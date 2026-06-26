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FIFA World Cup 2026: 300 மில்லியன் பார்வையாளர்களை கவர்ந்த Unite8 Sports... Zee-க்கு மாபெரும் சாதனை!

FIFA World Cup 2026 ஒளிபரப்பின் வெற்றியால் Zee Entertainment நிறுவனத்தின் Network Share 20% ஆக உயர்ந்துள்ளது. Unite8 Sports இந்தியாவின் இரண்டாவது பெரிய Linear Sports Portfolio ஆக உருவெடுத்துள்ளதுடன், Zee5 மற்றும் சமூக வலைத்தளங்கள் மூலம் 300 மில்லியனுக்கும் அதிகமான பார்வையாளர்களை சென்றடைந்துள்ளது.

Written ByZEE TAMIL NEWSEdited By:Shiva Murugesan
Published: Jun 26, 2026, 12:24 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 12:24 PM IST
FIFA World Cup 2026: 300 மில்லியன் பார்வையாளர்களை கவர்ந்த Unite8 Sports... Zee-க்கு மாபெரும் சாதனை!
Image Credit: AI Generated | Zee Breaks 8-Year Record During FIFA World Cup 2026Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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