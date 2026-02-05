English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • WPL 2026: ஆர்சிபி அணி 2வது முறையாக சாம்பியன்... Ee Saala Cup Namdu

WPL 2026: ஆர்சிபி அணி 2வது முறையாக சாம்பியன்... Ee Saala Cup Namdu

RCBW vs DCW: WPL 2026 தொடரின் இறுதிப்போட்டியில் டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணியை வீழ்த்தி ஆர்சிபி அணி 6 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வென்று, சாம்பியன் பட்டத்தை 2வது முறையாக வென்றது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Feb 6, 2026, 12:05 AM IST
  • ஆர்சிபி இதற்கு முன் 2024இல் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றிருந்தது.
  • டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணி நான்கு முறை இறுதிப்போட்டி வந்தும் தோல்வி.
  • ஸ்மிருதி மந்தனா இத்தொடரில் அதிக ரன்களை குவித்தார்.

WPL 2026: ஆர்சிபி அணி 2வது முறையாக சாம்பியன்... Ee Saala Cup Namdu

WPL 2026 Final, RCBW vs DCW: WPL 2026 தொடரின் இறுதிப்போட்டியில் டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணியை வீழ்த்தி ஆர்சிபி அணி 6 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வென்று, சாம்பியன் பட்டத்தை 2வது முறையாக வென்றது.

204 ரன்கள் என்ற இலக்கை கடைசி ஓவர் வரை சென்று ஆர்சிபி அணி அதிரடியாக சேஸ் செய்தது. அதிகபட்சமாக ஆர்சிபி கேப்டன் ஸ்மிருதி மந்தனா 87 ரன்களை குவித்தார். இறுதி ஓவரில் 10 ரன்கள் தேவைப்பட ராதா யாதவ் அடுத்தடுத்து 2 பவுண்டரிகளை அடித்து வெற்றி இலக்கை அடைந்தார்.

WPL 2026 Final: மிரட்டிய டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் பேட்டிங்

இறுதிப்போட்டியின் டாஸை வென்ற ஆர்சிபி பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது. ஆனால் ஆர்சிபி திட்டமிட்டது போல் பவர்பிளே அமையவில்லை. டெல்லி அணி 53 ரன்களை அடித்து ஒரு  விக்கெட்டை மட்டுமே இழந்தது. ஓபனர்கள் ஷபாலி வர்மா 20(13), லிசெல் லீ 37(30) ரன்கள் எடுத்து மிரட்டினார். அடுத்த வந்த கேப்டன் ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் 57(37) ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். ஆனால், லாரா வால்வார்ட் 44(25), சினெல்லே ஹென்றி 35(15) ரன்களை எடுத்து கடைசி வரை களத்தில் நின்றனர்.

WPL 2026 Final: சாதனை பார்ட்னர்ஷிப்

204 ரன்கள் என்ற இலக்கை ஆர்சிபி துரத்தியபோது 2வது ஓவரிலேயே ஹென்றி பந்துவீச்சில் கிரேஸ் ஹாரிஸ் ஆட்டமிழந்தார். அவர் 7 பந்துகளில் 2 பவுண்டரி உள்பட 9 ரன்களை அடித்திருந்தார். ஆனால், அடுத்து 2வது விக்கெட்டுக்கு ஜோடி சேர்ந்த ஜார்ஜியா வோல் - ஸ்மிருதி மந்தனா ஆட்டத்தையே தலைகீழாக மாற்றியது. இந்த ஜோடி இணைந்து 165 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்தது, இது WPL தொடரில் சாதனை பார்ட்னர்ஷிப்பாகும். ஜார்ஜியா வால் 54 பந்துகளில் 14 பவுண்டரி உடன் 79 ரன்களை அடித்து ஆட்டமிழந்தார். இவர் ஆட்டமிழக்கும்போது ஆர்சிபி அணி 174 ரன்களை எடுத்திருந்தது.

WPL 2026 Final: ஆட்டத்தை முடித்துவைத்த ராதா யாதவ்

வெற்றிக்கு 30 ரன்கள் தேவை என்ற நிலை இருந்தது. ஆனால், ரிச்சா கோஷ் 6(6) ரன்னிலும், சிறப்பாக விளையாடி வந்த கேப்டன் ஸ்மிருதி மந்தனா 87 ரந்களில் (41 பந்துகள், 12 பவுண்டரி, 3 சிக்ஸர்) ஆட்டமிழக்க ஆர்சிபி மீது சற்று அழுத்தம் ஏற்பட்டது. கடைசி ஓவரில் 10 ரன்கள் தேவைப்பட்டது. முதலிரண்டு பந்துகளில் முறையே 1, 1 ரன் எடுக்கப்பட்டது. 3வது பந்தில் ஸ்ட்ரைக் வந்த ராதா யாதவ் அடுத்தடுத்து இரண்டு பவுண்டரிகளை அடித்து ஆட்டத்தை முடித்துவைத்தார். WPL தொடர் வரலாற்றில் அதிக ரன்களை ஒரு அணி சேஸ் செய்ததும் இதுதான்.

WPL 2026 Final: ஈ சாலா கப் நம்டூ...

6 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் போட்டியை வென்று ஆர்சிபி அணி 2வது முறையாக கோப்பையை வென்றது. 2024 சீசனிலும் ஸ்மிருதி மந்தனா தலைமையில் ஆர்சிபி கோப்பையை வென்றிருந்தது. இது நான்காவது WPL தொடராகும், 2023 மற்றும் 2025 சீசனில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி கோப்பையை வென்றிருந்தது. அதேபோல், ஐபிஎல் தொடரிலும், WPL தொடரிலும் ஒரே அணி கோப்பையை வைத்திருப்பது இதுவே முதல்முறையாகும். தற்போது WPL 2026 தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்ற ஆர்சிபி அணிக்கு ரூ.6 கோடியும், 2வது இடம் பிடித்த டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணிக்கு ரூ.3 கோடியும் பரிசுத்தொகையாக வழங்கப்பட்டது. 

WPL 2026 Final: டெல்லியை துரத்தும் துரதிருஷ்டம்

இந்த நான்கு சீசன்களிலும் டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணி இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதிபெற்றிருக்கிறது, ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக டெல்லி அணி ஒரு இறுதிப்போட்டியில் கூட வெல்லவில்லை, இன்றைய போட்டியையும் சேர்த்து... முதல் மூன்று தொடரில் டெல்லி அணிக்கு மெக் லானிங் கேப்டனாக இருந்தார், நடப்பு தொடரில் ஜெமீமா கேப்டனாக செயல்பட்டார். ஐபிஎல் தொடரில் கூட டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணி இதுவரை கோப்பையை வென்றதில்லை. 

WPL 2026 Final: அதிக ரன்கள், அதிக விக்கெட்

WPL 2026 தொடரில் அதிக ரன்களை அடித்தவர்கள் பட்டியலில், 377 ரன்கள் குவித்து ஆர்சிபி கேப்டன் ஸ்மிருதி மந்தனா முதலிடத்தை பிடித்தார், இதன்மூலம் அவர் இந்தாண்டுக்கான ஆரஞ்சு கோப்பையை வெல்வார். அதிக பவுண்டரிகளையும் (57 பவுண்டரி) அவரே அடித்துள்ளார். அதிக விக்கெட்டை வீழ்த்தியவர்கள் பட்டியலில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியின் சோபி டிவைன் 17 விக்கெட்டுடன் முதலிடத்தை பிடித்தார்.

மேலும் படிக்க | WPL 2026: அதிக சம்பளம் வாங்கும் டாப் 7 வீராங்கனைகள்.. லிஸ்ட்டில் இரண்டு RCB பெண்கள்!

மேலும் படிக்க | இந்தியாவின் டாப் 7 பணக்கார கிரிக்கெட் வீராங்கனைகள்.. ஸ்மிருதி மந்தனாவுக்கு எந்த இடம்?

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

WPL 2026RCBWRCBW vs DCWWPLSmrithi Mandana

