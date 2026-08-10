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Explained : வீரர்கள் தொடர் காயம்... பிரஷர் போடும் ஐபிஎல் அணிகள்... என்ன பிரச்னை?

IPL Franchises and Players Injury, Explained: பும்ரா, ஷமி போன்ற முன்னணி நட்சத்திர வீரர்கள் அடிக்கடி காயத்தில் சிக்கி தவிக்கின்றனர். இவர்கள் முக்கிய தொடர்களை தவறவிடுவதும் வாடிக்கையாகிவிட்டது. இந்தச் சூழலில் வீரர்கள் அடிக்கடி காயத்தில் சிக்க ஐபிஎல் தொடர் எவ்வாறு காரணமாக அமைகிறது என்பதை விரிவாக இங்கு காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Aug 10, 2026, 03:39 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 03:39 PM IST
Explained : வீரர்கள் தொடர் காயம்... பிரஷர் போடும் ஐபிஎல் அணிகள்... என்ன பிரச்னை?
Image Credit: IPL and Player Injury Explainer | Image Source : ChatGPT

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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