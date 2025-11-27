WPL மெகா ஏலம் 2026: 5 அணிகளும் எடுத்த வீராங்கனைகள் யார் யார்? - முழு லிஸ்ட்

WPL 2026 Mega Auction: மகளிர் பிரீமியர் லீக் (Women's Premier League - WPL) தொடர் 2026 வரும் ஜனவரி 9ஆம் தேதி முதல் பிப்ரவரி 5ஆம் தேதிவரை நடைபெற இருக்கிறது. நவி மும்பை மற்றும் வதோதரா மைதானங்களில் இத்தொடர் நடைபெற இருக்கிறது.
WPL 2026 Mega Auction: எத்தனை வீராங்கனைகள் தக்கவைக்கப்பட்டார்கள்?
WPL 2026 தொடரை முன்னிட்டு மெகா ஏலம் இன்று டெல்லியில் நடைபெற்றது. இந்திய வீராங்கனைகள் மற்றும் வெளிநாட்டு வீராங்கனைகள் என மொத்தம் 250 வீராங்கனைகள் ஏலம்விடப்பட்டன. இதில் ஒவ்வொரு அணிகளும் 5 வீராங்கனைகளை மெகா ஏலத்திற்கு முன் தக்கவைக்கலாம் என கூறப்பட்ட நிலையில், நடப்பு சாம்பியன் மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் கடந்தாண்டு 2வது இடத்தை பிடித்த டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணி 5 வீராங்கனைகளை தக்கவைத்தன.
WPL 2026 Mega Auction: 5 அணிகளின் பர்ஸ் தொகை
இந்த அணிகள் முறையே ரூ.5.75 கோடியுடனும், ரூ.5.7 கோடியுடனும் மெகா ஏலத்திற்கு வந்தது. தொடர்ந்து, குஜராத் அணி 2 வீராங்கனைகளை தக்கவைத்து ரூ.9 கோடியுடனும், ஆர்சிபி அணி 4 வீராங்கனைகளை தக்கவைத்து ரூ.6.15 கோடியுடனும், உ.பி., வாரியர்ஸ் அணி 1 வீராங்கனையை தக்கவைத்து ரூ.14.5 கோடியுடனும் ஏலத்திற்கு வந்தது. ஒரு அணி குறைந்தபட்சம் 15 வீராங்கனைகளையும், 18 வீராங்கனைகளையும் எடுத்துக்கொள்ளலாம். அதுவும் ஒரு அணியில் மொத்தம் 6 வெளிநாட்டு வீராங்கனைகளை மட்டுமே எடுத்துக்கொள்ள முடியும். இன்று WPL மெகா ஏலத்தில் ஒவ்வொரு அணிகளும் யார் யாரை எடுத்தது என்பதை இங்கு காணலாம்.
WPL 2026 Mega Auction: மும்பை இந்தியன்ஸ்
- அமெலியா கெர் - 3C
- ஷப்னிம் இஸ்மாயில் - 40L
- சமஸ்கிருதி குப்தா - 20L
- சஜனா - 75L
- ரஹிலா பிர்தௌஸ் - 10L
- நிக்கோலா கேரி - 30L
- பூனம் கெம்னார் - 10L
- திரிவேணி வசிஸ்தா - 20L
- நல்லா ரெட்டி - 10L
- சைகா இஷாக் - 30L
- மில்லி இல்லிங்வொர்த் - 10L
WPL 2026 Mega Auction: டெல்லி கேப்பிடல்ஸ்
- லாரா வால்வார்ட் - 1.10C
- சினெல்லே ஹென்றி - 1.30C
- ஸ்ரீ சரணி - 1.30C
- சினே ராணா - 50L
- லிசெல் லீ - 30L
- தீயா யாதவ் - 10L
- தனியா பாட்டியா - 30L
- மம்தா மடிவாலா - 10L
- நந்தனி ஷர்மா - 20L
- மின்னு மணி - 40L
WPL 2026 Mega Auction: ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு
- ஜார்ஜியா வோல் - 60L
- நாடின் டி கிளர்க் - 65L
- ராதா யாதவ் - 65L
- லாரன் பெல் - 90L
- லின்சி ஸ்மித் 30L
- பிரேமா ராவத் - 20L (RTM)
- அருந்ததி ரெட்டி - 75L
- பூஜா வஸ்த்ரகர் - 85L
- கிரேஸ் ஹாரிஸ் - 75L
- டி ஹேமலதா - 30L
- கௌதமி நாயக் - 10L
- பிரத்யுஷா குமார் - 10L
WPL 2026 Mega Auction: குஜராத் ஜெயன்ட்ஸ்
- சோஃபி டெவின் - 2C
- ரேணுகா சிங் - 60L
- பார்தி ஃபுல்மாலி - 70L (RTM)
- டைட்டாஸ் சாது - 30L
- காஷ்வீ கௌதம் - 65L (RTM)
- கனிகா அஹுஜா - 30L
- தனுஜா கன்வர் - 45L
- ஜார்ஜியா வேர்ஹாம் - 1C
- அனுஷ்கா சர்மா - 45L
- ஹேப்பி குமாரி - 10L
- கிம் கார்த் - 50L
- யாஸ்திகா பாட்டியா - 50L
- ஷிவானி சிங் - 10L
- ஆயுஷி சோனி - 30L
- ராஜேஸ்வரி கயக்வாட் - 40L
- டேனி வியாட்-ஹாட்ஜ் - 50L
WPL 2026 Mega Auction: உ.பி., வாரியர்ஸ்
- தீப்தி ஷர்மா - 3.2C (RTM) ---- அதிக தொகையில் எடுக்கப்பட்டவர்.
- சோஃபி எக்லெஸ்டோன் - 85L (RTM)
- மெக் லானிங் - 1.90C
- ஃபோப் லிட்ச்ஃபீல்ட் - 1.2C
- கிரண் நவ்கிரே - 60L (RTM)
- ஹர்லீன் தியோல் - 50L
- கிராந்தி கவுட் - 50L (RTM)
- ஆஷா சோபனா - 1.10C
- டியாண்ட்ரா டாட்டின் - 80L
- ஷிகா பாண்டே - 2.4C
- ஷிப்ரா கிரி - 10L
- சிம்ரன் ஷேக் - 10L
- தாரா நோரிஸ் - 10L
- க்ளோ ட்ரையான் - 30L
- சுமன் மீனா - 10L
- பிரதிகா ராவல் - 50L
- ஜி த்ரிஷா - 10L
