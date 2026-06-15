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துனிசியாவை துவம்சம் செய்த ஸ்வீடன்.. 2 கோல் அடித்து மாஸ் காட்டிய யாசின் அயாரி!

Sweden vs Tunisia: பிபா உலகக் கோப்பை தொடரின் இன்றைய போட்டியில் ஸ்வீடன் மற்றும் துனிசியா அணிகள் மோதின. இப்போட்டியில் ஸ்வீடன் அணி 5-1 என்ற கணக்கில் துனிசியா அணியை வீழ்த்தி அசத்தியது. 

Written ByR Balaji
Published: Jun 15, 2026, 10:26 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 10:26 AM IST
துனிசியாவை துவம்சம் செய்த ஸ்வீடன்.. 2 கோல் அடித்து மாஸ் காட்டிய யாசின் அயாரி!
Image Credit: Image Source: X

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R Balaji

R Balaji

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துனிசியாவை துவம்சம் செய்த ஸ்வீடன்.. 2 கோல் அடித்து மாஸ் காட்டிய யாசின் அயாரி!
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