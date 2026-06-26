/FIFA World Cup 2026: 300 மில்லியன் பார்வையாளர்களை கவர்ந்த Unite8 Sports... Zee-க்கு மாபெரும் சாதனை!

FIFA World Cup 2026 போட்டியின் மிகப்பெரிய வரவேற்பைத் தொடர்ந்து, முன்னணி Content மற்றும் Technology நிறுவனமான Zee Entertainment Enterprises Ltd. (Z) தனது ஒளிபரப்பு வரலாற்றிலேயே முக்கியமான சாதனையை பதிவு செய்துள்ளது. 2026-ஆம் ஆண்டின் 24-வது வாரத்தில் (Week 24), இந்திய நகர்ப்புற (15+ India Urban) பார்வையாளர் சந்தையில் நிறுவனம் 20% Network Share-ஐ பதிவு செய்து, கடந்த சுமார் 8 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவிலான புதிய உச்சத்தை எட்டியுள்ளது.
இந்த வெற்றிக்கு முக்கிய காரணமாக நிறுவனத்தின் வலுவான பொழுதுபோக்கு சேனல்கள் மற்றும் சமீபத்தில் அறிமுகமான Unite8 Sports விளையாட்டு சேனல்களின் அபாரமான செயல்பாடு அமைந்துள்ளது.
இந்திய நகர்ப்புற பார்வையாளர்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட 15+ India Urban தரவுகளின்படி, Z நிறுவனம் Week 24-ல் 20% Network Share-ஐ பெற்றுள்ளது. இது கடந்த சுமார் எட்டு ஆண்டுகளில் நிறுவனம் பதிவு செய்த மிக உயர்ந்த பங்காகும்.
பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சிகள் மட்டுமல்லாமல், விளையாட்டு உள்ளடக்கங்களிலும் நிறுவனம் முதலீட்டை அதிகரித்ததன் பலனாக இந்த வளர்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளதாக நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
FIFA World Cup 2026 போட்டிகளை ஒளிபரப்பிய Unite8 Sports சேனல்கள் பார்வையாளர்களிடையே மிகப்பெரிய வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளன. இந்த போட்டிகளின் மூலம் மட்டும் புதிதாக 60 மில்லியன் பார்வையாளர்கள் சேனலுடன் இணைந்துள்ளனர். இதன் மூலம் Unite8 Sports, இந்தியாவின் இரண்டாவது மிகப்பெரிய Linear Sports Portfolio என்ற இடத்தைப் பெற்றுள்ளது.
FIFA போட்டிகளின் போது நிறுவனம் பல புதிய முயற்சிகளை மேற்கொண்டது.
போன்ற அம்சங்கள் ரசிகர்களின் ஈடுபாட்டை மேலும் அதிகரித்தன. இதன் காரணமாக Unite8 Sports 2, இந்தியாவின் அனைத்து ஆங்கில Sports சேனல்களிலும் முன்னணி இடத்தைப் பிடித்துள்ளது.
2026 ஜூன் 1 முதல்,
ஆகிய அனைத்து தளங்களையும் இணைத்து நிறுவனத்தின் Sports Portfolio 300 மில்லியனுக்கும் அதிகமான Unique Reach-ஐ பெற்றுள்ளது.
இதன் மூலம், தொலைக்காட்சி, OTT மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களில் ஒருங்கிணைந்த விளையாட்டு அனுபவத்தை வழங்கும் நிறுவனமாக Z தனது நிலையை மேலும் வலுப்படுத்தியுள்ளது.
நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள தகவலின்படி,
FIFA World Cup 2022 நடைபெற்ற அதே காலகட்டத்துடன் ஒப்பிடும்போது, இந்த முறை அதன் Linear TV Portfolio-க்கு 17% அதிகமான Live Reach கிடைத்துள்ளது. இது FIFA World Cup 2026 போட்டிகளுக்கான இந்திய ரசிகர்களின் மிகப்பெரிய வரவேற்பை வெளிப்படுத்துகிறது.
Zee Entertainment நிறுவனத்தின் Chief Business Officer – Unite8 Sports, Bavesh Janavlekar கூறுகையில்,
"FIFA World Cup 2026 எங்கள் Sports Business வளர்ச்சியில் முக்கியமான திருப்புமுனையாக அமைந்துள்ளது. போட்டிகள் மட்டுமல்லாமல், அதற்கு அப்பாலும் ரசிகர்களை ஈர்க்கும் புதிய நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் சிறப்பு உள்ளடக்கங்களை தொடர்ந்து வழங்குகிறோம். உலகத் தரம் வாய்ந்த Sports Content-ஐ இந்திய பார்வையாளர்களுக்கு வழங்குவதே எங்கள் இலக்காகும்." என்று தெரிவித்தார்.
Z நிறுவனம் தற்போது,
ஆகிய அனைத்து தளங்களிலும் ஒரே நேரத்தில் உள்ளடக்கங்களை வழங்கி வருகிறது. இதன் மூலம் ரசிகர்கள் எந்த சாதனத்திலும் போட்டிகளை சிரமமின்றி காணும் வசதி கிடைத்துள்ளது.
FIFA World Cup 2026 போட்டியை மையமாகக் கொண்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட திட்டமிடப்பட்ட ஒளிபரப்பு, பல மொழி வர்ணனை, டிஜிட்டல் விரிவாக்கம் மற்றும் புதுமையான நிகழ்ச்சிகள் ஆகியவை Z நிறுவனத்திற்கு மிகப்பெரிய வெற்றியைத் தேடித்தந்துள்ளன. 20% Network Share, 300 மில்லியனுக்கும் அதிகமான பார்வையாளர் சென்றடைவு மற்றும் இந்தியாவின் முன்னணி Sports Portfolio-களில் ஒன்றாக உருவெடுத்திருப்பது, எதிர்கால விளையாட்டு ஒளிபரப்பில் நிறுவனத்தின் வளர்ச்சியை மேலும் வலுப்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.