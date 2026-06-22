/உலகக் கோப்பை : 18 வயது இளம் புயல்: பெலேயின் சாதனையை நெருங்கிய லமைன் யமால்!

Lamine Yamal : மக்களே... ஸ்பெயின் மேட்ச்ல நம்ம லமைன் யமால் செஞ்ச வேலையை பார்த்தீங்களா? உலகமே வியந்து பார்க்கிற அளவுக்கு ஒரு அசாத்தியமான சாதனையை, அதுவும் தன்னுடைய முதல் உலகக் கோப்பை தொடரிலேயே அரங்கேற்றி கால்பந்து வரலாற்றைத் தன் பக்கம் திருப்பியிருக்கிறான் இந்த பார்சிலோனா மற்றும் ஸ்பெயின் அணியின் அதிரடி நாயகன்.
மேட்ச் ஆரம்பிச்ச வெறும் பத்தாவது நிமிஷத்துலயே... சவூதி அரேபியாவின் பலமான டிஃபன்ஸ் கோட்டையை ஒற்றை ஆளாகச் சிதறவிட்டு, அசால்ட்டா ஒரு உலகத்தரம் வாய்ந்த கோல் போட்டு ஸ்பெயினுக்கு ஓப்பனிங் கொடுத்தாரு பாருங்க... அங்கேயே மேட்ச் வேற லெவலுக்கு மாறிடுச்சு! மைதானத்தில் இருந்த ரசிகர்கள் மட்டுமில்ல, டிவில பார்த்த கால்பந்து வெறியர்கள் எல்லாருமே அப்படியே ஷாக் ஆகி நின்ன தருணம் அது. இது அவரோட ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்ட் கப் கோல் மக்களே!
ஆனா விஷயம் அதுமட்டும் இல்ல... இந்த ஒரே ஒரு கோல் மூலமா பையன் வேர்ல்ட் கப் ஹிஸ்டரியையே தலைகீழா மாத்தியிருக்காரு! உலகக் கோப்பை கால்பந்து வரலாற்றில், நாக்கவுட் சுற்றிலோ அல்லது ஒரு முக்கியமான போட்டியிலோ ஓப்பனிங் கோல் அடிச்ச மிக இளம் வயது ரெண்டாவது பிளேயர் நம்ம யமால் தான்.
இதற்கு முன்னாடி, உலக கால்பந்து வரலாற்றின் பிதாமகன் என்று அழைக்கப்படும் பிரேசில் ஜாம்பவான் 'கருப்பு முத்து' பெலே (Pelé), 1958 ஆம் ஆண்டு உலகக் கோப்பையில் தனது 17 வயதில் கோல் அடித்து இந்த இமாலய சாதனையைச் செய்திருந்தார். கிட்டத்தட்ட 68 வருடங்களாக இந்த சாதனையை யாராலுமே நெருங்கக் கூட முடியாமல் இருந்தது. மெஸ்ஸி, ரொனால்டோ, நெய்மர், எம்பாப்பே என எத்தனையோ சூப்பர் ஸ்டார்கள் வந்தும் முறியடிக்க முடியாத அந்த வரலாற்றுப் பக்கத்தில், இப்போது தனது 18 வயதில் தடம் பதித்து, உலகக் கப்பையே மிரள வச்சிருக்கான் இந்த இளம் புயல்!
சில வருடங்களுக்கு முன்பு வரை பார்சிலோனாவின் புகழ்பெற்ற 'லா மாசியா' (La Masia) அகாடமியில் ஒரு சாதாரண சிறுவனாகப் பந்தை உதைத்துக் கொண்டிருந்த லமைன் யமால், இன்று உலகக் கால்பந்தின் தவிர்க்க முடியாத சக்தியாக உருவெடுத்துள்ளார். யூரோ கோப்பை தொடரிலேயே தனது மாயாஜால ஆட்டத்தால் ஒட்டுமொத்த ஐரோப்பாவையும் திரும்பிப் பார்க்க வைத்த யமால், இப்போது உலகக் கோப்பை மேடையில் சவூதி அரேபியாவுக்கு எதிராக ஆடிய விதம், அவர் ஏன் "நெக்ஸ்ட் பிக் திங்" (Next Big Thing) என்று கொண்டாடப்படுகிறார் என்பதற்கு அத்தாட்சி.
அவருடைய வேகம், பந்தைக் கடத்திச் செல்லும் டிரிப்ளிங் (Dribbling) ஸ்டைல், மற்றும் எதிரணியின் டிஃபண்டர்களை ஏமாற்றும் அந்த டைமிங்... எல்லாமே மெஸ்ஸியின் இளம் வயது ஆட்டத்தை நினைவூட்டுவதாகப் பல கால்பந்து வல்லுநர்கள் சிலிர்த்துப் போய் கமெண்ட்ரி கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். சவூதிக்கு எதிரான போட்டியில் 10-வது நிமிடத்தில் அவர் அடித்த அந்த கோல், வெறும் தற்செயலானது அல்ல; அது அவரிடமிருக்கும் அசாத்திய திறமைக்கும், முதிர்ச்சிக்கும் சான்று.
ஒருபுறம் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ, லியோனல் மெஸ்ஸி போன்ற லெஜெண்ட்களின் காலம் நிறைவை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் வேளையில், கால்பந்து உலகை யார் ஆளப்போகிறார்கள் என்ற கேள்விக்கு, 'நான் இருக்கிறேன்' என்று லமைன் யமால் கம்பீரமாகப் பதில் சொல்லியிருக்கிறார். 18 வயதிலேயே இவ்வளவு அழுத்தங்கள் நிறைந்த உலகக் கோப்பை போட்டியில், பதற்றமே இல்லாமல் மிக அமைதியாக சவூதி டிஃபன்ஸை உடைத்து கோல் அடித்தது சாதாரண விஷயமல்ல.
நெஜமாவே... யமால் ஈஸ் நெக்ஸ்ட் பிக் திங் பாஸ்! இந்த உலகக் கோப்பை தொடர் முழுக்க யமாலோட ஆட்டம் இன்னும் பல சாதனைகளைப் படைக்கப் போவது உறுதி. ஸ்பெயின் அணியின் இந்த தங்கக் மகனின் ஆட்டத்தைக் கொண்டாடக் கால்பந்து உலகம் தயாராகிவிட்டது. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க மக்களே, இந்த உலகக் கோப்பையை யமால் ஸ்பெயினுக்கு வாங்கிக் கொடுப்பாரா? கமெண்ட்ல சொல்லுங்க