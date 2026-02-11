English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • IND vs PAK போட்டியின் போது வீரர்கள் கைகுலுக்குவார்களா? ICC-PCB கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முக்கிய முடிவு

IND vs PAK போட்டியின் போது வீரர்கள் கைகுலுக்குவார்களா? ICC-PCB கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முக்கிய முடிவு

T20 World Cup 2026 News: ஐசிசி மற்றும் பாகிஸ்தான் அரசுடன் நடத்திய பேச்சுவார்த்தைக்குப் பிறகு, பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் அதிகாரப்பூர்வமாகச் சம்மதம் தெரிவித்துள்ள நிலையில், 2026 டி20 உலகக் கோப்பையில் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் இடையேயான போட்டி திட்டமிட்டபடி நடைபெறும்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Feb 11, 2026, 11:54 AM IST

Trending Photos

சுக்கிரன் மற்றும் சனி விளையாட்டு ஆரம்பம்.. 6 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட தங்க பணமழை
camera icon8
Holi 2026
சுக்கிரன் மற்றும் சனி விளையாட்டு ஆரம்பம்.. 6 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட தங்க பணமழை
ஜெயிலர் 2 படத்தில் கோலிவுட்டின் முக்கிய இயக்குநர்! இது புது அப்டேட்..
camera icon7
Jailer 2
ஜெயிலர் 2 படத்தில் கோலிவுட்டின் முக்கிய இயக்குநர்! இது புது அப்டேட்..
27 நாட்கள் திகார் சிறையில் இருந்த இந்திய கிரிக்கெட் வீரர்! இவர் நடிகரும் கூட.. யார் தெரியுமா?
camera icon7
Indian Cricketer
27 நாட்கள் திகார் சிறையில் இருந்த இந்திய கிரிக்கெட் வீரர்! இவர் நடிகரும் கூட.. யார் தெரியுமா?
டி20 உலக கோப்பை: இந்திய அணியில் ஐபிஎல் பிரபலங்கள்.. 2 CSK வீரர்கள்! ஆனா ஒரு RCB வீரர் கூட இல்லையா?
camera icon15
IPL
டி20 உலக கோப்பை: இந்திய அணியில் ஐபிஎல் பிரபலங்கள்.. 2 CSK வீரர்கள்! ஆனா ஒரு RCB வீரர் கூட இல்லையா?
IND vs PAK போட்டியின் போது வீரர்கள் கைகுலுக்குவார்களா? ICC-PCB கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முக்கிய முடிவு

India vs Pakistan Match: டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில், இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் இடையேயான போட்டி நடைபெறும் என்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவுக்கு எதிரான போட்டியை பாகிஸ்தான் ஆரம்பத்தில் புறக்கணிக்க முடிவு செய்திருந்தது, ஆனால் ஐசிசி (ICC) மற்றும் பாகிஸ்தான் அரசுடன் நடத்திய தீவிரப் பேச்சுவார்த்தைக்குப் பிறகு, இந்தியாவுக்கு எதிரான போட்டியில் விளையாட பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் அதிகாரப்பூர்வமாகச் சம்மதம் தெரிவித்துள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

வங்கதேச அணிக்கு ஆதரவு தெரிவித்த பாகிஸ்தான்

வங்கதேச அணி இந்தியாவில் விளையாட மறுத்த விவகாரத்தில் அவர்களுக்கு ஆதரவாக பாகிஸ்தான் இந்தப் போட்டியைப் புறக்கணிக்கப் போவதாக ஆரம்பத்தில் கூறியது. வங்கதேசம் என்ற போர்வையில் பாகிஸ்தான், இந்தியாவை சிக்க வைக்க எல்லா வழிகளிலும் முயன்றது. ஆனால் அவர்களுக்கு யாரும் ஆதரவு கரம் நீட்டாததால், பாகிஸ்தான் தனிமைப்படுத்தப்பட்டது. 

இந்தியா பாகிஸ்தான் போட்டி கைகுலுக்கல் சர்ச்சை

இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டி பிப்ரவரி 15 ஆம் தேதி கொழும்பு மைதானத்தில் நடைபெற உள்ளது. இதுபோன்ற சூழ்நிலையில், பிப்ரவரி 15 ஆம் தேதி நடைபெறும் போட்டியில் இந்திய மற்றும் பாகிஸ்தான் வீரர்கள் கைகுலுக்குவார்களா என்பது அனைவரின் மனதிலும் எழும் கேள்வியாக உள்ளது.

கைகுலுக்கல் விவகாரத்தில் ஐசிசி (ICC) எடுத்துள்ள முடிவு என்ன?

லாகூரில் நடந்த ஐ.சி.சி உடனான சந்திப்பில், இந்திய வீரர்கள் பாகிஸ்தான் அணியுடன் கைகுலுக்க வேண்டும் என்ற நிபந்தனையை பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் விதித்திருந்தது. ஆனால் தற்போது வெளிவரும் தகவல்களின்படி, பாகிஸ்தான் வாரியத்தின் இந்த நிபந்தனையை ஐ.சி.சி புறக்கணித்துள்ளது. பாகிஸ்தானின் இந்த நிபந்தனை அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்கு அப்பாற்பட்டது என்பதால் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று ஐ.சி.சி தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. இதன்மூலம் இந்திய வீரர்கள் பாகிஸ்தான் அணியுடன் கைகுலுக்க மாட்டார்கள் எனத் தெளிவாகிறது.

இந்தியா - பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வீரர்கள் கைகுலுக்க மறுப்பு ஏன்?

பஹல்காமில் நடந்த பயங்கரவாத தாக்குதலுக்குப் பிறகு, இந்திய அணி கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ், இந்திய அணிக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையிலான ஆசிய கோப்பை போட்டியில் கைகுலுக்கக் கூடாது என்ற பாரம்பரியத்தைத் தொடங்கினார். இந்த நடைமுறை பல்வேறு போட்டிகளில் தொடர்ந்தது. பெண்கள் உலகக் கோப்பை, ரைசிங் ஸ்டார்ஸ் ஆசியா கோப்பை மற்றும் 19 வயதுக்குட்பட்ட உலகக் கோப்பையிலும் கைகுலுக்கி கொள்ளவில்லை. இந்தப் பிரச்சினையை ஒரு பெரிய பிரச்சினையா உருவாக்க பாகிஸ்தான் தன்னால் முடிந்த அனைத்தையும் செய்தது, ஆனால் விதியின் படி, வீரர்களை கைகுலுக்க கட்டாயப்படுத்த முடியாது என்பது குறிப்பிடடத்தக்கது.

பாகிஸ்தான் வீரர்களுடன் கைகுலுக்க பிசிசிஐ தடை விதித்துள்ளதா?

பாகிஸ்தான் அணியுடன் இந்திய வீரர்கள் கைகுலுக்க வேண்டும் என்ற நிபந்தனையை பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் கூறிவரும் நிலையில், இது குறித்து பிசிசிஐ (BCCI) தரப்பில், "மைதானத்தில் கைகுலுக்குவது என்பது ஒரு நற்பண்பு சார்ந்த நடைமுறையே தவிர, அது கிரிக்கெட் விதிமுறைப் புத்தகத்தில் கட்டாயமான சட்டம் கிடையாது" என்று விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.

இந்தியா vs பாகிஸ்தான் போட்டி குறித்த முக்கியத் தகவல்கள்:

போட்டி நடைபெறும் தேதி: பிப்ரவரி 15, 2026 (ஞாயிற்றுக்கிழமை).

இடம்: ஆர். பிரேமதாச அரங்கம், கொழும்பு, இலங்கை.

குழு விவரம்: இந்தத் தொடரில் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆகிய இரு அணிகளும் குழு ஏ (Group A) பிரிவில் இடம் பெற்றுள்ளன. இவர்களுடன் அமெரிக்கா, நெதர்லாந்து மற்றும் நமீபியா ஆகிய அணிகளும் அதே குழுவில் உள்ளன.

மேலும் படிக்க - IND vs NAM: இந்திய அணியின் பிளேயிங் 11 இதுதான்.. 2 மாற்றங்கள்! முக்கிய அதிரடி வீரர் விலகல்

மேலும் படிக்க - டி20 உலக கோப்பையில் இருந்து விலகும் அபிஷேக் சர்மா? மருத்துவமனையில் அனுமதி!

மேலும் படிக்க - சஞ்சு சாம்சனுக்கு வாய்ப்பு? கடைசி நிமிடத்தில் நடந்த மாற்றம்! ஏன் தெரியுமா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

...Read More

Ind vs PakICCT20 World Cup 2026PCBBCCI

Trending News