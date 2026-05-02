  • தோனிக்கு கடைசி போட்டி, MI அணியுடன்... CSK கொடுத்த பெரிய அப்டேட்

தோனிக்கு கடைசி போட்டி, MI அணியுடன்... CSK கொடுத்த பெரிய அப்டேட்

CSK vs MI, MS Dhoni: சென்னை சேப்பாக்கத்தில் இன்று நடைபெறும் மும்பை அணிக்கு எதிரான போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி நட்சத்திர வீரர் எம்எஸ் தோனி விளையாடுவாரா இல்லையா என்ற அப்டேட் வெளியாகி உள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : May 2, 2026, 12:56 PM IST
  • தோனி முதல் 8 போட்டியில் விளையாடவில்லை.
  • தோனிக்கு கெண்டைக்கால் காயம் ஏற்பட்டது.
  • தோனி உடற்தகுதி பெற்றுவிட்டார் என தகவல்.

Trending Photos

கர்ப்பமாக இருப்பதை அறிவித்த ரெபா ஜான்! வைரல் போட்டோ ஷூட்
camera icon6
Reba John
கர்ப்பமாக இருப்பதை அறிவித்த ரெபா ஜான்! வைரல் போட்டோ ஷூட்
மே 4 விடுங்க... மே 5ம் தேதி என்னவெல்லாம் நடக்க வாய்ப்பு உள்ளது?
camera icon6
TN Assembly Election
மே 4 விடுங்க... மே 5ம் தேதி என்னவெல்லாம் நடக்க வாய்ப்பு உள்ளது?
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை + ரூ.3000 வாங்க ரெடியா? பெண்களுக்கான அப்டேட்
camera icon10
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை + ரூ.3000 வாங்க ரெடியா? பெண்களுக்கான அப்டேட்
ரூ.2 லட்சம் எட்டும் தங்கம் விலை? நகைப்பிரியர்களுக்கான ஷாக் தகவல்
camera icon10
Gold price
ரூ.2 லட்சம் எட்டும் தங்கம் விலை? நகைப்பிரியர்களுக்கான ஷாக் தகவல்
தோனிக்கு கடைசி போட்டி, MI அணியுடன்... CSK கொடுத்த பெரிய அப்டேட்

IPL 2026 CSK vs MI, MS Dhoni Fitness: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் - மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகள் இன்று மோதுகின்றன. அதுவும் சேப்பாக்கத்தில்... சிஎஸ்கே கோட்டையில் ஜெயிக்கப்போவது யார்? என்ற எதிர்பார்ப்பு விண்ணை முட்டுகிறது.

ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தலைமையிலான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் 7வது இடத்திலும், ஹர்திக் பாண்டியா தலைமையிலான மும்பை இந்தியன்ஸ் 9வது இடத்திலும் புள்ளிப்பட்டியலில் தத்தளிக்கின்றன.

பிளே ஆப் ரேஸில் யார்...?

நடப்பு சீசனில் மும்பையில் இரு அணிகளும் மோதிய நிலையில், 103 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் மும்பையை வீழத்தி சிஎஸ்கே வரலாற்று வெற்றியை பதிவு செய்தது. இரு அணிகளும் தலா 8 போட்டிகளை ஏற்கெனவே விளையாடிவிட்டதால், இன்றைய போட்டியை வெல்லும் அணிதான் பிளே ஆப் ரேஸிலும் இருக்கும்.

சேப்பாக்கமே சிதறப்போகிறது...

ஒப்பிட்டளவில் சிஎஸ்கே பலமாக இருந்தாலும்,மும்பை அணி பல மாற்றங்களை செய்து வாழ்வா சாவா என்ற கட்டத்தில் இருக்கிறது. 5 சாம்பியன்களான இரு அணிகளும் வெற்றிக்காக கடைசி பந்து வரை முட்டிமோதும் என்பதில் சந்தேகமே இல்லை, இன்றைய போட்டியில் அனல்பறக்கப்போகிறது. சேப்பாக்கமே சிதறப்போகிறது.

தோனி, ரோஹித் காயம்

இந்தச் சூழலில், சிஎஸ்கேவில் தோனியும், மும்பை அணியில் ரோஹித் சர்மாவும் இன்றைய போட்டிகளில் விளையாடுவார்களா மாட்டார்களா என்ற சந்தேகம் அனைவருக்கும் இருக்கிறது. ரோஹித் சர்மாவின் காயம் இன்னும் முழுமையாக குணமடையவில்லை என தகவல்கள் வரும் சூழலில், சிஎஸ்கே தரப்பில் தோனியின் உடற்தகுதி குறித்த அப்டேட் கிடைத்திருக்கிறது.

தோனி விளையாடுவாரா?

ஹசி சொன்ன தகவல்: சிஎஸ்கே - மும்பை போட்டிக்கு முந்தைய செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் சிஎஸ்கே பேட்டிங் பயிற்சியாளர் மைக்கெல் ஹசி,  "அது (தோனி விளையாடுவது) நாளையா(இன்றா) அல்லது அடுத்த போட்டியிலா என்று எனக்கு தெரியவில்லை. ஆனால் அவர் மிகவும் நன்றாக முன்னேற்றம் கண்டு வருகிறார்" என தகவல் தெரிவித்தார். 

ரன்னிங் ரொம்ப முக்கியம்: தொடர்ந்து பேசிய அவர், "அவர் தனது ஓடும் வேகத்தை அதிகரித்து வருகிறார் என்பது எனக்கு தெரியும். அதுதன் அவரை யோசிக்க வைத்திருக்கலாம். அவரது பேட்டிங் மற்றும் விக்கெட் கீப்பிங் திறன் மீது நம்பிக்கை உள்ளது. 

ஆனால் கடைசி நேரத்தில் பேட்டிங் செய்யும் அவர் வேகமாக சிங்கிள்ஸ், டபுள்ஸிற்கு ஓடி ரன்களை எடுக்க வேம்டும். அவரால் நல்ல ஓடும் திறனை தக்கவைத்துக் கொள்ள முடிகிறதா என்பதை உறுதிப்படுத்துவதுதாந் சவாலான விஷயம்.

தோனி கையில் முடிவு: காயம் ஏற்பட்ட அவரது கெண்டைக்கால் தசைகள் குணமடைந்துவிட்டது என்ற நம்பிக்கை வந்தால் அவர் களமிறங்குவார் என உறுதியாக நம்புகிறேன். எனவே இந்த விஷயத்தில் அவர்தான் முடிவு எடுக்க வேண்டும், நாங்கள் காத்திருக்கிறோம். சென்னை மக்கள் அனைவரும் காத்திருக்கிறார்கள் என நினைக்கிறேன்" என்றார்.

தோனி விளையாடுவது சந்தேகம்

இதன்மூலம் தோனி இன்றைய போட்டியில் விளையாடுவதும் சந்தேகம்தான் என தெரியவருகிறது. தோனியை வலைப்பயிற்சியில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வந்தாலும், ஆட்டத்தில் பங்கேற்கும் உடற்தகுதியை பெற்றிருக்கிறாரா என்பதுதான் தற்போதைய கேள்வி. தோனி வராதபட்சத்தில் கீழ் வரிசையில் கார்த்திக் சர்மா அல்லது பிரசாந்த் வீர் ஆகியோர் களமிறங்க வாய்ப்புள்ளது.

தோனி மைதானம் வராதது ஏன்?

தோனி பெவிலியனில் இல்லாதது குறித்தும் மைக்கெல் ஹசி பேசியிருந்தார். அதில், "அவர் எப்போதும் அணியின் நலனை விரும்பக்கூடியவர். அவர் எப்போதும் அணிக்கு எது சிறந்ததோ அதை செய்ய விரும்புவார். அவர் வந்தால் இது வீரர்களுக்கு பெரிய கவனச் சிதறலை அளிக்குமோ என அவர் தனது கவலைப்படுகிறார். 

கேமராக்கள் அவரையே அதிகம் ஃபோக்கஸ் செய்யும், உடனே ரசிகர்கள் ஆரவாரம் செய்வார்கள். அது போன்ற விஷயங்கள் நடக்கும். மேலும், வீரர்கள் தங்களின் வேலையை செய்ய வேண்டும், அவர்களின் போக்கிலேயே செயல்பட வேண்டும் என தோனி விரும்புகிறார்.

இது சரியா? தவறா?

அவர் வராதது சரியா, தவறா என்பது நான் எடுக்க வேண்டிய முடிவு அல்ல. ஆனால், தோனி சிஎஸ்கே போட்டிகளுக்கு வர விரும்பாததற்கு பின்னணியில் உள்ள யோசனை இதுதான்" என விவரித்தார். 

அதுமட்டுமின்றி, அவர் வீட்டில் இருந்தே போட்டிகளை உற்று கவனிக்கிறார் என்றும் தனிப்பட்ட முறையில் கேட்டால் அவர் டிரெஸ்ஸிங் ரூமில் இருப்பதை தான் விரும்புவதாகவும் ஹசி தெரிவித்தார்.

மேலும் படிக்க | CSK தவறவிட்ட சிங்கம் - கப்புனு பிடித்த காவ்யா மாறன் டீம்; யார் இந்த அம்பிரிஷ்?

மேலும் படிக்க | சிஎஸ்கே vs மும்பை இந்தியன்ஸ்! தோல்வி அடைந்தால் பிளே ஆப் வாய்ப்பு இல்லையா?

மேலும் படிக்க | சிஎஸ்கே பிளே ஆப் செல்ல வாய்ப்பு உள்ளதா? எத்தனை வெற்றி தேவை?

About the Author

Sudharsan G

I'm Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

