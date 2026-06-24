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ஃபுட்பால் மேட்ச்சில் நடுவரோட வாட்சை திருடிய பிளேயர்! பெரும் பஞ்சாயத்து


கால்பந்து உலகக்கோப்பை போட்டியில் பிளேயர் ஒருவர் நடுவரின் வாட்சை திருடிக் கட்டிக் கொண்ட சம்பவம் தொடர்பான பஞ்சாயத்து இப்போது பெருசாகியுள்ளது. 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 24, 2026, 09:57 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 09:57 PM IST
ஃபுட்பால் மேட்ச்சில் நடுவரோட வாட்சை திருடிய பிளேயர்! பெரும் பஞ்சாயத்து
Source: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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