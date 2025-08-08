English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ஆசிய கோப்பை: இந்திய அணிக்கு திரும்பும் பவுலர்? கம்பீர் அதிரடி!

Asia Cup: ஆசிய கோப்பை வரும் செப்டம்பர் மாதம் 9ஆம் தேதி தொடங்க இருக்கிறது. இதில் இந்திய அணிக்காக மாயங் யாதவ் விளையாடுவாரா என்ற சந்தேகம் உள்ளது. 

Written by - R Balaji | Last Updated : Aug 8, 2025, 08:17 PM IST
  • ஆசிய கோப்பை செப்டம்பரில் தொடங்குகிறது
  • இந்திய அணி அதற்கு தயாராகி வருகிறது

ஆசிய கோப்பை: இந்திய அணிக்கு திரும்பும் பவுலர்? கம்பீர் அதிரடி!

gautam gambir plan for asia cup: இந்திய அணி தற்போது இங்கிலாந்து சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு திரும்பியுள்ள நிலையில், வரும் செப்டம்பரில் ஆசிய கோப்பை விளையாட இருக்கிறது. அடுத்த ஆண்டு டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் நடைபெற உள்ளதால், ஆசிய கோப்பை டி20 வடிவில் நடைபெற இருக்கிறது. இதற்கு இந்திய அணியின் வீரர்கள் தீவிரமாக தயாராகி வருகின்றனர். 

ஆசிய கோப்பைக்கான இந்திய அணியை இம்மாதம் இறுதியில் அறிவிக்கப்படும் என எதிர்ப்பார்க்கப்படுகிறது. இத்தொடரில் சீனியர் பந்து வீச்சாளர்களாக ஜஸ்பிரித் பும்ரா, முகமது சிராஜ் தவிர்த்து மற்ற வேகப்பந்து வீச்சாளர்களுக்கு வாய்ப்பளிக்கப்படும் என தெரிகிறது. இங்கிலாந்து சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு வந்த அவர்களுக்கு ஓய்வளிக்கப்படும் என கூறப்படுகிறது. இதனால், தலைமை பயிற்சியாளர் கம்பீர் புதிய வேகப்பந்து வீச்சு படையை உருவாக்க முடிவெடுத்து இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. 

ஆசிய தொடரில் இடது கை வேகப்பந்து வீச்சாளர் அர்ஸ்தீப் சிங் முன்னணி வீரராக பந்து வீச்சில் இருப்பார் என எதிர்பார்க்கலாம். அதேபோல் ஐபிஎல்லில் லக்னோ அணிக்காக விளையாடி வரும் மாயங் யாதவை கம்பீர் சேர்ப்பர் என கூறப்படுகிறது. மாயங் யாதவ் ஏற்கனவே இந்திய அணிக்காக விளையாடி இருக்கிறார். அவர் கடந்த ஆண்டு அக்டோபரில் நடந்த டி20 தொடரில் அறிமுகமாகி விளையாடினார். இந்த நிலையில், மாயங் யாதவை ஆசிய கோப்பையில் ஒரு முக்கிய பந்து வீச்சாளராக மாற்ற கம்பீர் திட்டம் தீட்டுவதாக் கூறப்படுகிறது. 

ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடிய நிலையில், மாயங் யாதவ்விற்கு மீண்டும் காயம் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து அவருக்கு நியூசிலாந்தில் அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டது. இதன் காரணமாக அவர் அறுவை சிகிச்சையில் இருந்து மீண்டு வர 6 மாதத்திற்கு மேல் ஆகும் என தெரிகிறது. இதன் காரணமாக அவர் ஆசிய கோப்பையில் பங்கேற்பது என்பது சந்தேகத்திற்குறியதாக இருக்கிறது. அவர் இந்த ஆண்டு முடிவில்தான் முழுவதுமாக குணமடைவார் என சொல்லப்படுகிறது. இதன் காரணமாக தலைமை பயிற்சியளர் திட்டம் பலிக்குமா என்ற கேள்வி எழும்பி உள்ளது. 

Asia CupMayank Yadavgautam gambirTeam India

