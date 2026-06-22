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கேப்டன் பதவி கொடுத்தால் வரேன்.. MI அணிக்கு ஜெய்ஸ்வால் போட்ட கண்டிஷன்!

Yashasvi Jaiswal Mumbai Indians Trade News: மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கு வர தயார் என்றும் ஆனால் கண்டிஷனாக ஒரு விஷயத்தை யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் கூறி இருப்பதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. 

Written ByR Balaji
Published: Jun 22, 2026, 03:06 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 03:06 PM IST
கேப்டன் பதவி கொடுத்தால் வரேன்.. MI அணிக்கு ஜெய்ஸ்வால் போட்ட கண்டிஷன்!
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About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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