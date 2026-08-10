/Explained : வீரர்கள் தொடர் காயம்... பிரஷர் போடும் ஐபிஎல் அணிகள்... என்ன பிரச்னை?

IPL Franchises and Players Injury, Explained: ஐபிஎல் தொடர் 2008ஆம் ஆண்டு தொடங்கிய நிலையில், அன்றில் இருந்து கடந்த 19 ஆண்டுகளாக இந்திய கிரிக்கெட்டுக்கு எக்கச்சக்க பங்களிப்பை வழங்கியிருக்கிறது. இந்தியாவின் மூலை முடுக்குகளில் இருந்து, எளிய பின்னணி கொண்டவர்கள் கிரிக்கெட் நோக்கி ஐபிஎல் வரவழைத்திருக்கிறது.
ஆனால், ஐபிஎல் தொடர் காரணமாக இந்திய கிரிக்கெட் பல சிக்கல்களையும் சந்தித்து வருகிறது. ஐபிஎல் தொடரில் தயாராகி வரும் வீரர்கள் வெறும் இந்தியச் சூழலுக்கு, தட்டையான ஆடுகளங்களுக்கு மட்டுமே உகந்த வீரர்களாக தயாராகின்றனர். அவர்களால் சர்வதேச அளவில் சாதிக்க இயலவில்லை என ஒருபக்கம் புகைச்சல்கள் இருக்கின்றன.
ஆனால், இந்திய கிரிக்கெட்டில் இதைவிட ஒரு தீவிரமான சிக்கலுக்கு ஐபிஎல் தொடர் காரணமாக உள்ளது. ஜஸ்பிரித் பும்ரா, முகமது ஷமி, தீபக் சஹார் போன்ற முன்னணி வேகப்பந்துவீச்சாளர்கள் அடிக்கடி காயமடைந்து வருவதற்கு ஐபிஎல் தொடர் முக்கிய புள்ளியாக உள்ளது.
முன்னணி வீரர்கள் காயமடைவதன் காரணமாக பல முக்கிய தொடர்களை அவர்கள் தவறவிட நேரிடுகிறது. இதனால், இந்திய அணியும் பல இருதரப்பு தொடர்களை இழக்க நேரிடுகிறது. அந்த வகையில், இந்திய வீரர்கள் தொடர்ச்சியாக காயத்தில் சிக்குவதற்கு ஐபிஎல் எந்தளவிற்கு பங்களிக்கிறது என்பதை இங்கு விரிவாக காணலாம்.
ஐபிஎல் தொடரால் வீரர்கள் காயத்தில் சிக்குகிறார்கள் என்ற இந்த பேச்சு சமீபத்தில் பிசிசிஐயின் சிறப்பு மையத்தின் நிபுணர்கள் தெரிவித்திருந்த கருத்துகள் மூலமே பொது விவாதத்திற்கு வந்தது.
பெங்களூருவில் உள்ள பிசிசிஐயின் சிறப்பு மையத்தின் தரப்பைச் சேர்ந்தவர், ANI செய்தி ஊடகத்திற்கு அளித்த தகவலில், "அளவுக்கு அதிகமான கிரிக்கெட் விளையாடப்பட்டு வருகிறது. மனித உடலின் சுமைக்கும், அதை தாங்குவதற்கு என ஒரு வரம்பு இருக்கிறது.
அதீத விளையாட்டு மற்றும் அழுத்தத்தால் ஏற்படும் காயங்கள் காரணமாக, அதுவும் குறிப்பாக வயதான வீரர்கள் எப்போது மீண்டு வருவார்கள் என்பதே தெரிவதில்லை. ஐபிஎல் தொடரின் போது அணிகள் மற்றும் நிதி நெருக்கடிக்ள் காரணமாக வீரர்கள் காயத்தோடு விளையாட வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படுகிறது. பின்னர் அவர்கள் பிசிசிஐயின் சிறப்பு மைய பிசியோகளிடம் தள்ளப்படுகிறார்கள்" என தெரிவித்திருந்தார். இதன்மூலம், பிசிசிஐ சிறப்பு மைய தரப்பே ஐபிஎல் தொடரின் சிக்கல் குறித்து பேச தொடங்கியிருப்பதை புரிந்துகொள்ள முடிந்தது.
அதேபோல், "ஐபிஎல் அணியின் பிசியோக்களும், பிசிசிஐ பிசியோக்களும் திறமையானவர்களாகவும், மனசாட்சிபடி நடப்பவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள். மேலும் அவர்களும் வீரர்களின் பாதுகாப்பிற்கே முன்னுரிமை அளிக்கிறார்கள். இது நிச்சயமாக (இந்திய அணியின்) தேர்வாளர்கள், பயிற்சியாளர்கள், கேப்டன்களுக்கு சிரமத்தை அளிக்கிறது" அந்த நபர் ANI ஊடகத்திடம் தெரிவித்திருந்தது.
பிசிசிஐயின் சிறப்பு மையம் நிபுணர்கள் தரப்பில் இருந்து எழுந்துள்ள இந்த பேச்சுகள் பல முக்கிய விஷயங்களை அடிக்கோடிட்டு காட்டுகின்றன. அந்த வகையில், ஐபிஎல் தொடரால் எப்படி சிக்கல்கள் நெருக்கடிகள் ஏற்படுகின்றன என்பதை இங்கு விரிவாக பார்க்கலாம்.