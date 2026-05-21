/டெஸ்ட் கேப்டன் பதவியில் இருந்து விலகியது ஏன்? விராட் கோலி ஓபன் டாக்

இந்திய டெஸ்ட் கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டன் பொறுப்பில் இருந்து விலகியது ஏன்? என்பது குறித்து முதன்முறையாக பேசியுள்ளார் விராட் கோலி.
இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் வெற்றிகரமான டெஸ்ட் கேப்டனான விராட் கோலி, கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு திடீரென தனது டெஸ்ட் கேப்டன் பதவியை திடீரென ராஜினாமா செய்தார். இது இந்திய கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. அவர் ஏன் அந்த முடிவை எடுத்தார் என்பது குறித்து, தற்போது 4 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஆர்சிபி நிகழ்ச்சியில் மனம் திறந்து பேசியுள்ளார்.
இந்திய அணியின் கேப்டனாகவும், பேட்ஸ்மேனாகவும் தன் மீது மிகப்பெரிய அழுத்தம் அப்போது இருந்ததாக விராட் கோலி தெரிவித்துள்ளார். "நான் இந்திய அணியின் முதன்மை பேட்ஸ்மேனாகவும், அதே நேரத்தில் கேப்டனாகவும் இருந்தேன். இந்த இரண்டு பொறுப்புகளும் என்னுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் எவ்வளவு பெரிய சுமையையும் அழுத்தத்தையும் ஏற்படுத்தும் என்பதை நான் ஆரம்பத்தில் உணரவில்லை." என்று கூறினார். இருப்பினும், இந்திய கிரிக்கெட் அணியை உலக அளவில் முதலிடத்தில் வைத்திருக்க வேண்டும் என்ற வெறி தன்னிடம் இருந்ததால், இந்த அழுத்தங்களை பொருட்படுத்தாமல் உழைத்ததாகக் விராட் கோலி குறிப்பிட்டுள்ளார்.
தொடர்ச்சியான அழுத்தங்களால் ஒருகட்டத்தில் தான் முற்றிலுமாக சோர்வடைந்துவிட்டதாக கோலி வேதனையுடன் தெரிவித்துள்ளார். நான் கேப்டன் பதவியை விட்டு விலகியபோது, நான் முற்றிலும் மனதளவிலும் உடலளவிலும் சோர்ந்து போயிருந்தேன். என்னிடம் கொடுப்பதற்கு மேற்கொண்டு எதுவும் மிஞ்சியிருக்கவில்லை. அது மிகவும் கடினமான ஒரு காலகட்டம் என விராட் கோலி கூறியுள்ளார். இந்திய அணியின் கேப்டனாக இருந்ததால், தனக்கான தனிப்பட்ட நேரத்தையோ அல்லது தன் சொந்த நலனையோ கவனிக்க முடியாமல் போனதை தான் உணர்ந்ததாக தெரிவித்த கோலி, இதனால், கேப்டன் பதவியில் இருந்து விலகும் முடிவை எடுத்ததாக கூறியுள்ளார்.
அணியின் கேப்டனே, பயிற்சியாளரை விடவும் அதிகமாக வீரர்களைக் கையாள வேண்டியிருக்கும். மற்ற வீரர்களிடம் இருந்து எப்படிச் சிறந்த ஆட்டத்தை வெளிக்கொண்டு வருவது என்ற சிந்தனையிலேயே நீங்கள் எப்போதும் இருக்க வேண்டும். அப்படி இருக்கும்போது, உங்கள் கவனம் உங்கள் மீது இருக்காது எனவும் விராட் கோலி கூறியுள்ளார்.
நீங்கள் நலமாக இருக்கிறீர்களா? என்று யாராவது நம்மிடம் கேட்பார்களா என்ற எண்ணம் கூட நம் மனதில் தோன்றவில்லை. அந்தப் பெரிய பதவியில் இருக்கும்போது நீங்கள் தனிமையைச் சந்திக்க நேரிடும். நான் கேப்டனாக இருந்த அந்த 9 ஆண்டுகளில், ஒருவர்கூட என்னைப் பார்த்து நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள்? என்று கேட்டதில்லை என விராட் கோலி உருக்கமாக தெரிவித்துள்ளார்.
கேப்டனாக விராட் கோலியின் சாதனைகள்
1. இந்திய அணியை 68 டெஸ்ட் போட்டிகளில் வழிநடத்தி, அதில் 40 போட்டிகளில் வெற்றியைப் தேடித்தந்துள்ளார்.
2. கேப்டனாக 68 போட்டிகளில் விளையாடி 54.80 என்ற அசாத்திய சராசரியுடன் 5,864 ரன்கள் குவித்துள்ளார். இந்திய டெஸ்ட் வரலாற்றில் கேப்டனாக அதிக ரன் குவித்தவர் இவரே.
3. கேப்டனாக மட்டுமே 20 சதங்கள் மற்றும் 18 அரைசதங்களை விளாசியுள்ளார். டெஸ்ட் போட்டியில் கேப்டனாக இவரின் அதிகபட்ச ஸ்கோர் 254 நாட் அவுட் ஆகும்.
4. சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில், கேப்டனாக அதிக இரட்டைச் சதங்கள், அதாவது 7 இரட்டைச் சதங்கள் அடித்த உலகின் ஒரே பேட்ஸ்மேன் விராட் கோலி மட்டுமே.