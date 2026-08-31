/பாகிஸ்தான் அணி தோல்வி... இந்திய அணிக்கு பெரிய நெருக்கடி - WTC நிலவரம் ரொம்ப கலவரம்

WTC Points Table Updates: ஐசிசி உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் 2025-27 சுழற்சி தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. இந்தியா, தென்னாப்பிரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா, இங்கிலாந்து, நியூசிலாந்து, இலங்கை, பாகிஸ்தான், வங்கதேசம், மேற்கு இந்திய தீவுகள் என 9 அணிகள் இத்தொடரில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.
ஜிம்பாப்வே, அயர்லாந்து, ஆப்கானிஸ்தான் அணிகளும் டெஸ்ட் அந்தஸ்து பெற்ற நாடுகள் என்றாலும் அவை இதில் சேர்க்கப்படவில்லை. இதுவரை 2021, 2023, 2025 என மூன்று முறை ஐசிசி உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் இறுதிப்போட்டி நடந்துள்ளது. இதில் முறையே நியூசிலாந்து, ஆஸ்திரேலியா, தென்னாப்பிரிக்கா அணிகள் சாம்பியன் பட்டம் வென்றன.
இந்தியா முதலிரண்டு தொடர்களிலும் இறுதிப்போட்டியில் தோல்வியடைந்தது. கடந்த முறை இறுதிப்போட்டிக்கு கூட தகுதிபெறவில்லை. 2023-25 சுழற்சி முடிந்த கையோடு ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி ஆகியோர் ஓய்வு பெற்றனர். சற்று முன்னதாகவே அஸ்வின் ஓய்வுபெற்றார். ரோஹித், கோலிக்கு பிறகு புஜாரா, ரஹானே போன்றோரும் தங்களின் ஓய்வை அறிவித்துவிட்டதால் இளம் படையுடன் இந்தியா விளையாடி வருகிறது.
இந்தச் சூழலில், இம்முறை WTC இறுதிப்போட்டிக்கு செல்ல இந்திய அணிக்கு கடின பாதையே காத்திருக்கிறது எனலாம். இலங்கை அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரை 1-0 என்ற கணக்கில் வென்றாலும், 2வது போட்டியை டிரா செய்ததால் இந்திய அணிக்கு சூழல் கடினமாகிவிட்டது. இனி நியூசிலாந்து அணியுடன் 2 டெஸ்ட் (Away), ஆஸ்திரேலியா உடன் 5 டெஸ்ட் (Home) என 7 போட்டிகளே உள்ளன.
இந்த 7 போட்டிகளிலும் இந்தியா வெல்ல வேண்டிய நிலை உருவாகி உள்ளது. காரணம் இந்திய அணி மேற்கூறிய அணிகளை தோற்கடித்தாலும் இங்கிலாந்திடம் இருந்தும் தப்பிக்க வேண்டும். இங்கிலாந்து அணி தற்போது பாகிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் (Home) விளையாடி வருகிறது. 3 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் 2-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது.
இன்னும் 3வது போட்டி நடைபெறாத நிலையில், இங்கிலாந்து அணிக்கு மொத்தமாகவே 4 போட்டிகளே மீதம் உள்ளன. அடுத்து தென்னாப்பிரிக்காவுக்குச் சுற்றுப்பயணம் சென்று 3 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரை டிசம்பரில் விளையாடும். இந்த 4 போட்டிகளில் இங்கிலாந்துக்கும் இறுதிப்போட்டிக்கான வாய்ப்பு குறைவாகவே உள்ளது.
இந்திய அணி WTC புள்ளிப்பட்டியலில் 5வது இடத்திலும், இங்கிலாந்து அணி 6வது இடத்திலும் உள்ளன. இங்கிலாந்து அணி இங்கிலாந்தை பின்னுக்குத் தள்ளி 6வது இடத்திற்கு முன்னேறியிருக்கிறது. இந்திய அணியின் எதிர்காலம் அதன் கையிலேயே இருக்கிறது, ஆனால் இங்கிலாந்து அணிக்கு சூழல் அவ்வாறு இல்லை. மற்ற அணிகளின் வெற்றி தோல்விகளே இங்கிலாந்தை இறுதிப்போட்டிக்கு அழைத்து செல்லும்.
Victory in the Lord's Test helps England over take Sri Lanka in the #WTC27— ICC (@ICC) August 30, 2026
Mhttps://t.co/Ag5irO9kgu pic.twitter.com/Xnj16MjF4u
தென்னாப்பிரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா, நியூசிலாந்து, வங்கதேசம் ஆகிய அணிகள் முறையே முதல் 4 இடத்தில் உள்ளன. இலங்கை, மேற்கு இந்திய தீவுகள், பாகிஸ்தான் முறையே 7வது, 8வது, 9வது இடத்தில் உள்ளன. இது இங்கிலாந்து - பாகிஸ்தான் 2வது போட்டியின் முடிவுக்கு பின்னரான அப்டேடட் புள்ளிப்பட்டியல்.
பாகிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியை இங்கிலாந்து அணி மூன்று நாள்களிலேயே வென்றுவிட்டது. முதல் போட்டியை இங்கிலாந்து அணி இன்னிங்ஸ் மற்றும் 103 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வென்றது. அந்த வகையில், புகழ்பெற்ற லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் நடந்த 2வது டெஸ்ட் போட்டியையும் 4வது நாளிலேயே முடித்துவிட்டது. 194 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இங்கிலாந்து வென்றிருக்கிறது.
முதலில் பேட்டிங் செய்த இங்கிலாந்து அணிக்கு ஜேமி ஸ்மித் 61, ஜார்டன் காக்ஸ் 55, கஸ் அட்கின்சன் 45 என கைக்கொடுக்க 290 ரன்களை அடித்தது. பாகிஸ்தான் பந்துவீச்சில் முகமது அப்பாஸ் 4, முகமது அலி 3 விக்கெட்டை வீழ்த்தினர். அடுத்து பேட்டிங் செய்த பாகிஸ்தான் அணியோ 110 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட்டானது.
அந்த அணியில் அஸான் அவைஸ் மட்டும் 36 ரன்களை அடித்திருந்தார். சௌத் சாகீல் 16 ரன்களையும், மற்றவர்கள் ஒற்றை இலக்கத்திலும் ஆட்டமிழந்தனர். இங்கிலாந்து பந்துவீச்சில் ஒல்லி ராபின்சன் 4, ஜோப்ரா ஆர்ச்சர் 3, ஜாஷ் டங் 2 விக்கட்டை வீழ்த்தினர்.
The winning wick— England Cricket (@englandcricket) August 30, 2026
Our 194-run win confirmed
Match Centre: https://t.co/Z9bsIoMyb6 pic.twitter.com/RAmEIMrQzD
180 ரன்கள் முன்னிலையுடன் அடுத்த 2வது இன்னிங்ஸில் இங்கிலாந்து அணி 208 ரன்களை எடுத்து ஆல்அவுட்டானது. டான் லாரன்ஸ் 54 ரன்களை அடித்து கைக்கொடுத்தார். பாகிஸ்தான் பந்துவீச்சில் முகமது அப்பாஸ் 5 விக்கெட்டை வீழ்த்தினார். பாகிஸ்தான் அணிக்கு 389 ரன்கள் இலக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டது.
ஆனால், 194 ரன்களே எடுக்கப்பட்டது. 194 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இங்கிலாந்து தொடரை வென்றது. சௌத் சாக்கீல் 97 ரன்களை அடித்து தனியாளாக போராடினார். 2வது இன்னிங்ஸிலும் 4 விக்கெட்டை வீழ்த்தி ஒல்லி ராபின்சன் ஆட்ட நாயகன் விருதை பெற்றார். அடுத்த 3வது போட்டி பர்மிங்காம் நகரில் வரும் செப்டம்பர் 9ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கிறது.