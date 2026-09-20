/ஆர்சிபி வீரர்கள் இந்திய அணியில் புறக்கணிக்கப்படுவது ஏன்? - ஸ்ரீகாந்த் காட்டம்

வருண் சக்ரவர்த்தி காயம் காரணமாக ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டித்தொடரில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்ட நிலையில், அவருக்கு பதில் விப்ராஜ் நிகம் இந்திய அணியில் வாய்ப்பை பெற்றார்.
இந்நிலையில், அவருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டதை இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டனும், வர்ணனையாளருமான கிருஷ்ணமாசாரி ஸ்ரீகாந்த் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார். 1983 உலகக் கோப்பையை வென்ற இந்திய அணி வீரர் கிருஷ்ணமாசாரி ஸ்ரீகாந்த் இந்திய அணியின் தேர்வுக்குழு தலைவராகவும் செயல்பட்டிருக்கிறார். 2011 உலகக் கோப்பையை வென்ற இந்திய அணியை தேர்வு செய்தவர் ஸ்ரீகாந்த் என்பது கவனிக்கத்தக்கது.
Cheeky Cheeka என்ற கிருஷ்ணமாசாரி ஸ்ரீகாந்தின் அதிகாரப்பூர்வ யூ-ட்யூப் தளத்தில், அவரது மகனும், கிரிக்கெட் வர்ணனையாளருமான அனிருதா ஸ்ரீகாந்த் உடன் மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணிக்கு எதிரான இந்தியா ஸ்குவாட் மற்றும் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டித்தொடர் ஸ்குவாட் குறித்து விவாதம் நடைபெற்றது.
அப்போது பேசிய ஸ்ரீகாந்த், "யாருமே எதிர்பார்க்காத விப்ராஜ் நிகம் அணியில் எப்படி இடம்பிடித்தார்?, எந்த அடிப்படையில் அவர் தேர்வு செய்யப்பட்டார்?, வருண் சக்ரவர்த்திக்கு மாற்றாக இடம்பெறும் அளவுக்கு அவர் மிகச் சிறந்த பந்துவீச்சாளரா? இந்திய அணிக்கான வாய்ப்பை இப்படி அனைவருக்கும் வழங்கிவிட முடியாது. இது ஏதோ கடையில் இந்திய அணியின் வாய்ப்பை கடையில் விலைக்கு வாங்குவது போன்ற ஆகிவிட்டது" என்றார்.
அதேநேரத்தில் ஆர்சிபி வீரர்கள் வாய்ப்பு வழங்கப்படாததை சுட்டிக்காட்டியும் அவர் பேசியிருந்தார். குறிப்பாக, "ரஜத் பட்டிதர், குர்னால் பாண்டியா, புவனேஷ்வர் குமார் ஆகியோர் என்ன தவறு செய்துவிட்டார்கள்?, இவர்களில் சிலருக்கான தேர்வு முடிவுகள் வியப்பளிக்கின்றன.
புவனேஷ்வர் குமார் மற்றும் குர்னால் பாண்டியா விஷயத்தில் நடப்பதைப் போல, வயதை மட்டும் வைத்து ஒருவரை தேர்வு செய்வதற்கான அளவுகோலாக கருத முடியாது. திறமையும் அவரது செயல்பாடும்தான் மிக முக்கியமானவை" என்றார்.
இந்திய டி20ஐ அணியில் ஆர்சிபி வீரர்கள் யாருமே இடம்பெறவில்லை. ஓடிஐ அணியில் கூட விராட் கோலியை தவிர்த்து வேறு ஆர்சிபி வீரர்கள் கிடையாது. டெஸ்ட் அணியிலும் தேவ்தத் படிக்கல் மட்டுமே விளையாடி வருகிறார் என்பது கவனிக்கத்தக்கது.
மேலும், "இளம் வீரர்கள் தங்கள் சிறப்பான ஆட்டத்தின் மூலம் இவர்களை வெளியேற்ற வேண்டும். ஆனால், யாஷ் தாக்கூர் அல்லது ரவி பிஷ்னோய் தங்கள் ஆட்டத்தின் மூலம் அதை செய்திருக்கிறார்களா...? நிச்சயமாக இல்லை... இவர்கள் ஐபிஎல் அணிகளின் பிளேயிங் லெவனில் இடம்பிடிக்கவே தகுதியற்றவர்களாக உள்ளனர்" என கடுமையாக சாடினார்.
இந்திய அணி சமீபத்தில் டெல்லியில் ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிராக மூன்று டி20ஐ அடங்கிய தொடரை விளையாடி 3-0 என்ற கணக்கில் வைட்வாஷ் செய்தது. அதில் வருண் சக்ரவர்த்தி முதல் போட்டியில் விளையாடி காயமடைந்தார், அதன்பின் அவர் விடுவிக்கப்பட்டார்.
ஆப்கானிஸ்தான் தொடர் மற்றும் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டித்தொடரில் வருண் சக்வர்த்திக்கு பதில் விப்ராஜ் நிகம் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். அதேநேரத்தில் மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணிக்கு எதிரான டி20ஐ தொடரில் விப்ராஜ் நிகம் இடம்பெறவில்லை.
வரும் செப்டம்பர் 22ஆம் தேதி ஜப்பான் நாட்டில் ஜப்பான் அணிக்கு எதிரான டி20ஐ போட்டியில் இந்திய அணி விளையாட இருக்கிறது. செப்டம்பர் 28ஆம் தேதி முதல் இந்திய அணி ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டித்தொடரில் விளையாட இருக்கிறது.