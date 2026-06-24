/ஃபுட்பால் மேட்ச்சில் நடுவரோட வாட்சை திருடிய பிளேயர்! பெரும் பஞ்சாயத்து

நடப்பு கால்பந்து உலகக்கோப்பையின் குரூப் சுற்றின் Group D ஆட்டம் ஒன்றில் துருக்கி மற்றும் பராகுவே அணிகள் மோதின. இந்த ஆட்டத்தின் தொடக்கத்திலேயே, ஆட்டத்தின் 2-வது நிமிடத்தில் பராகுவே அணியின் இளம் மிட்பீல்டர் மத்தியாஸ் கலிர்சா ஒரு அலாதியான கோல் அடித்து தன் அணியை முன்னிலைப்படுத்தினார். ஆனால், இந்த ஆட்டத்தை உலகமே உற்றுநோக்கக் காரணமாக அமைந்தது அவர் அடித்த கோல் அல்ல, முதல் பாதியின் இறுதியில் நடந்த ஒரு வினோதமான சம்பவம்தான்.
முதல் பாதியின் கடைசி நிமிடங்களில், இரு நாட்டு வீரர்களுக்கும் இடையே மைதானத்தில் ஒரு சிறிய வாக்குவாதமும் தள்ளுமுள்ளும் ஏற்பட்டது. அதை விலக்கிவிடுவதற்காக போட்டி நடுவர் இவான் பார்டன் (Iván Barton) வேகமாக ஓடிவந்தார். அந்தப் பரபரப்பான சூழலில், நடுவரின் கையில் இருந்த அதிநவீன வாட்ச் எதிர்பாராதவிதமாக கழன்று கீழே விழுந்தது.
அப்போது அருகில் நின்றுகொண்டிருந்த பராகுவே வீரர் மத்தியாஸ், கீழே விழுந்த வாட்சை கவனித்தார். அதை எடுத்து நடுவரிடம் கொடுப்பார் என்று பார்த்தால், யாரும் எதிர்பாராத திருப்பமாக, அதை அசால்ட்டாகத் தனது கையில் மாட்டிக்கொண்டு விளையாட ஆரம்பித்தார். இந்த வினோதமான காட்சி மைதான கேமராக்களில் தெளிவாகப் பதிவாகி, சமூக வலைத்தளங்களில் மீம்ஸ்களாகவும், வீடியோக்களாகவும் சில மணி நேரங்களிலேயே உலகளவில் வைரலானது.
வாட்ச் திருடப்பட்டதா?: மத்தியாஸ் அந்த வாட்சை நிரந்தரமாகத் திருடவில்லை. ஆட்டத்தின் பரபரப்பில் சில நிமிடங்கள் தனது கையில் கட்டிக்கொண்டு விளையாடிய அவர், சிறிது நேரத்திலேயே அதை நடுவர் இவான் பார்டனிடம் பாதுகாப்பாக ஒப்படைத்துவிட்டார். இரண்டாம் பாதி ஆட்டம் தொடங்கிய போது நடுவர் அதே வாட்சை மீண்டும் கட்டியிருந்தார்.
தண்டனை: நடுவரின் பொருளை அனுமதியின்றி எடுத்ததற்காக அவருக்கு இரண்டாவது எல்லோ கார்டு வழங்கப்படவில்லை என்பது உண்மைதான். இதனால் அவர் மைதானத்தை விட்டு வெளியேற்றப்படாமல் தப்பினார்.
துருக்கியின் அப்பீல்: ஃபுட்பாலில் நடுவரின் வாட்ச் என்பது வெறும் நேரத்தைப் பார்க்கும் கருவி மட்டுமல்ல, அது ஆட்டத்தின் துல்லியமான நிமிடங்கள் மற்றும் கோல் லைன் தொழில்நுட்பத்தோடு இணைக்கப்பட்ட ஒரு முக்கியக் கருவியாகும். எனவே, "நடுவரின் வாட்ச் பறிபோனதால் ஆட்டத்தின் நேரக் கட்டுப்பாடு தப்பியது, அதனால் போட்டியை ரத்து செய்துவிட்டு மறுபடியும் நடத்த வேண்டும்" என்று துருக்கி தரப்பில் முறையிடப்பட்டது.
ஆனால், சர்வதேச கால்பந்து நடுவர்கள் எப்போதுமே தங்களின் பாதுகாப்பிற்காக இரண்டு கைகளிலும் வாட்ச் (Backup Watch) கட்டியிருப்பது வழக்கம். ஒரு வாட்ச் பழுதடைந்தாலும் அல்லது கழன்று விழுந்தாலும், மற்றொரு வாட்ச் மூலம் ஆட்டத்தை அவர்களால் துல்லியமாகக் கட்டுப்படுத்த முடியும். இந்த எக்ஸ்ட்ரா வாட்ச் உத்தியைக் காரணம் காட்டி ஃபிபா அந்தப் புகாரை நிராகரித்தது.
போட்டியின் முடிவு: இந்த விறுவிறுப்பான ஆட்டத்தின் இறுதியில் துருக்கி அணி 0−1 என்ற கோல் கணக்கில் பராகுவேவிடம் தோல்வியடைந்தது. மத்தியாஸ் அடித்த அந்த கோலே ஆட்டத்தின் வெற்றி கோலாக அமைந்தது.
கால்பந்து வரலாற்றில் மைதானத்திற்குள் ரசிகர்கள் ஓடிவருவது போன்ற சம்பவங்கள் பலமுறை நடந்துள்ளன. ஆனால், ஒரு உலகக்கோப்பை ஆட்டத்தின் போதே நடுவரின் வாட்சை ஒரு வீரர் கழற்றி கட்டிக்கொண்டு ஓடிய இந்தச் சம்பவம், 2026 உலகக்கோப்பையின் மறக்க முடியாத மிக வினோதமான மற்றும் வேடிக்கையான தருணங்களில் ஒன்றாக வரலாற்றில் இடம்பிடித்துவிட்டது.