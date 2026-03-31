  • ரியான் பராக் கேப்டனாக இதுதான் காரணம்.. உண்மையை உடைத்த குமார் சங்கக்காரா!

Why Riyan parag made captain: ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியில் கேப்டன் பதவி 5 பேர் இருந்தும் ரியான் பராக் ஏன் கேப்டனாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் என்ற காரணத்தை குமார் சங்கக்காரா விளக்கி உள்ளார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Mar 31, 2026, 10:40 AM IST
இப்போது உங்க ரேஷன் கார்டு தொலைந்துவிட்டதா? உடனே நீங்க செய்ய வேண்டியது
camera icon10
Ration Card
இப்போது உங்க ரேஷன் கார்டு தொலைந்துவிட்டதா? உடனே நீங்க செய்ய வேண்டியது
திருச்சியில் விஜய்யின் மிகப்பெரிய திட்டம்! என்ன தெரியுமா?
camera icon6
vijay
திருச்சியில் விஜய்யின் மிகப்பெரிய திட்டம்! என்ன தெரியுமா?
ஏப்ரல் மாத ராசி பலன் 2026 : 12 ராசிகளுக்கான சுருக்கமான பலன்கள்
camera icon13
April Matha Rasi Palan
ஏப்ரல் மாத ராசி பலன் 2026 : 12 ராசிகளுக்கான சுருக்கமான பலன்கள்
நடிகர் விஜய் கார் கலெக்ஷன்! எக்ஸல் சூப்பர் டூ பிஎம்டபள்யூ வரை - விலை எவ்வளவு தெரியுமா?
camera icon11
Vijay Car Collection
நடிகர் விஜய் கார் கலெக்ஷன்! எக்ஸல் சூப்பர் டூ பிஎம்டபள்யூ வரை - விலை எவ்வளவு தெரியுமா?
Why Riyan parag made captain: ரசிகர்களால் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஐபிஎல் 2026 தொடர் மார்ச் 28 ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இத்தொடரில் இரண்டு போட்டிகள் முடிந்த நிலையில், நேற்று மார்ச் 30 மூன்றாவது போட்டி நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் ரியான் பராக் தலைமையிலான ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியும் ருதுராஜ் கெய்க்வாவ் தலைமையிலான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியும் மோதின. இதில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி சிறப்பாக விளையாடி இத்தொடரில் முதல் வெற்றியை பதிவு செய்து உள்ளது. 

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் கேப்டன் ரியான் பராக் 

கடந்த சீசன் வரை சஞ்சு சாம்சன் தலைமையில் களமிறங்கிய ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி இம்முறை ரியான் பராக் தலைமையில் விளையாடுகிறது. அவர் கேப்டனாக பொறுப்பேற்ற முதல் போட்டியிலேயே ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு ஒரு தரமான வெற்றியை பெற்றுக்கொடுத்துள்ளார். ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியில் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், துருவ் ஜுரேல் போன்ற வீரர்கள் மற்றும் தற்போது ரவீந்திர ஜடேஜா இருந்தும் ரியான் பராக் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதன் காரணம் என்னவென்று ரசிகர்கள் பலருக்கும் தெரியாமலேயே உள்ளது. 

ஏன் ரியான் பராக் கேப்டனாக தேர்வு செய்யப்பட்டார்

இந்த நிலையில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டிக்கு முன்பு செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் தலைமை பயிற்சியாளர் குமார் சங்கக்காரா, ரியான் பராக் ஏன் கேப்டனாக தேர்வு செய்யப்பட்டார் என்ற விளக்கத்தை அளித்துள்ளார். இது தொடர்பாக பேசிய அவர், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியை வழிநடத்த ரவீந்திர ஜடேஜா, சந்தீப் சர்மா , யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், துரூவ் ஜுரேல் என 5 வீரர்களின் பெயர்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டன. கேப்டன் பதவி என்பது வெறும் அனுபவத்தை வைத்து மட்டும் கொடுத்துவிட முடியாது. அப்பதவிக்கு ஆளுமை திறன், தகவல் தொடர்பு மற்றும் கடினமான சூழலில், சமாளிக்கும் திறன் போன்றவற்றை வேண்டும். 

ரியான் பராக்கிடம் இருக்கும் தெளிவான சிந்தனை 

அதன் அடிப்படையிலேயே ரியான் பராக் கேப்டனாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார். நடப்பட்ட நேர்காணலில் ரியான் பராக காட்டிய முதிர்ச்சி, தெளிவான சிந்தனை ஆகியவை அணி நிர்வாகத்தை கவர்ந்தது. அதுமட்டுமல்லாமல், ரியான் பராக்கிடம் தவறை ஒப்புக்கொண்டு அதில் இருந்து பாடத்தை கற்றுக்கொள்ளும் பண்பு இருக்கிறது. அது கொரு கேப்டனுக்கு தேவை. இதனாலேயே அவர் கேப்டனாக  நியமிக்கப்பட்டார் என குமார் சங்கக்காரா கூறி உள்ளார். 

சொதப்பிய சிஎஸ்கே 

நேற்றைய ஐபிஎல் போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் முதலில் பேட்டிங் செய்தது. சென்னை அணியிடம் இருக்கும் பேட்டிங் பலத்திற்கு அந்த அணி நல்ல ஸ்கோரை எட்டும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், 19.1 ஓவர்களில் ஆல் அவுட்டாகி வெறும் 127 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி பந்து வீச்சாளர் நாந்த்ரே பர்கர் மற்றும் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் தலா 2 விக்கெட்கள் வீழ்த்தி அசத்தினர். 

8 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி 

இதையடுத்து பேட்டிங் செய்த ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 128 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கியது. இந்த நிலையில், அந்த அணி 128 ரன்களை வெறும் 12.1 ஓவர்களில் அடித்து 8 விக்கெட்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வென்ற்றியை பெற்றது. இதன்மூலம் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி ஒரு தரமான எண்ட்டியை 2026 ஐபிஎல்லில் கொடுத்துள்ளது. மேலும், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி புள்ளிப்பட்டியலில் + 4.171 என்ற நேட் ரன் ரேட்டுடன் முதல் இடத்தில் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

அடுத்த போட்டி GT vs RR

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி அடுத்த போட்டியில் சுப்மன் கில் தலைமையிலான குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியை எதிர்கொள்கிறது. இப்போட்டி ஏப்ரல் 04 ஆம் தேதி இரவு 7 மணிக்கு அகமதாபாத்தின் நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் நடைபெற இருக்கிறது. 

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி ஸ்குவாட் 

யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், வைபவ் சூரியவன்ஷி, ரியான் பராக் (கேப்டன்), துருவ் ஜூரல் (விக்கெட் கீப்பர்), ஷிம்ரோன் ஹெட்மியர், ரவீந்திர ஜடேஜா, ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், நந்த்ரே பர்கர், சந்தீப் சர்மா, ரவி பிஷ்னாய், பிரிஜேஷ் சர்மா, டோனோவன் ஃபெரீரா,லுவான்-ட்ரே பிரிட்டோரியஸ், ரவி சிங், சுஷாந்த் மிஸ்ரா, துஷார் தேஷ்பாண்டே, தசுன் ஷனக, ஆடம் மில்னே, யுத்வீர் சிங் சரக், சுபம் துபே, குல்தீப் சென், குவேனா மபாகா, விக்னேஷ் புதூர், அமன் ராவ் பேரலா. 

மேலும் படிக்க: CSK செய்த 2 பெரிய தவறுகள்.. அணியின் முக்கிய பிரச்சனை! பிளேஆஃப் கனவுக்கு ஆபத்து

மேலும் படிக்க: சூர்யவன்ஷியின் மிரட்டல் அடி: சிஎஸ்கேவை வீழ்த்தி ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அபார வெற்றி

மேலும் படிக்க: IPL 2026: தொடர்ந்து சொதப்பும் அபிஷேக் சர்மா.. தவறை சுட்டிக்காட்டிய அஸ்வின்! முழு விவரம்

