/ரஜத் பட்டிதாருக்கு என்னாச்சு...? ஏன் இன்று விளையாடவில்லை?

Rajat Patidar : பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான லீக் போட்டியில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் கேப்டனாக ஜித்தேஷ் சர்மா செயல்படுகிறார். ஆர்சிபியின் கேப்டன் ரஜத் பட்டிதார் இன்றைய போட்டியில் விளையாடவில்லை, இதற்கான காரணம் குறித்து விரிவாக இங்கு காணலாம்.
Rajat Patidar Injury, IPL PBKS vs RCB : பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு முதல் 7 போட்டிகளில் ஒரு போட்டி மட்டுமே மழையால் பாதிக்கப்பட்டது, மற்ற 6 போட்டிகளிலும் பஞ்சாப் அணி வென்றது. அதற்கு பின் விளையாடிய 5 போட்டிகளிலும் தோல்வியடைந்து, தற்போது பிளே ஆப் சுற்றுக்கு தகுதிபெற போராடி வருகிறது.
அந்த வகையில், ஐபிஎல் தொடரின் நடப்பு சாம்பியனும், புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்தில் நீடிக்கும் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியுடன் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி இன்று (மே 17) மோதுகிறது. ஆர்சிபி அணி இன்றைய போட்டியில் வென்றால் 18 புள்ளிகளை பெற்று, அதன் பிளே ஆப் இடத்தை உறுதிசெய்யும். ஆர்சிபி தோற்றாலும் பிரச்னையில்லை, அடுத்து சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியுடனான போட்டியும் இருக்கிறது.
ஆனால் பஞ்சாப் அணி இன்று தோற்றால் பெரும் நெருக்கடி உண்டாகும். அடுத்து லக்னோ அணியை வரும் மே 23ஆம் தேதி மோதுகிறது. இரண்டு போட்டிகளையும் வென்றால் மட்டுமே 16 புள்ளிகளை பெற்று பிளே ஆப் வாய்ப்பு கிடைக்கும். எனவே, ஆர்சிபி அணியை விட பஞ்சாப் அணிக்கு இது முக்கிய போட்டியாகும்.
இந்தச் சூழலில், ஆர்சிபி கேப்டன் ரஜத் பட்டிதார் இன்றைய போட்டியில் விளையாடவில்லை. அவருக்கு பதில் கேப்டனாக ஜித்தேஷ் சர்மா கேப்டன்ஸியை பெற்றுள்ளார். டாஸ் வென்ற பஞ்சாப் கிங்ஸ் கேப்டன் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தார். ஆர்சிபி அணி பேட்டிங்கை மேற்கொண்டு வருகிறது.
ஜித்தேஷ் சர்மா கூறியது : இந்நிலையில் ரஜத் பட்டிதார் குறித்து ஜித்தேஷ் சர்மா டாஸில் பேசியதாவது, "ரஜத் பட்டிதார் சிறப்பாக முன்னேற்றம் கண்டு வருகிறார். அடுத்து ஹைதராபாத் நகரில் அவர் விளையாடுவதை நிச்சயம் பார்க்கலாம்" என்றார்.
ரஜத் பட்டிதார் ஏன் விளையாடவில்லை? : கடந்த மே 13ஆம் தேதி ராய்ப்பூர் நகரில் நடந்த போட்டியில் கேகேஆர் வேகப்பந்துவீச்சாளர் கார்த்திக் தியாகி வீசிய பந்து, ரஜத் பட்டிதாரின் பேட்டில் பட்டு, ஹெட்மட்டில் அடித்து, தியாகியிடமே தஞ்சம் புகுந்தது. ரஜத் பட்டிதார் தலையில் பலமாக பந்து தாக்கியதால் அவருக்கு மூளை அதிர்ச்சி (Concussion) ஏற்பட்டிருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது. இது இன்னும் உறுதிசெய்யப்படவில்லை. அவர் இப்போட்டிக்கு முன் பயிற்சியிலும் ஈடுபடாதது குறிப்பிடத்தக்கது.
விதிகள் சொல்வது என்ன? : வீரர்களுக்கு தலையில் அடிப்பட்டால் ICC வழிகாட்டுதல்களின்படி, வீரர்கள் கண்டிப்பாக 7 நாள்களுக்கு ஓய்வளிக்க வேண்டும். அந்த வகையில், ரஜத் பட்டிதார் வரும் மே 20ஆம் தேதி வரை முழு ஓய்வில் இருப்பார். இதற்கு பின் இரண்டு நாள்களில், மே 22ஆம் தேதி ஹைதராபாத் நகரில், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியுடன் ஆர்சிபி மோதுகிறது.
ரஜத் பட்டிதார் கடந்தாண்டு ஆர்சிபியின் 18 ஆண்டுகால தவிப்பை முடித்துவைத்து, கோப்பையை வென்று கொடுத்தவர். தற்போதும் ஆர்சிபி சிறப்பான பாதையில் சென்று கொண்டிருக்கிறது. ரஜத் பட்டிதார் இந்த சீசனில் பேட்டிங்கிலும் கலக்கி வருகிறார். அவர் 11 இன்னிங்ஸில் 337 ரன்களை இதுவரை குவித்துள்ளார். ஸ்ட்ரைக் ரேட் 192.57 ஆக இருக்கிறது.
இன்றைய போட்டியில் ரஜத் பட்டிதார் மற்றும் ஜேக்கப் டஃப்பி ஆகியோருக்கு பதில் சுயாஷ் சர்மா மற்றும் ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட் ஆகியோர் மீண்டும் அணிக்குள் வந்தனர். இம்பாக்ட் வீரராக ரஷிக் சலாம் வர அதிக வாய்ப்புள்ளது.
ஹிமாச்சல் பிரதேசம் தரம்சாலாவில் பஞ்சாப் - ஆர்சிபி மாலை போட்டியில் மோதி வரும் நிலையில், அடுத்து டெல்லி - ராஜஸ்தான் அணிகள் டெல்லி அருண் ஜெட்லி மைதானத்தில் இரவு 7.30 மணிக்கு போட்டி தொடங்கும். இன்றைய போட்டிகளில் பஞ்சாப் மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகள் தோல்வியடைந்தால் அது நிச்சயம் சிஎஸ்கே அணிக்கு உதவிகரமானதாக இருக்கும்.