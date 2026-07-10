/கோல்டன் பூட் ரேஸ்: குறைந்த போட்டியில் அதிக கோல்; ஆனாலும் மெஸ்ஸி 2வது இடம் ஏன்?

FIFA World Cup 2026, Golden Boot Race : பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடர் பரபரப்பான காலிறுதிச் சுற்றை எட்டியிருக்கிரது. பல முன்னணி அணிகள் வெளியேறிவிட்டன.
பிரான்ஸ் அணி முதல் அணியாக பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரின் அரையிறுதிக்கு தகுதிபெற்றுள்ளது. அடுத்து ஸ்பெயின் - பெல்ஜியம் ஜூலை 11 நள்ளிரவில் மோத இருக்கின்றன. பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்படும் நார்வே - இங்கிலாந்து போட்டி ஜூலை 12 நள்ளிரவிலும்; அர்ஜென்டினா - சுவிட்சர்லாந்து போட்டி ஜூலை அதிகாலையிலும் நடைபெற இருக்கிறது.
இதற்கு பின் இரண்டு அரையிறுதிப் போட்டி, மூன்றாவது இடத்திற்கான போட்டி, இறுதிப்போட்டி ஆகியவை உள்ளன. வரும் ஜூலை 20ஆம் தேதியுடன் தொடர் நிறைவடைய இருக்கிறது. ஒரு பக்கம் பிரான்ஸ் அணியும், மறுபக்கம் அர்ஜென்டினா அணியும் பலமான அணியாக வலம் வருகிறார்கள்.
பிரான்ஸ் - அர்ஜென்டினா அணிகளே கடந்த 2022 உலகக் கோப்பையை போல் மீண்டும் இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதிபெறுவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆனால் ஸ்பெயின், இங்கிலாந்து, நார்வே அணிகள் ஏதாவது மேஜிக் செய்யுமா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
இவை ஒருபுறம் இருக்க, நடப்பு தொடரில் அதிக கோல்களை அடித்தவர்கள் பட்டியலில் பிரான்ஸ் அணி கேப்டன் கிலியன் எம்பாப்பே மற்றும் அர்ஜென்டினா அணியின் கேப்டன் லியோனல் மெஸ்ஸி ஆகியோரே தொடர்ச்சியாக முதலிரண்டு இடங்களில் இருந்து வருகின்றனர். அவர்களுக்கு பின் நார்வே அணியின் எர்லிங் ஹாலாண்ட், இங்கிலாந்து கேப்டன் ஹாரி கேன் ஆகியோரும் இருக்கிறார்.
|ரேங்க்
|வீரர்
|நாடு
|கோல்
|அசிஸ்ட்
|விளையாடி நிமிடங்கள்
|1.
|கிலியன் எம்பாப்பே
|பிரான்ஸ்
|8
|3
|563
|2.
|லியோனல் மெஸ்ஸி
|அர்ஜென்டினா
|8
|1
|468
|3.
|எர்லிங் ஹாலாண்ட்
|நார்வே
|7
|0
|416
|4.
|ஹாரி கேன்
|இங்கிலாந்து
|6
|1
|489
|5.
|உஸ்மான் டெம்பேலே
|பிரான்ஸ்
|5
|2
|492
எம்பாப்பே, மெஸ்ஸி ஆகிய இருவரும் தலா 8 கோல்களை அடித்திருந்தாலும், கோல்டன் பூட் (Golden Boot) இம்பாப்பே தற்போது முதலிடத்தில் உள்ளார். மெஸ்ஸி 2வது இடத்தில் இருக்கிறார். எம்பாப்பேவை விட ஒரு போட்டி குறைவாக விளையாடினாலும் ஏன் மெஸ்ஸி 2வது இடத்தில் இருக்கிறார் என பலரும் கேள்வி எழுப்புகின்றனர்.
அதற்கான பதில் அசிஸ்ட்தான். அதாவது, கோல்டன் பூட் ரேஸில் இரு வீரர்கள் முதலிடத்தை பிடித்தால், அவர்களின் அசிஸ்ட் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும். மெஸ்ஸி 8 கோல்களுடன், 1 அசிஸ்ட் மட்டுமே செய்துள்ளார், ஆனால் எம்பாப்பே 8 கோல்களுடன் 3 அசிஸ்ட் செய்துள்ளார். இதனால்தான் எம்பாப்பே இந்த பட்டியலில் முதலிடத்தை பிடித்துள்ளார்.
உங்களுக்கு இன்னொரு சந்தேகம் வரலாம். ஒருவேளை இருவரும் சம அளவில் கோல் மற்றும் அசிஸ்ட் செய்திருந்தால், முதலிடத்தில் யார் இருப்பார்? என்ற கேள்வி எழலாம். மொத்தமாக டை பிரேக்கர் ஏற்பட்டால் முதலிடத்தை நிர்ணயிக்க இருக்கும் விதிகளை இங்கு வரிசையாக காணலாம்.
1. கோல்கள் சம அளவில் இருந்தால், அசிஸ்ட் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும். அதிக அசிஸ்ட் செய்தவருக்கு முதலிடம்.
2. குறைந்த நேரம் விளையாடியவர்கள்: கோல், அசிஸ்ட் இரண்டும் சம அளவில் இருந்தால், யார் குறைவான நேரம் ஆடுகளத்தில் விளையாடியிருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு முதலிடம் வழங்கப்படும்.
இதன்மூலம் தான் தொடரின் முடிவில் கோல்டன் பூட் எனப்படும் அதிக கோல் அடித்தவர்களான பரிசு வழங்கப்படும். கடந்த 2022ஆம் ஆண்டில் 8 கோல்களை அடித்து எம்பாப்பே கோல் பூட் பரிசை வென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.