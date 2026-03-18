Gautam Gambhir: கம்பீரால் எந்த ஐபிஎல் அணியிலும் சேர முடியாது! இதுதான் காரணம்!

இந்திய அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளராக கவுதம் கம்பீர் செயல்பட்டு வருகிறார். ஐபிஎல் 2024 தொடரில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கு மென்டராக இருந்து அந்த அணி கோப்பையை வெல்ல உதவினார். அதனை தொடர்ந்து தான் இந்திய அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் ஆகும் வாய்ப்பு அவருக்கு கிடைத்தது. அதற்கு முன்பு டெல்லி தொகுதியில் போட்டியிட்டு எம்பி ஆகவும் வெற்றி பெற்று இருந்தார் கவுதம் கம்பீர். 2024 ஆம் ஆண்டு டி20 உலக கோப்பையை வென்ற பிறகு ராகுல் டிராவிட் தலைமை பயிற்சியாளர் பதவியில் இருந்து விலகினார். அதனை தொடர்ந்து தான் கவுதம் கம்பீர் தலைமை பயிற்சியாளராக பொறுப்பேற்று வருகிறார். அவரது தலைமையின் கீழ் இந்திய அணி ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடர்களில் சிறப்பாக செயல்பட்டு வந்தாலும், டெஸ்ட் தொடர்களில் மோசமான தோல்விகளை சந்தித்து வருகிறது. அதிலும் குறிப்பாக சொந்த மண்ணில் தொடர்ச்சியாக டெஸ்ட் தொடர்களை இழந்து வருகிறது.
ஐபிஎல் 2026 தொடர்!
தற்போது ஐபிஎல் 2026 தொடர் மார்ச் 28ஆம் தேதி முதல் தொடங்க உள்ளது. இதற்கான முதல் கட்ட அட்டவணைகள் தற்போது வெளியாகி 10 அணிகளும் தீவிரமான பயிற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில் கவுதம் கம்பீர் ஐபிஎல்லில் உள்ள ஏதேனும் அணிக்கு பயிற்சியாளராக செல்வாரா அல்லது கொல்கத்தா அணிக்கு மீண்டும் செல்வாரா என்ற கேள்விகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்து வருகிறது. ஆனால் அவரால் ஐபிஎல் 2026ல் எந்த ஒரு அணிக்கும் மென்டராகவும் அல்லது பயிற்சியாளராகவும் செயல்பட முடியாது. பிசிசிஐ இதற்கான கடுமையான விதிகளையும் வகுத்துள்ளது. இது தொடர்பான முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
லோதா கமிட்டி மற்றும் ஆதாய முரண்பாடு விதி
கவுதம் கம்பீர் ஐபிஎல் அணிகளுக்கு பயிற்சியளிக்க முடியாததற்கு மிக முக்கிய காரணம், இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் கடுமையான விதிமுறைகள் தான். முந்தைய காலங்களில் ஐபிஎல் தொடரில் பணியாற்றும் பயிற்சியாளர்கள் தேசிய அணியிலும் பதவிகளை வகிக்கும் இரட்டை பதவி முறை நடைமுறையில் இருந்தது. ஆனால், லோதா கமிட்டியின் பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில் இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் மிக முக்கியமான தீர்ப்பு ஒன்றை வழங்கியது. அந்த தீர்ப்பின்படி, எந்தவொரு தனி நபரும் ஒரே நேரத்தில் இந்திய தேசிய அணியிலும், ஐபிஎல் தொடரில் உள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட அணியிலும் பதவி வகிக்க கூடாது. இது ஆதாய முரண்பாடு விதியின் கீழ் மிகப்பெரிய விதிமீறலாக கருதப்படும்.
2027 வரை தேசிய அணியுடன் ஒப்பந்தம்
தற்போது கவுதம் கம்பீர் இந்திய அணியின் முழுநேர தலைமைப் பயிற்சியாளராக பதவி வகித்து வருகிறார். 2024 ஆம் ஆண்டு இந்திய அணியுடன் இணைந்த அவர், 2027 ஆம் ஆண்டு தென்னாப்பிரிக்காவில் நடைபெற உள்ள 50 ஓவர் உலக கோப்பை தொடர் வரை இந்திய அணியின் பயிற்சியாளராக நீடிப்பார். உச்ச நீதிமன்றம் மற்றும் லோதா கமிட்டியின் விதிகளின்படி, அவர் இந்திய அணியின் பயிற்சியாளராக இருக்கும் வரை ஐபிஎல் தொடரில் எந்தவொரு அணியுடனும் எவ்வித ஒப்பந்தமும் செய்து கொள்ள முடியாது. ஒருவேளை அவர் ஐபிஎல் அணிக்கு செல்ல விரும்பினால், முதலில் இந்திய அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளர் பதவியை ராஜினாமா செய்ய வேண்டும்.
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் ஆஃபர்
சமீபத்தில் 2026 டி20 உலக கோப்பையை இந்திய அணி கவுதம் கம்பீர் தலைமையில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்றுள்ளது. இதற்கிடையில் கவுதம் கம்பீரை தொடர்பு கொண்ட ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் நிர்வாகம், தங்கள் அணிக்கு நீங்கள் வந்தால் சிஇஓ, மெண்டர் மற்றும் பார்ட்னர் என மூன்று முக்கிய பொறுப்புகளை வழங்க முன் வருவதாக தகவல் வெளியாகின. ஆனால் இந்திய அணியின் பயிற்சியாளராக தான் நீடிக்க விரும்புவதாகவும், வேறு எந்த மெகா ஆபரும் எனக்கு தேவை இல்லை என்றும் நிராகரித்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகிறது. தேசிய அணிக்காக தனது கடமைகளில் மட்டுமே தற்போது முழு கவனத்தையும் செலுத்துவதாகவும் அவர் தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது
கொல்கத்தா அணியின் மாற்று ஏற்பாடு!
கவுதம் கம்பீர் இந்திய அணிக்கு பயிற்சியாளராக சென்ற பிறகு, கேகேஆர் அணி நிர்வாகம் தங்களது பயிற்சியாளராக இருந்த சந்திரகாந்த் பண்டிட்டை சமீபத்தில் பதவியிலிருந்து விடுவித்தது. கவுதம் கம்பீர் மீண்டும் கொல்கத்தா அணிக்கு திரும்புவது சட்டப்படி சாத்தியமில்லை என்பது உறுதியானதால், கம்பீருக்கு நெருக்கமானவரும், இந்திய அணியின் முன்னாள் உதவி பயிற்சியாளருமான அபிஷேக் நாயரை தங்களது அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராக ஐபிஎல் 2026 தொடருக்கு கேகேஆர் அணி நிர்வாகம் நியமிக்கவுள்ளது.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ