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மெஸ்ஸி, ரொனால்டோவை எதிர்க்கப் போகும் 4 குட்டி நாடுகள்! FIFA 2026-ன் மிரட்டல் அறிமுகங்கள்

FIFA World Cup News Tamil: 2026 உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடரில் அணிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கப்பட்டதால், பல சிறிய நாடுகளின் கனவு நனவாகியுள்ளது. இதில் ஆசியாவிலிருந்து உஸ்பெகிஸ்தான் மற்றும் ஜோர்டான், ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து கேப் வெர்டே, வட அமெரிக்காவிலிருந்து குராசோ ஆகிய 4 நாடுகள் தங்களது முதல் உலகக்கோப்பை பயணத்தைத் தொடங்குகின்றன.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 09, 2026, 01:44 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 01:44 PM IST
மெஸ்ஸி, ரொனால்டோவை எதிர்க்கப் போகும் 4 குட்டி நாடுகள்! FIFA 2026-ன் மிரட்டல் அறிமுகங்கள்
Image Credit: FIFA 2026 (Social Media)

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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