனால்டி சூட்-அவுட் முறையில் மொராக்கோவிடம் தோற்று உலகக்கோப்பையை விட்டு வெளியேறியது. போட்டி முடிந்த பின்பும் கப்போவின் கண்ணீர் ஓயவில்லை. இருப்பினும், தனது வாழ்க்கையின் மிகப்பெரிய சோகமான தருணத்திலும், நாட்டுக்காக மைதானத்திற்கு வந்து போராடி, கோல் அடித்து தனது கடமையைச் செய்த கோடி கப்போவின் மனதிடம் விளையாட்டு உலகம் எப்போதும் மறக்க முடியாத ஒரு உன்னதமான வரலாறாக மாறிவிட்டது. கப்போ மற்றும் அவரது குடும்பத்தினருக்கு உலகெங்கிலும் உள்ள கால்பந்து ரசிகர்கள் தங்களது ஆழ்ந்த இரங்கல்களையும் ஆறுதல்களையும் தெரிவித்து வருகின்றனர்.