தோனி விளையாடுவாரா? மாட்டாரா? - சிஎஸ்கே பயிற்சியாளரின் சுவாரஸ்ய பதில்

dhoni: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் தோனி நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் இன்னும் ஒரு போட்டியில் கூட விளையாடவில்லை. அவர் ஒரு போட்டியிலாவது விளையாட வேண்டும் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர். ஆனால், அவர் விளையாடுவாரா? இல்லையா? என்ற கேள்விக்கு இன்னும் உறுதியான பதில் கிடைக்கவில்லை. இது குறித்து சிஎஸ்கே பயிற்சியாளரிடம் கேட்ட கேள்விக்கு அவர் சுவாரஸ்யமான பதில் ஒன்றை கொடுத்துள்ளார்.
தோனி குறித்து சிஎஸ்கே பயிற்சியாளர் பதில்
எம்.எஸ். தோனியின் தற்போதைய நிலை குறித்து செய்தியாளர்கள் கேட்ட கேள்விக்கு, சிஎஸ்கேவின் பந்துவீச்சு பயிற்சியாளர் எரிக் சிம்மன்ஸ் மிகவும் நாசுக்காகவும் நகைச்சுவையாகவும் பதிலளித்தார். "எம்.எஸ். தோனி குறித்த அப்டேட்டை வழங்குவது எனது சம்பள நிலைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு விஷயம். அவர் தற்போது டெல்லியில் எங்களுடன் இல்லை. இருப்பினும், அவரது உடல்நிலை சீராக முன்னேறி வருகிறது. அவர் எப்போது தயாராகிறாரோ, அப்போது களமிறங்குவார்" என்று சிம்மன்ஸ் தெரிவித்தார். இதன் மூலம் தோனி முழுமையாகக் குணமடைய இன்னும் சில காலம் ஆகலாம் என்பதும், அவர் தயாரானதும் நேரடியாகக் களமிறங்குவார் என்பதும் உறுதியாகியுள்ளது.
ஃபார்முக்கு வந்த கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட்
ஐபிஎல் 2026 தொடரின் முக்கியமான இந்த நேரத்தில், கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தனது பழைய பார்முக்குத் திரும்பியிருப்பது சென்னை அணிக்கு மிகப்பெரிய பலமாகும். டெல்லிக்கு எதிரான போட்டிக்கு முன்னதாக, இரு அணிகளும் தலா 8 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் 6 மற்றும் 7வது இடங்களில் உள்ளன. ருதுராஜ் இந்த சீசனில் ஏற்கனவே இரண்டு அரைசதங்களை அடித்து அசத்தியுள்ளார்.
அவரது பேட்டிங் குறித்து சிம்மன்ஸ் கூறுகையில், "ருதுராஜின் ரன்களையும் அவரது கேப்டன்சியையும் ஒன்றாக இணைத்துப் பார்க்க வேண்டாம். அவர் எப்போதும் அணியின் தெளிவான தலைவராகவே இருந்து வருகிறார். கடினமான ஆடுகளங்களிலும், அணி இக்கட்டான நிலையில் இருந்தபோதும் அவர் போராடி ரன்களைக் குவித்துள்ளார். நல்ல ஆடுகளங்களில் ரன் எடுப்பதை விட, சவாலான சூழலில் ரன் எடுப்பதே ஒரு தரமான பேட்ஸ்மேனுக்கு அழகு" என்றார்.
சிஎஸ்கேவின் வெற்றி வாய்ப்பு
தொடரின் தொடக்கத்தில் சற்று தடுமாறினாலும், இப்போது சென்னை அணி தனது உண்மையான அடையாளத்தைக் கண்டறிந்துவிட்டதாகப் பயிற்சியாளர் சிம்மன்ஸ் தெரிவித்துள்ளார். புள்ளிப்பட்டியலில் முதல் நான்கு இடங்களுக்கும் மற்ற அணிகளுக்கும் இடையே இடைவெளி இருந்தாலும், சிஎஸ்கே தனது இடத்தை தீர்மானிக்கும் இடத்தில் இருப்பதாக கூறினார். லீக்கில் எந்த அணியையும் எங்களால் வீழ்த்த முடியும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது. நாங்கள் சிறப்பாக விளையாடும்போது, எங்களைத் தோற்கடிப்பது யாராலும் முடியாது என்றும் சிம்மன்ஸ் உறுதிபட தெரிவித்தார்.
