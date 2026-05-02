தோனிக்கு கடைசி போட்டி, MI அணியுடன்... CSK கொடுத்த பெரிய அப்டேட்

IPL 2026 CSK vs MI, MS Dhoni Fitness: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் - மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகள் இன்று மோதுகின்றன. அதுவும் சேப்பாக்கத்தில்... சிஎஸ்கே கோட்டையில் ஜெயிக்கப்போவது யார்? என்ற எதிர்பார்ப்பு விண்ணை முட்டுகிறது.
ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தலைமையிலான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் 7வது இடத்திலும், ஹர்திக் பாண்டியா தலைமையிலான மும்பை இந்தியன்ஸ் 9வது இடத்திலும் புள்ளிப்பட்டியலில் தத்தளிக்கின்றன.
பிளே ஆப் ரேஸில் யார்...?
நடப்பு சீசனில் மும்பையில் இரு அணிகளும் மோதிய நிலையில், 103 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் மும்பையை வீழத்தி சிஎஸ்கே வரலாற்று வெற்றியை பதிவு செய்தது. இரு அணிகளும் தலா 8 போட்டிகளை ஏற்கெனவே விளையாடிவிட்டதால், இன்றைய போட்டியை வெல்லும் அணிதான் பிளே ஆப் ரேஸிலும் இருக்கும்.
சேப்பாக்கமே சிதறப்போகிறது...
ஒப்பிட்டளவில் சிஎஸ்கே பலமாக இருந்தாலும்,மும்பை அணி பல மாற்றங்களை செய்து வாழ்வா சாவா என்ற கட்டத்தில் இருக்கிறது. 5 சாம்பியன்களான இரு அணிகளும் வெற்றிக்காக கடைசி பந்து வரை முட்டிமோதும் என்பதில் சந்தேகமே இல்லை, இன்றைய போட்டியில் அனல்பறக்கப்போகிறது. சேப்பாக்கமே சிதறப்போகிறது.
தோனி, ரோஹித் காயம்
இந்தச் சூழலில், சிஎஸ்கேவில் தோனியும், மும்பை அணியில் ரோஹித் சர்மாவும் இன்றைய போட்டிகளில் விளையாடுவார்களா மாட்டார்களா என்ற சந்தேகம் அனைவருக்கும் இருக்கிறது. ரோஹித் சர்மாவின் காயம் இன்னும் முழுமையாக குணமடையவில்லை என தகவல்கள் வரும் சூழலில், சிஎஸ்கே தரப்பில் தோனியின் உடற்தகுதி குறித்த அப்டேட் கிடைத்திருக்கிறது.
தோனி விளையாடுவாரா?
ஹசி சொன்ன தகவல்: சிஎஸ்கே - மும்பை போட்டிக்கு முந்தைய செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் சிஎஸ்கே பேட்டிங் பயிற்சியாளர் மைக்கெல் ஹசி, "அது (தோனி விளையாடுவது) நாளையா(இன்றா) அல்லது அடுத்த போட்டியிலா என்று எனக்கு தெரியவில்லை. ஆனால் அவர் மிகவும் நன்றாக முன்னேற்றம் கண்டு வருகிறார்" என தகவல் தெரிவித்தார்.
ரன்னிங் ரொம்ப முக்கியம்: தொடர்ந்து பேசிய அவர், "அவர் தனது ஓடும் வேகத்தை அதிகரித்து வருகிறார் என்பது எனக்கு தெரியும். அதுதன் அவரை யோசிக்க வைத்திருக்கலாம். அவரது பேட்டிங் மற்றும் விக்கெட் கீப்பிங் திறன் மீது நம்பிக்கை உள்ளது.
ஆனால் கடைசி நேரத்தில் பேட்டிங் செய்யும் அவர் வேகமாக சிங்கிள்ஸ், டபுள்ஸிற்கு ஓடி ரன்களை எடுக்க வேம்டும். அவரால் நல்ல ஓடும் திறனை தக்கவைத்துக் கொள்ள முடிகிறதா என்பதை உறுதிப்படுத்துவதுதாந் சவாலான விஷயம்.
Thre#histlePodu #CSKvMI pic.twitter.com/XrbND6Xhth
— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) May 1, 2026
தோனி கையில் முடிவு: காயம் ஏற்பட்ட அவரது கெண்டைக்கால் தசைகள் குணமடைந்துவிட்டது என்ற நம்பிக்கை வந்தால் அவர் களமிறங்குவார் என உறுதியாக நம்புகிறேன். எனவே இந்த விஷயத்தில் அவர்தான் முடிவு எடுக்க வேண்டும், நாங்கள் காத்திருக்கிறோம். சென்னை மக்கள் அனைவரும் காத்திருக்கிறார்கள் என நினைக்கிறேன்" என்றார்.
தோனி விளையாடுவது சந்தேகம்
இதன்மூலம் தோனி இன்றைய போட்டியில் விளையாடுவதும் சந்தேகம்தான் என தெரியவருகிறது. தோனியை வலைப்பயிற்சியில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வந்தாலும், ஆட்டத்தில் பங்கேற்கும் உடற்தகுதியை பெற்றிருக்கிறாரா என்பதுதான் தற்போதைய கேள்வி. தோனி வராதபட்சத்தில் கீழ் வரிசையில் கார்த்திக் சர்மா அல்லது பிரசாந்த் வீர் ஆகியோர் களமிறங்க வாய்ப்புள்ளது.
தோனி மைதானம் வராதது ஏன்?
தோனி பெவிலியனில் இல்லாதது குறித்தும் மைக்கெல் ஹசி பேசியிருந்தார். அதில், "அவர் எப்போதும் அணியின் நலனை விரும்பக்கூடியவர். அவர் எப்போதும் அணிக்கு எது சிறந்ததோ அதை செய்ய விரும்புவார். அவர் வந்தால் இது வீரர்களுக்கு பெரிய கவனச் சிதறலை அளிக்குமோ என அவர் தனது கவலைப்படுகிறார்.
கேமராக்கள் அவரையே அதிகம் ஃபோக்கஸ் செய்யும், உடனே ரசிகர்கள் ஆரவாரம் செய்வார்கள். அது போன்ற விஷயங்கள் நடக்கும். மேலும், வீரர்கள் தங்களின் வேலையை செய்ய வேண்டும், அவர்களின் போக்கிலேயே செயல்பட வேண்டும் என தோனி விரும்புகிறார்.
இது சரியா? தவறா?
அவர் வராதது சரியா, தவறா என்பது நான் எடுக்க வேண்டிய முடிவு அல்ல. ஆனால், தோனி சிஎஸ்கே போட்டிகளுக்கு வர விரும்பாததற்கு பின்னணியில் உள்ள யோசனை இதுதான்" என விவரித்தார்.
அதுமட்டுமின்றி, அவர் வீட்டில் இருந்தே போட்டிகளை உற்று கவனிக்கிறார் என்றும் தனிப்பட்ட முறையில் கேட்டால் அவர் டிரெஸ்ஸிங் ரூமில் இருப்பதை தான் விரும்புவதாகவும் ஹசி தெரிவித்தார்.
மேலும் படிக்க | CSK தவறவிட்ட சிங்கம் - கப்புனு பிடித்த காவ்யா மாறன் டீம்; யார் இந்த அம்பிரிஷ்?
மேலும் படிக்க | சிஎஸ்கே vs மும்பை இந்தியன்ஸ்! தோல்வி அடைந்தால் பிளே ஆப் வாய்ப்பு இல்லையா?
மேலும் படிக்க | சிஎஸ்கே பிளே ஆப் செல்ல வாய்ப்பு உள்ளதா? எத்தனை வெற்றி தேவை?
