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உலகக்கோப்பை மைதானத்தில் கண்ணீர் விட்ட நெதர்லாந்து வீரர் கோடி கப்போ - பின்னணி!

Cody Gakpo : உலகக்கோப்பை மைதானத்தில் நெதர்லாந்து வீரர் கோடி கப்போ கண்ணீர் விட்ட சம்பவமும், அதற்கு பின்னால் இருக்கும் காரணமும் உலக கால்பந்து ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 30, 2026, 08:11 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 08:11 PM IST
உலகக்கோப்பை மைதானத்தில் கண்ணீர் விட்ட நெதர்லாந்து வீரர் கோடி கப்போ - பின்னணி!
Image Credit: Cody GakpoSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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