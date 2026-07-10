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கோல்டன் பூட் ரேஸ்: குறைந்த போட்டியில் அதிக கோல்; ஆனாலும் மெஸ்ஸி 2வது இடம் ஏன்?

Golden Boot Race : பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் அதிக கோல்களை அடித்தவர்கள் லிஸ்டில் கிலியன் எம்பாப்பே, லியோனல் மெஸ்ஸி ஆகியோர் தலா 8 கோல்களை அடித்துள்ளனர். ஆனால், மெஸ்ஸி குறைவான போட்டியில் விளையாடினாலும் எம்பாப்பே முதலிடத்தில் உள்ளார். இதன் காரணம் என்ன?

Written BySudharsan G
Published: Jul 10, 2026, 05:50 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 05:50 PM IST
கோல்டன் பூட் ரேஸ்: குறைந்த போட்டியில் அதிக கோல்; ஆனாலும் மெஸ்ஸி 2வது இடம் ஏன்?
Image Credit: FIFA World Cup 2026, Golden Boot Race | Image Source : XSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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