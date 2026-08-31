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பாகிஸ்தான் அணி தோல்வி... இந்திய அணிக்கு பெரிய நெருக்கடி - WTC நிலவரம் ரொம்ப கலவரம்

புகழ்பெற்ற லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் நடந்த பாகிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி வெற்றிபெற்றது. இதில் இங்கிலாந்தின் வெற்றி WTC இறுதிப்போட்டிக்கான இந்திய அணியின் பயணத்திற்கு பெரும் முட்டுக்கட்டையாக இருக்கும்.

Written BySudharsan G
Published: Aug 31, 2026, 08:17 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 08:17 AM IST
பாகிஸ்தான் அணி தோல்வி... இந்திய அணிக்கு பெரிய நெருக்கடி - WTC நிலவரம் ரொம்ப கலவரம்
Image Credit: England vs Pakistan | Image Source : X/@englandcricket

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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