/கேப்டன் பதவி கொடுத்தால் வரேன்.. MI அணிக்கு ஜெய்ஸ்வால் போட்ட கண்டிஷன்!

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி ஹர்திக் பாண்டியா தலைமையில் கடந்த இரண்டு சீசன்களாக தடுமாறி வந்தது. குஜராத் அணிக்கு கோப்பையை வென்று கொடுத்த ஹர்திக் தங்களது அணியையும் சிறப்பாக வழிநடத்தி கோப்பையை பெற்று தருவார் என்ற நம்பிக்கையில் மும்பை அணி ஹர்திக்கை வாங்கியது. ஆனால் இறுதியில் ஏமாற்றமே மிஞ்சியது. இதனால் தற்போது அவரை வெளியேற்றி புது கேப்டன், புது அணியை கட்டமைக்க முடிவெடுத்துள்ளது. அதற்கான நகர்வுகளும் நடந்து வருகிறது.
முதலில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியிடம் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி நிர்வாகம் டீல் பேசியது. அதாவது ஹர்திக் பாண்டியாவை கொடுகிறோம், எங்களுக்கு ஆயூஷ் மாத்ரே தாருங்கள் என கேட்டிருக்கிறார்கள் என்றும் ஆனால் இந்த டீலுக்கு சிஎஸ்கே அணி ஒத்துவரவில்லை என்றும் கூறப்பட்டது.
மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு வரும் ஜெய்ஸ்வால்
இதையடுத்து ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியுடன் மும்பை அணி நிர்வாகம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியது. அங்கு ஜெய்ஸ்வாலை கேட்டிருக்கின்றனர். அவர்களும் அந்த டீலுக்கு ஒப்புக்கொண்டுள்ளதாக தெரிகிறது. இந்த நிலையில், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு ஒரு கண்டிஷன் சொல்லி இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. இது கிரிக்கெட் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு வர தயார் என்றும் ஆனால் அணியின் கேப்டனாக என்னை நியமித்தால், நான் உடனடியாக மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியுடன் இணைகிறேன் என ஜெய்ஸ்வால் கோரி உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் கடந்த சீசனிலேயே ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியிடம் கேப்டன் பதவியை எதிர்பார்த்திருந்தார். ஆனால், அந்த அணி நிர்வாகம் அதனை ரியான் பராக்கிடம் கொடுத்தது. இதனாலேயே ஜெய்ஸ்வால் ஆர்ஆர் அணிக்கு இடையே மனகசப்பு ஏற்பட்டதாக கூறப்பட்டது. இந்த நிலையில், தற்போது மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் கேப்டன் பதவி காலியாக இருப்பதால் ஜெய்ஸ்வால் அதனை குறிவைத்து உள்ளார்.
மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் முகமாக இருக்கும் ரோகித் சர்மா ஐபிஎல்லில் இருந்து விரைவில் ஓய்வு பெற இருக்கிறார். இதனால் மும்பை அணிக்கு ஒரு சிறந்த ஓப்பனர் தேவைப்படுகிறது. இதன் காரணமாகவே சிஎஸ்கே அணியிடம் ஆயூஷ் மாத்ரேவை கேட்டது. அவர்கள் அந்த டீலை நிராகரித்ததால், ராஜஸ்தான் அணியிடம் ஜெய்ஸ்வாலுக்காக பேசியது. ஆர்ஆர் அணியும் இந்த டீலுக்கு ஓகே சொல்லி விட்டதாக தெரிகிறது. அதனால் ஜெய்ஸ்வாலை எப்படியாவது வாங்க வேண்டும், விட்டுவிட கூடாது என்பதற்காக அவர் வைத்திருக்கும் கோரிக்கையை மும்பை அணி பரிசீலிக்கும் என தெரிகிறது.
ஆனால், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் திலக் வர்மா, ஜஸ்பிரித் பும்ரா என மூத்த வீரர்கள் இருக்கும் பட்சத்தில் எப்படி ஜெய்ஸ்வாலுக்கு கேப்டன் பதவியை கொடுக்கும் முடிவுக்கு வருவார் என்ற கேள்வி ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது. அப்படி யோசித்தால், திலக் வர்மா, பும்ரா ஆகியோரின் ஒப்புதலுக்கு பின்னரே அந்த முடிவை எடுப்பார்கள் என கூறப்படுகிறது.