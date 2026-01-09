English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  சுப்மான் கில் வேண்டாம்... திலக் வர்மாவுக்கு சரியான மாற்று இவர் தான்... இந்திய அணி பலமாகும்!

சுப்மான் கில் வேண்டாம்... திலக் வர்மாவுக்கு சரியான மாற்று இவர் தான்... இந்திய அணி பலமாகும்!

Tilak Varma: சுப்மான் கில், ரியான் பராக் ஆகியோரை விட இந்திய அணியில் திலக் வர்மாவுக்கு சரியான மாற்று வீரர் இவர்தான் என கூறப்படுகிறது. அவர் யார் என்பதை இங்கு விரிவாக காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 9, 2026, 04:31 PM IST

    இந்தியா - நியூசிலாந்து டி20ஐ தொடர் நடைபெற உள்ளது

    இதில் முதல் மூன்று போட்டிகளில் இருந்து திலக் வர்மா விலகல்

    திலக் வர்மாவுக்கு இன்னும் மாற்று வீரர் அறிவிக்கப்படவில்லை

சுப்மான் கில் வேண்டாம்... திலக் வர்மாவுக்கு சரியான மாற்று இவர் தான்... இந்திய அணி பலமாகும்!

Shreyas Iyer, Tilak Varma Replacement Team India: நியூசிலாந்து அணி இந்த ஜனவரி முதல் மார்ச் மாதம் வரை இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள இருக்கிறது. இந்தியா - நியூசிலாந்து இடையில் ஜனவரி 11, 14, 18 ஆகிய தேதிகளில் மூன்று ஓடிஐ போட்டிகளும், ஜனவரி 21, 23, 25, 28, 31 ஐந்து டி20ஐ போட்டிகளும் நடைபெற இருக்கின்றன. இதையடுத்து, பிப்ரவரி - மார்ச் மாதங்களில் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரும் நடைபெற இருக்கிறது.

டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கும், நியூசிலாந்து டி20ஐ தொடருக்கும் இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்டுவிட்டது. சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான 15 வீரர்கள் அடங்கிய இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், திலக் வர்மாவும் இடம்பெற்றிருந்தார். இந்நிலையில், நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான டி20ஐ தொடரின் முதல் மூன்று போட்டியில் இருந்து அதிகாரப்பூர்வமாக விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார்.

Tilak Varma Injury: திலக் வர்மா குறித்து பிசிசிஐ

இதுகுறித்து பிசிசிஐ கௌரவ செயலாளர் தேவஜித் சைகியா நேற்று (ஜனவரி 8) வெளியிட்ட அறிக்கையில், "இந்திய வீரர் திலக் வர்மா புதன்கிழமை (ஜனவரி 7) ராஜ்கோட்டில் வயிற்றுப் பிரச்சினைக்காக அறுவை சிகிச்சை செய்து கொண்டார். வெள்ளிக்கிழமை (ஜனவரி 9 - இன்று) மருத்துவமனையில் இருந்து டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்ட அவர் விமானத்தில் ஹைதராபாத் திரும்ப உள்ளார். தற்போது அவரது உடல்நிலை சிறப்பாக உள்ளது, உடல்நிலையும் நன்றாக முன்னேறி வருகிறது.

அவருக்கு தென்பட்ட உடல்நலப் பிரச்னைகள் முழுமையாகக் குணமடைந்து காயம் சரியான பின்னர், திலக் வர்மா மீண்டும் உடல் பயிற்சியைத் தொடங்குவார். படிப்படியாக திறன் சார்ந்த செயல்பாடுகளுக்குத் திரும்புவார். நியூசிலாந்திற்கு எதிரான முதல் மூன்று டி20ஐ போட்டிகளில் இருந்து அவர் விலக்கி வைக்கப்படுகிறார். மீதமுள்ள இரண்டு போட்டிகளில் அவர் விளையாடுவாரா என்பது, பயிற்சிக்குத் திரும்பிய பிறகும், திறன் சார்ந்த செயல்பாடுகளின் போது காணப்படும் முன்னேற்றத்தின் அடிப்படையில் மதிப்பிடப்படும்" என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Tilak Varma Replacement: திலக் வர்மாவுக்கான மாற்று வீரர்

திலக் வர்மா விலக்கி வைக்கப்பட்டாலும், அவருக்கான மாற்று வீரர் இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்லை. அந்த வகையில், திலக் வர்மாவுக்கு பதில் ஷ்ரேயாஸ் ஐயரை டி20ஐ அணியில் சேர்க்கலாம் என முன்னாள் இந்திய வீரர் ஆகாஷ் சோப்ரா தெரிவித்துள்ளார். திலக் வர்மாவுக்கான மாற்று வீரர் குறித்து ஆகாஷ் சோப்ரா வெளியிட்ட வீடியோவில், "(திலக் வர்மாவுக்கு மாற்றாக) வேறு யாராக இருக்க முடியும்? ஷ்ரேயாஸ் ஐயர்" என தெரிவித்துள்ளார்.

Shreyas Iyer: ஆகாஷ் சோப்ரா சொல்வது என்ன?

மேலும் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் குறித்து ஆகாஷ் சோப்ரா அந்த வீடியோவில், "அவர் ஏற்கனவே நன்றாக விளையாடி வருகிறார். விஜய் ஹசாரே டிராபியிலும் அதிரடி காட்டியிருக்கிறார். ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் ஆசிய கோப்பையில் தேர்வு செய்யப்படாதபோது கூட, அது சற்று நியாயமற்றதாகத் தோன்றியது, ஆனால் அது புரிந்துகொள்ள முடிந்தது. ஆனால் தற்போது மிடில் ஆர்டர் இடத்திற்கு வாய்ப்பு உள்ளது. அவர் ஒரு அனுபவம் வாய்ந்த வீரர், மேலும் ஐபிஎல் தொடரில் சிறப்பாக விளையாடி உள்ளார், தற்போதைய இந்திய அணிக்கு பொருத்தமான வீரராக இருப்பார். மேலும் ஷ்ரேயாஸ் ஐயருக்குதான் எனது வாக்கு" என தெரிவித்துள்ளார்.

Shreyas Iyer: டி20இல் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர்...

ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் கடைசியாக 2023ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் நடந்த சொந்த மண்ணில் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான டி20ஐ தொடரில் விளையாடினார். அதுதான் அவர் கடைசியாக விளையாடிய டி20ஐ தொடராகும். மொத்தம் 51 டி20ஐ போட்டிகளில் விளையாடி 1104 ரன்களை அடித்துள்ளார். ஐபிஎல் தொடரிலும் 133 போட்டிகளில் 3731 ரன்களை ஷ்ரேயாஸ் குவித்துள்ளார். கடைசியாக 2025 சீசசனில் 17 போட்டிகளில் 604 ரன்களை குவித்தார். மொத்தம் 240 டி20 போட்டிகளில் விளையாடி 6578 ரன்களை அடித்திருக்கிறார், ஷ்ரேயாஸ் ஐயர். சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை தொடரில் காயம் காரணமாக விளையாட முடியாத சூழலில், தற்போது விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரின் கடைசி இரண்டு லீக் ஆட்டங்களில் விளையாடி முறையே 82, 45 ரன்களை குவித்து சிறப்பான பார்மிலும் இருக்கிறார்.

Shreyas Iyer: ஏன் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் பொருத்தமானவர்?

திலக் வர்மா போல் இவர் இடது கை வீரர் இல்லையென்றாலும் மிடில் ஆர்டரில் அதிரடி காட்டக்கூடியவர் என்பதால் இந்திய அணி இவரை நிச்சயம் தேர்வு செய்யலாம். நம்பர் 3இல் சூர்யகுமார் யாதவுக்கு நிலையான இடம் கிடைக்கும், ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் நம்பர் 4இல் விளையாடலாம். ரியான் பராக், சுப்மான் கில் ஆகியோரை விட மிடில் ஆர்டரில் ஷ்ரேயாஸ் ஐயரின் அதிரடியும் அனுபவம் இந்திய அணிக்கு பலத்தை அதிகரிக்கும். எனவே, திலக் வர்மா ஒருவேளை நியூசிலாந்து தொடரை முழுமையாக தவறவிட்டால் அவரது இடத்தில் ஷ்ரேயாஸ் ஐயரை விளையாட வைக்கலாம்.

