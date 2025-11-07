WPL மெகா ஏலம்: 5 அணிகளும் தக்கவைத்த, கழட்டிவிட்ட வீராங்கனைகள் யார் யார்?

WPL Mega Auction 2026 Retention List: கிரிக்கெட்டில் ஆடவர் போட்டிகளை போலவே மகளிர் போட்டிகளுக்கும் மவுஸ் அதிகரித்துள்ளது. இந்தியாவிலும் மகளிர் கிரிக்கெட் போட்டிகளை பின்பற்றுபவர்களின் எண்ணிக்கை கணிசமாக அதிகரித்திருப்பதற்கு மகளிர் ஐபிஎல் எனும் WPL தொடரை சொல்லலாம்.
WPL Mega Auction 2026: கடந்த மூன்று சீசன்கள்...
மகளிர் பிரீமியர் லீக் (WPL) தொடர் கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டு கடந்த மூன்று சீசன்களும் வெற்றிகரமானதாக இருந்துள்ளது. இத்தொடரில் டெல்லி கேப்பிடல்ஸ், குஜராத் ஜெயின்ட்ஸ், மும்பை இந்தியன்ஸ், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு மற்றும் யூபி வாரியர்ஸ் என 5 அணிகள் விளையாடுகின்றன. இதுவரை நடந்த மூன்று சீசன்களில் 2023 மற்றும் 2025இல் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி கோப்பையை வென்றது. 2024இல் மட்டும் ஆர்சிபி அணி வென்றது. ஆனால், மூன்று சீசன்களிலும் டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணி தொடர்ச்சியாக இறுதிப்போட்டிக்குச் சென்றும் கோப்பையை வெல்லவில்லை.
WPL Mega Auction 2026: மெகா ஏலம் விதிகள்
அந்த வகையில், WPL 2026 சீசனை முன்னிட்டு மெகா ஏலம் வரும் நவம்பர் 27ஆம் தேதி டெல்லியில் நடைபெற இருக்கிறது. ஐபிஎல் தொடரை போலவே மெகா ஏலம் மூன்றாண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடைபெறுகிறது. WPL மெகா ஏலத்தை முன்னிட்டு ஒவ்வொரு அணியும் 5 வீராங்கனைகளை மட்டுமே தக்கவைத்துக்கொள்ள முடியும். அதாவது, அதிகபட்சமாக மூன்று இந்திய வீராங்கனைகள் (Capped), இரண்டு வெளிநாட்டு வீராங்கனைகள், இரண்டு இந்திய வீராங்கனைகள் (Uncapped) என ஒவ்வொரு அணியும் தங்கள் விருப்பத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளலாம்.
WPL Mega Auction 2026: 5 அணிகளின் முழு விவரம்
அதேநேரத்தில், ஒவ்வொரு அணிக்கும் ஏலத்தில் பர்ஸ் தொகை ரூ.15 கோடி மட்டுமே. அதற்கேற்ப திட்டமிட்டு அணிகள் தங்களின் வீராங்கனைகளை தக்கவைத்துள்ளன. இந்த மெகா ஏலத்தில் RTM ஆப்ஷனும் உள்ளது. அதாவது, ஒரு அணி 3 வீராங்கனைகளை மட்டும் தக்கவைத்தால் 2 RTM கார்டுகள் வழங்கப்படும், ஒரு அணி 5 வீராங்கனைகளை தக்கவைத்தால் அவர்களுக்கு RTM கார்ட் இருக்காது. அந்த வகையில், நேற்று (நவ. 6) மாலை WPL அணிகள் தாங்கள் தக்கவைக்கும் வீராங்கனைகளின் பட்டியலை வெளியிட்டன. WPL 2026 மெகா ஏலத்தை முன்னிட்டு 5 அணிகளும் தக்கவைத்துள்ள வீராங்கனைகள் யார் யார்?, அவர்களிடம் தக்கவைப்புக்கு பின் இருக்கும் பர்ஸ் தொகை எவ்வளவு? ஒவ்வொரு அணிக்கும் எவ்வளவு RTM கார்டு என்பதை இங்கு காணலாம்.
Mumbai Indians: மும்பை இந்தியன்ஸ்
தக்கவைக்கப்பட்ட வீராங்கனைகள்: ஹர்மன் பிரீத் கவுர் - ரூ.3.5 கோடி; நாட் ஸ்கிவர்-பிரண்ட் - ரூ.2.5 கோடி; ஹேலி மேத்யூஸ் - ரூ.1.75 கோடி; அமன்ஜோத் கவுர் - ரூ.1 கோடி; ஜி. கமாலினி - ரூ.50 லட்சம் (Uncapped)
விடுவிக்கப்பட்ட வீராங்கனைகள்: அமந்தீப் கவுர், அமெலியா கெர், சோலி ட்ரையான், ஜிந்திமணி கலிதா, சத்தியமூர்த்தி கீர்த்தனா, பருணிகா சிசோடியா, சஜீவன் சஜனா, யாஸ்திகா பாட்டியா, சைகா இஷாக், ஷப்னிம் இஸ்மாயில், நாடின் டி கிளர்க், சமஸ்கிருதி குப்தா, அக்ஷிதா மகேஸ்வரி, டேனியல் கிப்சன்
கையிருப்பு தொகை: ரூ.5.75 கோடி
RTM: 0
Delhi Capitals: டெல்லி கேப்பிடல்ஸ்
தக்கவைக்கப்பட்ட வீராங்கனைகள்: ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் - ரூ.2.2 கோடி; ஷஃபாலி வர்மா - ரூ.2.2 கோடி; அனாபெல் சதர்லேண்ட் - ரூ.2.2 கோடி, மரிசான் கப் - ரூ.2.2 கோடி, நிகி பிரசாத் - ரூ.50 லட்சம் (Uncapped)
விடுவிக்கப்பட்ட வீராங்கனைகள்: மெக் லானிங், சினேகா தீப்தி, ஆலிஸ் கேப்ஸி, அருந்ததி ரெட்டி, ஜெஸ் ஜோனாசென், மின்னு மணி, ஸ்ரீ சரணி, ஷிகா பாண்டே, நந்தினி காஷ்யப், சாரா பிரைஸ், தனியா பாட்டியா, ராதா யாதவ், டைட்டாஸ் சாது
கையிருப்பு தொகை: ரூ.5.7 கோடி
RTM: 0
Royal Challengers Bengaluru: ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு
தக்கவைக்கப்பட்ட வீராங்கனைகள்: ஸ்மிருதி மந்தனா - ரூ.3.50 கோடி; எலிஸ் பெர்ரி - ரூ.2.75 கோடி; ரிச்சா கோஷ் - ரூ. 2 கோடி; ஸ்ரேயங்கா பாட்டீல் - ரூ.60 லட்சம்
விடுவிக்கப்பட்ட வீராங்கனைகள்: டேனி வியாட்-ஹாட்ஜ், சப்பினேனி மேகனா, நுஜாத் பர்வீன், ஜார்ஜியா வேர்ஹாம், கனிகா அஹுஜா, சினே ராணா, ரேணுகா சிங், ஏக்தா பிஷ்ட்,
பிரமிளா ராவத், விஜே ஜோஷிதா, ராகவி பிஸ்ட், ஜாக்ரவி பவார், சார்லி டீன், ஹீதர் கிரஹாம், கிம் கார்த்
கையிருப்பு தொகை: ரூ.6.15 கோடி
RTM: 1
Gujarat Giants: குஜராத் ஜெயின்ட்ஸ்
தக்கவைக்கப்பட்ட வீராங்கனைகள்: ஆஷ் கார்ட்னர் - ரூ.3.5 கோடி; பெத் மூனி - ரூ.2.5 கோடி.
விடுவிக்கப்பட்ட வீராங்கனைகள்: பாரதி ஃபுல்மாலி, லாரா வால்வார்ட், ஃபோப் லிட்ச்ஃபீல்ட், பிரியா மிஸ்ரா, தயாளன் ஹேமலதா, ஹர்லீன் தியோல், சயாலி சத்கரே, தனுஜா கன்வர், ஷப்னம் ஷகில், மன்னத் காஷ்யப், மேக்னா சிங், காஷ்வீ கௌதம், டீன்ட்ரா டாட்டின், சிம்ரன் ஷேக், டேனியல் கிப்சன், பிரகாஷிகா நாயக்
கையிருப்பு தொகை: ரூ.9 கோடி
RTM: 3
UP Warriorz: யூபி வாரியர்ஸ்
தக்கவைக்கப்பட்ட வீராங்கனைகள்: ஸ்வேதா செஹ்ராவத் - ரூ.50 லட்சம்
விடுவிக்கப்பட்ட வீராங்கனைகள்: கிரண் நவ்கிரே, விருந்தா தினேஷ், அலிசா ஹீலி, ஜார்ஜியா வோல், தீப்தி சர்மா, கிரேஸ் ஹாரிஸ், பூனம் கெம்னார், சோஃபி எக்லெஸ்டோன், தஹ்லியா மெக்ராத், உமா செத்ரி, சைமா தாக்கூர், கோஹர் சுல்தானா, அஞ்சலி சர்வாணி, ராஜேஸ்வரி கயக்வாட், ஆருஷி கோயல், கிராந்தி கவுட், அலனா கிங், சினெல்லே ஹென்றி*
கையிருப்பு தொகை: ரூ.14.5 கோடி
RTM: 4
