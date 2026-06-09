/மெஸ்ஸி, ரொனால்டோவை எதிர்க்கப் போகும் 4 குட்டி நாடுகள்! FIFA 2026-ன் மிரட்டல் அறிமுகங்கள்

கால்பந்து ரசிகர்களின் நீண்ட நாள் எதிர்பார்ப்பான FIFA உலகக்கோப்பை 2026 திருவிழா நெருங்கிவிட்டது. இந்த முறை வரலாற்றிலேயே முதன்முறையாக 48 அணிகள் உலகக்கோப்பையின் மகுடத்திற்காக மோதவுள்ளன. அணிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கப்பட்டதால், பல சிறிய நாடுகளின் உலகக்கோப்பை கனவு நனவாகியுள்ளது.
பிரேசில், அர்ஜென்டினா போன்ற ஜாம்பவான்கள் ஒருபுறம் இருந்தாலும், இதுவரை கால்பந்து உலகக்கோப்பை மேடையையே பார்த்திராத நான்கு நாடுகள் இந்த முறை தங்களது முதல் வரலாற்றுப் பயணத்தைத் தொடங்குகின்றன. அந்த 4 அறிமுக அணிகள் யார், அவர்களின் பின்னணி என்ன என்பதைப் பற்றி விரிவாகப் பார்ப்போம்.
ஆசிய கால்பந்து அரங்கில் பலமுறை உலகக்கோப்பைக்கு மிக அருகில் வந்து, நூலிழப்பில் வாய்ப்புகளைத் தவறவிட்ட நாடுதான் உஸ்பெகிஸ்தான். ஆனால் இந்த முறை அவர்களின் விடாமுயற்சிக்குக் தகுந்த பலன் கிடைத்துள்ளது.
தகுதிச் சுற்றுப் போட்டிகளில் உஸ்பெகிஸ்தான் அணி அசாத்தியமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியது. ஆசியாவின் வலுவான அணியான ஈரானுக்கு இணையாக புள்ளிகளைப் பெற்று, கம்பீரமாக வட அமெரிக்காவிற்குள் நுழைந்துள்ளது.
உஸ்பெகிஸ்தான் அணி குழு K (Group K)-ல் இடம் பெற்றுள்ளது. இதில் பலம் வாய்ந்த போர்ச்சுகல், கொலம்பியா மற்றும் காங்கோ ஆகிய அணிகளுடன் மோதவுள்ளது. கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோவின் போர்ச்சுகல் அணியை இவர்கள் எப்படி எதிர்கொள்ளப் போகிறார்கள் என்பதைப் பார்க்க ரசிகர்கள் ஆவலாக உள்ளனர்.
சுமார் 6 லட்சம் மக்கள் தொகையை மட்டுமே கொண்ட ஒரு சிறிய தீவு நாடு உலகக்கோப்பைக்குத் தகுதி பெற்றுள்ளது என்றால் அது ஆப்பிரிக்காவின் கேப் வெர்டே (Cape Verde) அணிதான். உலகக்கோப்பை வரலாற்றில் மிகக் குறைந்த மக்கள் தொகை கொண்ட நாடுகளில் ஒன்றாக கேப் வெர்டே சாதனை படைத்துள்ளது.
ஆப்பிரிக்க கண்டத்தையே அதிர வைக்கும் வகையில் இவர்களின் தகுதிச் சுற்று அமைந்தது. குறிப்பாக ஆப்பிரிக்காவின் பெரும் சக்தியான கேமரூன் அணியை இறுதிச் சுற்றில் இரண்டு முறை வீழ்த்தி, உலகையே தன்பக்கம் திரும்பப் பார்க்க வைத்தனர்.
கேப் வெர்டே அணி குழு H (Group H)-ல் ஸ்பெயின், உருகுவே மற்றும் சவூதி அரேபியா ஆகிய அணிகளுடன் களம் காண்கிறது. ஸ்பெயின் மற்றும் உருகுவே போன்ற முன்னாள் சாம்பியன்களுக்கு இந்த குட்டி நாடு சவால் அளிக்குமா என்பது சுவாரசியமான ஒன்று.
மேற்கு ஆசிய நாடான ஜோர்டான், தனது விளையாட்டு வரலாற்றில் பொன்னெழுத்துக்களால் பொறிக்கப்பட வேண்டிய தருணத்தை எட்டியுள்ளது. 2026 உலகக்கோப்பை இவர்களின் முதல் உலகக்கோப்பை தொடராகும்.
ஜோர்டான் அணியின் தகுதிச் சுற்றுப் பயணம் ஒரு ரோலர் கோஸ்டர் போன்றது. தங்களை விட தரவரிசையில் மிக உயரத்தில் இருந்த பல முன்னணி ஆசிய நாடுகளை வீழ்த்தி, தங்களின் உலகக்கோப்பை டிக்கெட்டை உறுதி செய்தனர்.
ஜோர்டான் அணி குழு J (Group J)-ல் இடம் பிடித்துள்ளது. இந்த குழுவில் உலக சாம்பியன் அர்ஜென்டினா, ஆஸ்திரியா மற்றும் அல்ஜீரியா ஆகிய அணிகள் உள்ளன. மெஸ்ஸியின் அர்ஜென்டினா அணிக்கு எதிராக ஜோர்டான் களம் காண்பது அந்நாட்டு ரசிகர்களுக்குப் பெருமிதமான தருணமாக இருக்கும்.
கரீபியன் கடலில் உள்ள மிகச் சிறிய தீவு நாடான குராசோ (Curacao), இந்த உலகக்கோப்பையின் ஆகச்சிறந்த 'தேவதைக் கதை' (Fairytale) என்று சொல்லலாம். மிகக் குறைந்த மக்கள் தொகையைக் கொண்ட இந்த நாடு, வட அமெரிக்கப் பிராந்தியத்தில் புதிய புயலைக் கிளப்பியுள்ளது.
தகுதிச் சுற்றின் பிளே-ஆஃப் (Playoff) போட்டியில் வலுவான பனாமா அணியை வீழ்த்தி, தங்களது முதல் உலகக்கோப்பை வாய்ப்பைப் பறித்துக் கொண்டது குராசோ.
குராசோ அணி குழு C (Group C)-ல் பிரேசில், இங்கிலாந்து மற்றும் செர்பியா ஆகிய அசுர பலம் கொண்ட அணிகளுடன் ஒரே குழுவில் இணைந்துள்ளது. கால்பந்தின் முகவரியான பிரேசில் மற்றும் இங்கிலாந்துடன் விளையாடுவதே இந்த சிறிய நாட்டிற்குப் மிகப்பெரிய வெற்றியாகக் கருதப்படுகிறது.
|
அறிமுக அணி (Team)
|
கண்டம் (Confederation)
|
உலகக்கோப்பை குழு (Group)
|
சக எதிரணிகள் (Group Opponents)
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உஸ்பெகிஸ்தான்
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ஆசியா (AFC)
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குழு K (Group K)
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போர்ச்சுகல், கொலம்பியா, DR காங்கோ
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கேப் வெர்டே
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ஆப்பிரிக்கா (CAF)
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குழு H (Group H),
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ஸ்பெயின், உருகுவே, சவூதி அரேபியா
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ஜோர்டான்
|ஆசியா (AFC)
|குழு J (Group J)
|அர்ஜென்டினா, ஆஸ்திரியா, அல்ஜீரியா
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குராசோ
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வட அமெரிக்கா (CONCACAF)
|
குழு C (Group C)
|பிரேசில், இங்கிலாந்து, செர்பியா
48 அணிகளாக விரிவாக்கப்பட்ட FIFA உலகக்கோப்பை வடிவம், சிறிய நாடுகளின் கால்பந்து கனவுக்கு உயிர் கொடுத்துள்ளது என்பதை இந்த நான்கு அணிகளின் தகுதி நிரூபித்துள்ளது. உஸ்பெகிஸ்தான், கேப் வெர்டே, ஜோர்டான் மற்றும் குராசோ ஆகிய அணிகள் உலகக்கோப்பையில் கோப்பை வெல்கிறதோ இல்லையோ, தங்களின் திறமையால் உலகெங்கிலும் உள்ள மில்லியன் கணக்கான ரசிகர்களின் இதயங்களை நிச்சயம் வெல்லும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.