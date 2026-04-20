இந்திய அணிக்காக விளையாடப்போகும் ரஷித் கான்? நெகிழ வைத்த அவரின் முடிவு!

ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணியின் நட்சத்திர சுழற்பந்து வீச்சாளரும், உலக அளவில் டி20 கிரிக்கெட்டில் முத்திரை பதித்தவருமான ரஷித் கான், இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா போன்ற நாடுகள் வழங்கிய குடியுரிமை வாய்ப்புகளை மறுத்து, தனது தாய்நாடான ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்காகவே தொடர்ந்து விளையாட உள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார். இந்த முடிவு உலக கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் மத்தியில் நெகிழ்ச்சியையும், அவரது தேசப்பற்று மீதான மரியாதையையும் அதிகரித்துள்ளது. ஆப்கானிஸ்தானில் தாலிபான்களின் ஆட்சி அமைந்த பிறகு, அங்குள்ள அரசியல் மற்றும் சமூக சூழல்கள் பெரும் சிக்கல்களை சந்தித்து வருகின்றன. குறிப்பாக பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மீதான கட்டுப்பாடுகள், விளையாட்டு துறைக்கான ஆதரவின்மை ஆகியவை சர்வதேச அளவில் பேசுபொருளாகின. மேலும், பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல்கள் காரணமாக பல ஆப்கானிஸ்தான் வீரர்கள் தங்கள் குடும்பங்களுடன் வெளிநாடுகளுக்கு குடிபெயர வேண்டிய நிர்ப்பந்தம் ஏற்பட்டது.
மேலும் படிக்க | கேகேஆர் அணியுடன் இணைந்த முன்னாள் CSK வீரர்.. இனியாவது வெற்றி பெறுமா கொல்கத்தா?
ரஷித் கானின் முடிவு?
இந்த சூழ்நிலையை கருத்தில் கொண்டு, ரஷித் கானின் அபார திறமையை பயன்படுத்திக்கொள்ளும் நோக்கில் இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா ஆகிய இரண்டு முன்னணி கிரிக்கெட் நாடுகள், அவருக்கு சிறப்பு சலுகைகளுடன் கூடிய நிரந்தர குடியுரிமை மற்றும் தங்கள் நாட்டு அணிக்காக விளையாடும் வாய்ப்பை வழங்க முன்வந்தன. குறிப்பாக, ஐபிஎல் தொடரில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத், குஜராத் டைட்டன்ஸ் ஆகிய அணிகளுக்காக பல ஆண்டுகளாக சிறப்பாக விளையாடி வரும் ரஷித் கானுக்கு, இந்தியாவில் மிகப்பெரிய ரசிகர் பட்டாளம் உள்ளது. அதேபோல, ஆஸ்திரேலியாவின் பிக் பாஷ் லீக் தொடரிலும் அவர் மிக முக்கிய வீரராக வலம் வருகிறார்.
ரஷித் கானின் மறுப்பு
தனக்கு கிடைத்த இந்த மிகப்பெரிய வாய்ப்புகளை மிகவும் பணிவுடன் நிராகரித்துள்ள ரஷித் கான், எந்த சூழ்நிலையிலும் தனது தாய்நாட்டை கைவிடப்போவதில்லை என உறுதியாக தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் சமீபத்திய பேட்டி ஒன்றில் மனம் திறந்து பேசுகையில், "இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா ஆகிய நாடுகள் என் மீது காட்டிய அன்புக்கும், அவர்கள் வழங்கிய மிகப்பெரிய வாய்ப்புக்கும் நான் எப்போதும் கடமைப்பட்டுள்ளேன். கிரிக்கெட் உலகில் என்னை ஒரு சிறந்த வீரனாக செதுக்கியதில் இரு நாடுகளுக்கும் மிகப்பெரிய பங்கு உண்டு. அதிலும் குறிப்பாக இந்திய ரசிகர்கள் என் மீது காட்டும் அன்பு அளப்பரியது. ஆனால், என்னை இந்த அளவுக்கு உயர்த்திய எனது தாய்நாடான ஆப்கானிஸ்தானை விட்டுக்கொடுக்க என் மனம் சம்மதிக்கவில்லை," என்று உணர்ச்சிப்பொங்கக் கூறியுள்ளார்.
ஆப்கானிஸ்தான் மக்களே எனது பலம்
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "எங்கள் நாட்டு மக்கள் தற்போது பல இன்னல்களை சந்தித்து வருகிறார்கள். அவர்களுக்கு கிரிக்கெட் மட்டுமே சிறிது மகிழ்ச்சியையும், நம்பிக்கையையும் தரும் ஒரு விஷயமாக உள்ளது. நான் ஆடுகளத்தில் விக்கெட் வீழ்த்தும்போதெல்லாம், ஆப்கானிஸ்தான் மக்கள் படும் மகிழ்ச்சிக்கு அளவே இல்லை. அந்த சிரிப்பையும், நம்பிக்கையையும் அவர்களிடம் இருந்து நான் பறிக்க விரும்பவில்லை. நான் ஒரு ஆப்கானிஸ்தான் குடிமகன் என்பதில் எப்போதும் பெருமைப்படுகிறேன். என் கிரிக்கெட் பயணம் முடியும் வரை ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்காக மட்டுமே விளையாடுவேன்," என்று நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தார்.
ரசிகர்கள் மற்றும் முன்னாள் வீரர்களின் பாராட்டு
ரஷித் கானின் இந்த முடிவுக்கு உலகெங்கிலும் உள்ள கிரிக்கெட் ரசிகர்கள், முன்னாள் வீரர்கள் மற்றும் விமர்சகர்கள் என பல தரப்பிலிருந்தும் பாராட்டுக்கள் குவிந்து வருகின்றன. பல முன்னணி நாட்டு வீரர்கள், சிறந்த கட்டமைப்புக்காகவும், நிதி வசதிக்காகவும், வேறு நாடுகளுக்கு குடிபெயர்ந்து விளையாடி வரும் காலகட்டத்தில், ரஷித் கான் தனது தாய்நாட்டின் மீது வைத்துள்ள பற்று ஒட்டுமொத்த விளையாட்டு உலகிற்கும் ஒரு சிறந்த முன்னுதாரணமாக பார்க்கப்படுகிறது. தற்போது 27 வயதான ரஷித் கான், டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிக விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியவர்களில் ஒருவராகவும், ஆப்கானிஸ்தான் அணியின் டி20 கேப்டனாகவும் செயல்பட்டு வருகிறார். குறுகிய காலத்திலேயே சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் 500-க்கும் மேற்பட்ட விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி சாதனை படைத்துள்ள அவர், ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட்டின் முகவரியாகவே மாறியுள்ளார். பாதுகாப்பு, சொகுசான வாழ்க்கை, பொருளாதார உத்தரவாதம் என அனைத்தையும் தூக்கி எறிந்துவிட்டு, போரால் பாதிக்கப்பட்ட தனது நாட்டு மக்களுக்காக தொடர்ந்து விளையாட முடிவெடுத்துள்ள ரஷித் கான், ஆடுகளத்தில் மட்டுமின்றி நிஜ வாழ்க்கையிலும் தான் ஒரு சாம்பியன் என்பதை மீண்டும் ஒருமுறை நிரூபித்துள்ளார்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்!
1. இந்திய அதிகாரியின் கோரிக்கைக்கு ரஷித் கானின் பதில் என்ன?
இந்தியக் குடியுரிமை மற்றும் இந்திய அணிக்காக விளையாடும் வாய்ப்பை புன்னகையுடன் பணிவாக மறுத்த ரஷித் கான், "உங்கள் அன்பிற்கும் வாய்ப்புக்கும் மிக்க நன்றி. ஆனால், நான் என் தாய்நாடான ஆப்கானிஸ்தானுக்காக மட்டுமே விளையாடுவேன்" என்று திட்டவட்டமாகக் கூறியுள்ளார்.
2. ஆஸ்திரேலியாவும் ரஷித் கானுக்குக் குடியுரிமை வழங்க முன்வந்ததா?
ஆம். இந்தியாவை போலவே ஆஸ்திரேலியாவும் ரஷித் கானுக்குக் குடியுரிமை மற்றும் தங்கள் நாட்டு அணிக்காக விளையாடும் வாய்ப்பை வழங்க முன்வந்தது. பிக் பாஷ் லீக் தொடர்களில் ரஷித் கான் ஆஸ்திரேலியாவில் மிகப்பிரபலமான வீரர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆனால், அந்த வாய்ப்பையும் அவர் நிராகரித்துவிட்டார்.
மேலும் படிக்க | KKRக்கு முதல் வெற்றி.. ராஜஸ்தான் அணி செய்த 2 தவறு! மும்பை இந்தியன்ஸ் ரசிகர்கள் சோகம்
