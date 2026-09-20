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ஆர்சிபி வீரர்கள் இந்திய அணியில் புறக்கணிக்கப்படுவது ஏன்? - ஸ்ரீகாந்த் காட்டம்

வருண் சக்ரவர்த்திக்கு பதில் விப்ராஜ் நிகத்திற்கு வாய்ப்பளிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து கிருஷ்ணமாசாரி ஸ்ரீகாந்த் தேர்வுக்குழுவை கடுமையாக சாடி உள்ளார். மேலும் ஆர்சிபி வீரர்கள் புறக்கணிக்கப்படுவது ஏன் என்றும் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Sep 20, 2026, 10:10 AM IST|Updated: Sep 20, 2026, 11:06 AM IST
ஆர்சிபி வீரர்கள் இந்திய அணியில் புறக்கணிக்கப்படுவது ஏன்? - ஸ்ரீகாந்த் காட்டம்
Image Credit: RCB Team | File Image : X/@IPL

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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ஆர்சிபி வீரர்கள் இந்திய அணியில் புறக்கணிக்கப்படுவது ஏன்? - ஸ்ரீகாந்த் காட்டம்
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