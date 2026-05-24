/2 புதிய வீரர்களை எடுத்த MI அணி... கடைசி போட்டிக்கு ஏன் பெரிய பில்டப்? பின்னணியில் பலே பிளான்

IPL 2026 : ஐபிஎல் 2026 தொடரின் லீக் சுற்று போட்டிகள் இன்றோடு நிறைவடைகின்றன. பிளே ஆப் சுற்றுக்கு யார் தகுதிபெற வேண்டும், யார் செல்லக்கூடாது என்பதை தீர்மானிக்கும் இடத்தில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி தற்போது உள்ளது. அந்த வகையில், கடைசி லீக் போட்டிக்கு 2 மாற்று வீரர்களை மும்பை அணி எடுத்திருக்கிறது. இது பெரும் கேள்வியை எழுப்பியுள்ளது, இதன் பின்னணியில் உள்ள மும்பை அணியின் பிளான் குறித்து இங்கு அலசலாம்.
IPL 2026 Latest News Updates : ஐபிஎல் 2026 சீசனின் லீக் போட்டிகள் இன்றுடன் (மே 24) நிறைவடைகிறது. இதுவரை ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு, குஜராத் டைட்டன்ஸ், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் என மூன்று அணிகள் பிளே ஆப் சுற்றுக்கு சென்றுவிட்டன.
4வது இடத்தை பிடிக்கப்போவது யார் என்பது இன்றுதான் தெரியவரும். 4வது இடத்திற்கு பஞ்சாப் கிங்ஸ், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ், கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் என மூன்று அணிகள் தற்போது முட்டிமோதுகின்றன. எனவேதான், இன்றைய கடைசி நாள் போட்டிகளும் அதிக எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளன.
|புள்ளிப்பட்டியல் இடம்
|அணி
|புள்ளிகள்
|நெட் ரன்ரேட்
|4
|பஞ்சாப் கிங்ஸ்
|15
|+0.309
|5
|ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்
|14
|+0.083
|6
|கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்
|13
|+0.011
*டெல்லி, சிஎஸ்கே, மும்பை, லக்னோ அணிகள் எலிமினேட் ஆகிவிட்டன.
மும்பை இந்தியன்ஸ் - ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகள் இன்று மாலை 3.30 மணிக்கு மும்பை வான்கடே மைதானத்திலும்; கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் - டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணிகள் இன்று இரவு 7.30 மணிக்கு கொல்கத்தா ஈடன் கார்டன்ஸ் மைதானத்திலும் போட்டிகள் நடைபெற இருக்கின்றன.
பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி நேற்று லக்னோ அணிக்கு எதிராக 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வென்று, 15 புள்ளிகளுடன் தனது லீக் சுற்றை நிறைவு செய்துள்ளது. இன்று மாலை போட்டியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி வென்றுவிட்டால் 16 புள்ளிகளுடன், ராஜஸ்தான் அணி பிளே ஆப் சுற்றுக்கு தகுதிபெறும்.
மாறாக, மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி வென்றால் மட்டுமே பஞ்சாப் கிங்ஸ் மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகளுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும். மும்பை வென்றால் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி ரன்ரேட் அடிப்படையில் 4வது இடத்திலேயே நீடிக்கும்.
14 புள்ளிகளுடன் 5வது இடத்தில் இடம்பெற்று ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் வெளியேறும். கொல்கத்தா அணி, டெல்லி அணி உடனான போட்டியில் வென்று, பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியை விட அதிக நெட் ரன்ரேட்டை வைத்திருந்தால் மட்டுமே கொல்கத்தா அணிக்கு பிளே ஆப் வாய்ப்பு உறுதியாகும்.
பஞ்சாப், கொல்கத்தா அணிகள் மும்பை இந்தியன்ஸ் வெற்றி பெற வேண்டும் என வேண்டிக்கொண்டிருப்பார்கள். மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி நடப்பு சீசனில் 13 போட்டிகளில் 4இல் மட்டும் வென்று 8 புள்ளிகளுடன் 9வது இடத்தில் நீடிக்கிறது.
இன்றைய போட்டியில் வென்றாலும் 9வது இடத்தில்தான் மும்பை நீடிக்கும். ஒருவேளை மிக மோசமான தோல்வியை சந்தித்தால் மட்டுமே லக்னோவின் நெட் ரன்ரேட்டை விட குறைந்து, 10வது இடத்திற்கு போகும். எனவே, மும்பை இந்தியன்ஸ் கடைசி இடத்தை தவிர்க்க நிச்சயம் வெற்றிபெற வேண்டிய நிலையில் உள்ளது.
அதற்காகவே, கடைசி லீக் போட்டி என்றாலும் இரண்டு காயமடைந்த வீரர்களுக்கான மாற்று வீரர்களை மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி நேற்று அவசர அவசரமாக எடுத்திருக்கிறது. மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் குவின்டன் டி காக் மற்றும் ராஜ் அங்கத் பாவா ஆகியோர் காயமடைந்துள்ளனர்.
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் டி காக்கின் இடது முழங்கையில் காயம் ஏற்பட்டது. அதேபோல், கடந்த பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் ராஜ் அங்கத் பாவா வலது கை பெருவிரலில் தசைநார் கிழிவு ஏற்பட்டது.
இதைத் தொடர்ந்து மஹிபால் லோம்ரோர் மற்றும் ருச்சித் அஹிர் ஆகியோரை மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி மாற்று வீரர்களாக எடுத்துள்ளது.
Mumbai Indians have confirmed the signings of Rajasthan left-hander Mahipal Lomror and Saurashtra wicket keeper batsman Ruchit Ahir as replacements for Quinton de Kock and Raj Angad Bawa respectively, both of whom had been ruled out of IPL 2026 with… pic.twitter.com/LL5ekFlwzO— Mumbai Indians (@mipaltan) May 23, 2026
மஹிபால் லோம்ரோர் மற்றும் ருச்சித் அஹிர் ஆகியோரை கடைசி லீக் போட்டியில் எடுத்திருப்பதன் மூலம் மும்பை இந்தியன்ஸ் பலே திட்டத்தை தீட்டியுள்ளது. அதாவது, இவர்கள் இருவரும் அடுத்த மினி ஏலத்தில் அதிக விலைக்கு எடுக்கப்படலாம் என்பதால் தற்போதே மாற்று வீரர்களாக இவர்களை ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது.
ஒருவேளை அடுத்த சீசனுக்குள் இவர்களின் பார்ம் உயர்ந்தால் இவர்களை தக்கவைக்கும், இல்லையெனில் விடுவித்துவிடும். இவர்களில் ஒருவர் இன்றைய கடைசி லீக் ஆட்டத்தில் விளையாட அதிக வாய்ப்புள்ளது.