  • WPL மெகா ஏலம் 2026: 5 அணிகளும் எடுத்த வீராங்கனைகள் யார் யார்? - முழு லிஸ்ட்

WPL மெகா ஏலம் 2026: 5 அணிகளும் எடுத்த வீராங்கனைகள் யார் யார்? - முழு லிஸ்ட்

WPL 2026 Mega Auction: மகளிர் பிரீமியர் லீக் தொடரின் மெகா ஏலத்தில் இன்று 5 அணிகளும் எந்தெந்த வீராங்கனைகளை, எவ்வளவு தொகைக்கு எடுத்தார்கள் என்பதை இங்கு விரிவாக காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 27, 2025, 10:52 PM IST

    ஜனவரி, பிப்ரவரியில் இத்தொடர் நடைபெறுகிறது.

    தீப்தி சர்மா இன்று அதிக தொகைக்கு எடுக்கப்பட்டார்.

    அவரை ரூ.3.2 கோடிக்கு உ.பி., வாரியர்ஸ் அணி எடுத்தது.

WPL 2026 Mega Auction: மகளிர் பிரீமியர் லீக் (Women's Premier League - WPL) தொடர் 2026 வரும் ஜனவரி 9ஆம் தேதி முதல் பிப்ரவரி 5ஆம் தேதிவரை நடைபெற இருக்கிறது. நவி மும்பை மற்றும் வதோதரா மைதானங்களில் இத்தொடர் நடைபெற இருக்கிறது.

WPL 2026 Mega Auction: எத்தனை வீராங்கனைகள் தக்கவைக்கப்பட்டார்கள்?

WPL 2026 தொடரை முன்னிட்டு மெகா ஏலம் இன்று டெல்லியில் நடைபெற்றது. இந்திய வீராங்கனைகள் மற்றும் வெளிநாட்டு வீராங்கனைகள் என மொத்தம் 250 வீராங்கனைகள் ஏலம்விடப்பட்டன. இதில் ஒவ்வொரு அணிகளும் 5 வீராங்கனைகளை மெகா ஏலத்திற்கு முன் தக்கவைக்கலாம் என கூறப்பட்ட நிலையில், நடப்பு சாம்பியன் மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் கடந்தாண்டு 2வது இடத்தை பிடித்த டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணி 5 வீராங்கனைகளை தக்கவைத்தன.

WPL 2026 Mega Auction: 5 அணிகளின் பர்ஸ் தொகை

இந்த அணிகள் முறையே ரூ.5.75 கோடியுடனும், ரூ.5.7 கோடியுடனும் மெகா ஏலத்திற்கு வந்தது. தொடர்ந்து, குஜராத் அணி 2 வீராங்கனைகளை தக்கவைத்து ரூ.9 கோடியுடனும், ஆர்சிபி அணி 4 வீராங்கனைகளை தக்கவைத்து ரூ.6.15 கோடியுடனும், உ.பி., வாரியர்ஸ் அணி 1 வீராங்கனையை தக்கவைத்து ரூ.14.5 கோடியுடனும் ஏலத்திற்கு வந்தது. ஒரு அணி குறைந்தபட்சம் 15 வீராங்கனைகளையும், 18 வீராங்கனைகளையும் எடுத்துக்கொள்ளலாம். அதுவும் ஒரு அணியில் மொத்தம் 6 வெளிநாட்டு வீராங்கனைகளை மட்டுமே எடுத்துக்கொள்ள முடியும். இன்று WPL மெகா ஏலத்தில் ஒவ்வொரு அணிகளும் யார் யாரை எடுத்தது என்பதை இங்கு காணலாம்.

WPL 2026 Mega Auction: மும்பை இந்தியன்ஸ்

  1. அமெலியா கெர் - 3C
  2. ஷப்னிம் இஸ்மாயில் - 40L
  3. சமஸ்கிருதி குப்தா - 20L
  4. சஜனா - 75L
  5. ரஹிலா பிர்தௌஸ் - 10L
  6. நிக்கோலா கேரி - 30L
  7. பூனம் கெம்னார் - 10L
  8. திரிவேணி வசிஸ்தா - 20L
  9. நல்லா ரெட்டி - 10L
  10. சைகா இஷாக் - 30L
  11. மில்லி இல்லிங்வொர்த் - 10L

WPL 2026 Mega Auction: டெல்லி கேப்பிடல்ஸ்

  1. லாரா வால்வார்ட் - 1.10C
  2. சினெல்லே ஹென்றி - 1.30C
  3. ஸ்ரீ சரணி - 1.30C
  4. சினே ராணா - 50L
  5. லிசெல் லீ - 30L
  6. தீயா யாதவ் - 10L
  7. தனியா பாட்டியா - 30L
  8. மம்தா மடிவாலா - 10L
  9. நந்தனி ஷர்மா - 20L
  10. மின்னு மணி - 40L

WPL 2026 Mega Auction: ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு

  1. ஜார்ஜியா வோல் - 60L
  2. நாடின் டி கிளர்க் - 65L
  3. ராதா யாதவ் - 65L
  4. லாரன் பெல் - 90L
  5. லின்சி ஸ்மித் 30L
  6. பிரேமா ராவத் - 20L (RTM)
  7. அருந்ததி ரெட்டி - 75L
  8. பூஜா வஸ்த்ரகர் - 85L
  9. கிரேஸ் ஹாரிஸ் - 75L
  10. டி ஹேமலதா - 30L
  11. கௌதமி நாயக் - 10L
  12. பிரத்யுஷா குமார் - 10L

WPL 2026 Mega Auction: குஜராத் ஜெயன்ட்ஸ்

  1. சோஃபி டெவின் - 2C
  2. ரேணுகா சிங் - 60L
  3. பார்தி ஃபுல்மாலி - 70L (RTM)
  4. டைட்டாஸ் சாது - 30L
  5. காஷ்வீ கௌதம் - 65L (RTM)
  6. கனிகா அஹுஜா - 30L
  7. தனுஜா கன்வர் - 45L
  8. ஜார்ஜியா வேர்ஹாம் - 1C
  9. அனுஷ்கா சர்மா - 45L
  10. ஹேப்பி குமாரி - 10L
  11. கிம் கார்த் - 50L
  12. யாஸ்திகா பாட்டியா - 50L
  13. ஷிவானி சிங் - 10L
  14. ஆயுஷி சோனி - 30L
  15. ராஜேஸ்வரி கயக்வாட் - 40L
  16. டேனி வியாட்-ஹாட்ஜ் - 50L

WPL 2026 Mega Auction: உ.பி., வாரியர்ஸ்

  1. தீப்தி ஷர்மா - 3.2C (RTM) ---- அதிக தொகையில் எடுக்கப்பட்டவர்.
  2. சோஃபி எக்லெஸ்டோன் - 85L (RTM)
  3. மெக் லானிங் - 1.90C
  4. ஃபோப் லிட்ச்ஃபீல்ட் - 1.2C
  5. கிரண் நவ்கிரே - 60L (RTM)
  6. ஹர்லீன் தியோல் - 50L
  7. கிராந்தி கவுட் - 50L (RTM)
  8. ஆஷா சோபனா - 1.10C
  9. டியாண்ட்ரா டாட்டின் - 80L
  10. ஷிகா பாண்டே - 2.4C
  11. ஷிப்ரா கிரி - 10L
  12. சிம்ரன் ஷேக் - 10L
  13. தாரா நோரிஸ் - 10L
  14. க்ளோ ட்ரையான் - 30L
  15. சுமன் மீனா - 10L
  16. பிரதிகா ராவல் - 50L
  17. ஜி த்ரிஷா - 10L

