மகளிர் தினம் 2026: கவனிக்க வேண்டிய 7 இளம் இந்திய வீராங்கனைகள்...

Women's Day 2026: மகளிர் தினம் இன்று உலகம் முழுவதும் கொண்டாடப்பட்டு வரும் சூழலில், இந்த வருடம் விளையாட்டு உலகில் கவனிக்க வேண்டிய இளம் இந்திய வீராங்கனைகள் யார் யார் என்பதை இங்கு விரிவாக காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Mar 8, 2026, 11:30 AM IST

Women's Day 2026, Notable Indian Young Women Athletes: மகளிர் தினம் இன்று உலகம் முழுவதும் கொண்டாடப்படுகிறது. வெவ்வேறு விளையாட்டுகளில் கடந்தாண்டு பெரியளவில் கவனம் ஈர்த்த வீராங்கனைகள் இங்கு காணலாம். நிச்சயம் இந்த வீராங்கனைகள் எதிர்காலத்தில் இந்தியாவுக்கு பெரும் வெற்றியையும், புகழையும் பெற்றுத் தருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

அனுபாமா ராமசந்திரன் - ஸ்னூக்கர்

சென்னை சேர்ந்த இந்த 23 வயது வீராங்கனை கடந்த நவம்பரில் நடந்த 2025 IBSF உலக ஸ்னூக்கர் சாம்பியன்ஷிப் தொடரில், மூன்று முறை சாம்பியனான ஹாங்காங் வீராங்கனையை 3-2 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி பெரும் இன்ப அதிர்ச்சியை கொடுத்தார். உலக ஸ்னூக்கர் சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் வெற்றி அடைந்த முதல் பெண்மணி என்ற பெருமையை அனுபாமா பெற்றார். இந்தியாவில் பல பெண்களை ஸ்னூக்கர் நோக்கி திரும்ப வைத்திருக்கிறார், அனுபாமா. 

ஷீத்தல் தேவி - வில்வித்தை

மாற்றுத்திறனாளியான ஷீத்தல் தேவி, கடந்த 2024 பாரிஸ் பாரா ஒலிம்பிக் தொடரில் பதக்கம் வென்றார். Mixed Compound வில்வித்தை பிரிவில் வெண்கலம் பதக்கம் வென்றார், இதை வெல்லும் போது அவருக்கு வயது 17. கை கால்கள் பாதிக்கப்பட்டு, பிறவியிலேயே ஏற்பட்ட அரிய நோயுடன் பிறந்தவர் இவர். தனது தோள்கள், கால்கள், வாயை பயன்படுத்தி வில்வித்தையை கற்றுக்கொண்டார். இவர் உலக மகளிருக்கு ஊக்கம் கொடுக்கும் ஆளுமையாக திகழ்கிறார். 

ஜோதி யர்ராஜி - தடை ஓட்டப்பந்தயம்

இந்தியாவின் முன்னணி தடை ஓட்டப்பந்தய வீராங்கனை ஜோதி யர்ராஜி கடந்த 2025ஆம் ஆண்டில் 100 மீட்டர் தடை ஓட்டப்பந்தயத்தில் இரண்டு முறை தேசிய சாதனையை முறியடித்து, புதிய சாதனையை படைத்தார். ஆசிய தடகள சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் முதல் இடம் பிடித்தார். தொடர்ந்து, தடகள போட்டிகளில் சிறப்பாக விளையாடி இந்தியாவின் நம்பிக்கை நட்சத்திரமாக உயர்ந்துள்ளார். இவருக்கு வயது 26 என்பதால் நிச்சயம் எதிர்காலத்தில் ஒலிம்பிக்கில் தடகளத்தில் பதக்கம் வென்று இந்தியாவுக்கு பெருமை சேர்ப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஜெய்ஸ்மின் லம்போரியா - குத்துச்சண்டை

2025 உலக குத்துச்சண்டனை சாம்பியன்ஷிப் தொடரில், இந்திய வீராங்கனையான ஜெய்ஸ்மின் லம்போரியா, 57 கிலோ பிரிவில், போலாந்து நாட்டின் ஜூலியா ஸ்ஸெரெமெட்டா என்ற வீராங்கனையை வீழ்த்தி தங்கப் பதக்கத்தை வென்றார். ஜூலியா 2024 பாரிஸ் ஒலிம்பிக்கில் பதக்கம் வென்றவர். இந்திய குத்துச்சண்டனையின் முக்கிய சூப்பர் ஸ்டாராக வளர்ந்து வரும் இவருக்கு வயது 24. 

மீனாட்சி ஹூடா - குத்துச்சண்டை

2025 உலக சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் இவர் பெரியளவில் கவனம் ஈர்த்தார். இந்திய அணி வரலாற்று சிறப்புமிக்க வெற்றியை பெற இவரும் முக்கிய பங்காற்றினார். இவர் 48 கிலோ பிரிவில் கஜகஸ்தானின் நாசிம் கைசைபேவை வென்று தங்கம் பதக்கம் வென்று மிரட்டினார். இவருக்கு வயது 24 ஆகும். இவரும் இந்தியாவின் எதிர்கால நம்பிக்கை நட்சத்திரமாக விளங்குகிறார். 

திவ்யா தேஷ்முக் - சதுரங்கம்

கடந்த ஜூலை மாதம் நடந்த FIDE மகளிர் உலகக் கோப்பையை வென்றதன் மூலம், தனது 20 வயதிலேயே செஸ் உலகையே திரும்பி பார்க்க வைத்தார். இவர்தான் மகளிர் உலகக் கோப்பையின் இளம் சாம்பியன் ஆவார். பெரும் கிராண்ட்மாஸ்டர்களுக்கு எதிராக திவ்யாவின் அற்புதமான வியூகங்களும் பலரை வியக்க வைத்தது. மேலும், BBC கடந்தாண்டு இவரை, இந்தாண்டின்
வளர்ந்தவரும் வீராங்கனையாக தேர்வு செய்தது.

பிரதிகா ராவல் - கிரிக்கெட்

இந்திய மகளிர் அணி, கடந்தாண்டு சொந்த மண்ணில் ஐசிசி மகளிர் உலகக் கோப்பையை வென்றது. இந்த தொடரில் இந்திய அணிக்காக 6 இன்னிங்ஸில் 308 ரன்களை குவித்தார். சராசரி 51.33 ஆகும். 25 வயதான இவர், ஸ்மிருதி மந்தனா உடன் கொடுத்த சிறப்பான ஓபனிங்தான் இந்திய அணியை அரையிறுதிக்கு அழைத்துச் சென்று சாம்பியன் பட்டத்தையும் வெல்ல உதவியது. ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக உலகக் கோப்பை தொடரில் குரூப் சுற்றின் கடைசி போட்டியில் காயமடைந்து, தொடரை விட்டே வெளியேற வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டது. அவரால் அரையிறுதியிலும், இறுதிப்போட்டியிலும் விளையாட முடியவில்லை. இருப்பினும், உலகக் கோப்பை வெற்றிக் கொண்டாட்டத்தில் அவர் வீல்-சேரில் பங்கேற்றது பார்ப்பாரை நெகிழச் செய்தது.

