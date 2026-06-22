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உலகக் கோப்பை : 18 வயது இளம் புயல்: பெலேயின் சாதனையை நெருங்கிய லமைன் யமால்!

Lamine Yamal : கால்பந்து உலகக்கோப்பையை மிரள வைத்த 18 வயது இளம் புயல் லைமன் யமால் குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். முழு விவரம் இங்கே...

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 22, 2026, 09:48 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 09:48 PM IST
உலகக் கோப்பை : 18 வயது இளம் புயல்: பெலேயின் சாதனையை நெருங்கிய லமைன் யமால்!
Image Credit: Lamine Yamal, FIFA World Cup

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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