/2034 உலகக்கோப்பையே இலக்கு: Zee 5 சந்தா வருவாய் மூலம் இந்திய கால்பந்து அணிக்கு அடித்தளம்

இந்தியாவின் கால்பந்து (Football) விளையாட்டை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்ல ஜீ என்டர்டெயின்மென்ட் நிறுவனம் (Zee Entertainment Enterprises Ltd - ‘Z’) ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. வெறும் பொழுதுபோக்கு அம்சமாக மட்டுமே பார்க்கப்பட்ட ஓடிடி (OTT) தளங்களை, நாட்டின் விளையாட்டுத் துறை வளர்ச்சிக்கு எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம் என்பதற்கு இந்தத் திட்டம் ஒரு மிகச்சிறந்த உதாரணமாக மாறியிருக்கிறது.
மும்பையில் நடைபெற்ற பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்பட்ட இந்தத் திட்டத்தின் முழுமையான விவரங்களை இங்கு பார்ப்போம்.
பொதுவாக நாம் ஓடிடி தளங்களில் போட்டிகளைப் பார்ப்பதோடு நம் கடமை முடிந்துவிடும். ஆனால், இனி ஜீ 5 (Zee 5) தளத்தில் கால்பந்து போட்டிகளைப் பார்க்கும் ஒவ்வொரு சந்தாதாரரும் (Subscriber) இந்திய கால்பந்து அணியை உருவாக்குவதில் மறைமுகமாகப் பங்களிக்கப் போகிறார்கள்.
Zee 5 தளத்தில் கால்பந்து தொடர்பான சந்தாக்கள் (Football-related subscription) மூலம் கிடைக்கும் வருவாயில் 15 சதவீதத்தை இந்தியாவில் கால்பந்து விளையாட்டை மேம்படுத்துவதற்காக நிறுவனம் நேரடியாக வழங்கவுள்ளது.
இதன் மூலம், ஒவ்வொரு ரசிகரும் இந்தியாவின் மூலை முடுக்கில் இருக்கும் இளம் திறமையாளர்களைக் கண்டறிந்து, அவர்களுக்குப் பயிற்சியளித்து, அவர்களை உலகத் தரத்திற்கு உயர்த்துவதில் ஒரு முக்கியப் பங்காளராக மாறுகிறார்.
இந்திய கிரிக்கெட் துறையில் ஜீ நிறுவனம் முன்பு ஏற்படுத்திய மாற்றங்களைப் போல, தற்போது கால்பந்து துறையிலும் ஒரு மிகப்பெரிய புரட்சியை ஏற்படுத்த திட்டமிட்டுள்ளது. இந்த அதிரடித் திட்டத்தின் முக்கிய இலக்குகள் இதோ:
Zee 5 சந்தாதாரர்களின் கூட்டுத் தொகையைப் பயன்படுத்தி, வரும் 2034-ஆம் ஆண்டிற்குள் ஆண்கள் மற்றும் பெண்களுக்கான 'பிஃபா' (FIFA) உலகக்கோப்பை போட்டிகளில் இந்தியா பங்கேற்பதற்கான தகுதியை உருவாக்குவதே இதன் முதன்மை நோக்கம்.
சர்வதேச கால்பந்து கூட்டமைப்பான பிஃபா (FIFA) உடன் 2034 வரை ஜீ நிறுவனம் கொண்டுள்ள கூட்டு, இந்தத் திட்டத்திற்குப் பலமான அடித்தளமாக அமைந்துள்ளது. உலக அளவில் பிஃபா பயன்படுத்தும் அதே நவீன பயிற்சி மற்றும் திறமை கண்டறிதல் முறைகள் இந்தியாவிலும் கொண்டுவரப்படும்.
கிராமங்கள் மற்றும் நகரங்களில் உள்ள திறமைகளை வீணாக்காமல் இருக்க நகரம், மாவட்டம், மாநிலம் மற்றும் தேசிய அளவில் முறையான லீக் போட்டிகள் நடத்தப்படும்.
இந்தத் திட்டத்தின் கட்டமைப்பு மற்றும் செயல்பாடுகளை எளிமையாகப் புரிந்துகொள்ள கீழே உள்ள அட்டவணையைப் பார்க்கலாம்.
|
திட்டத்தின் முக்கிய கூறுகள்
|
செயல்பாட்டு முறை மற்றும் நோக்கம்
|நிதி ஆதாரம்
|Zee 5 கால்பந்து சந்தா வருவாயில் 15% ஒதுக்கீடு.
|இலக்கு ஆண்டு
|2034-க்குள் ஆண்கள் & பெண்கள் பிரிவில் FIFA உலகக்கோப்பை நுழைவு.
|நிபுணர்களின் வருகை
|சர்வதேச மற்றும் தேசிய அளவிலான புகழ்பெற்ற கால்பந்து வீரர்கள்Domain Experts-களாக இணைக்கப்படுவார்கள்.
|கூட்டாண்மை
|உலகளாவிய கால்பந்து கூட்டமைப்புகள் மற்றும் மாநில சங்கங்களுடன் (State Associations) இணைந்து செயல்படுதல்.
|
வாய்ப்புகள்
|கிராமப்புற மற்றும் பின்தங்கிய பகுதி இளைஞர்களுக்கும் சமமான வாய்ப்பு வழங்குதல்.
இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க மைல்கல் குறித்து ஜீ என்டர்டெயின்மென்ட் நிறுவனத்தின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி (CEO) புனித் கோயங்கா பேசுகையில்:
"இந்தியாவில் உலக அரங்கில் போட்டியிடும் அளவுக்கு மிகப்பெரிய கால்பந்து திறமைகள் மறைந்து கிடக்கின்றன. இந்தியாவின் கால்பந்து ஒளிபரப்பு நிறுவனமாக, அதைச் சரியான முறையில் வளர்த்தெடுப்பது எங்கள் கடமை. இந்தத் திட்டத்தின் மூலம், கால்பந்து ரசிகர்கள் தங்களின் வெறும் ஆர்வத்தை ஒரு தாக்கமாக மாற்ற முடியும். இதன் மூலம் எதிர்காலத் தலைமுறையினர் இந்தியாவை உலக கால்பந்து வரைபடத்தில் முன்னிறுத்துவார்கள் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம்."
இளைஞர்களின் ஆற்றலை மேம்படுத்தும் இந்தத் திட்டம், சுவாமி விவேகானந்தரின் புகழ்பெற்ற சிந்தனையை நினைவுபடுத்துவதாக அமைந்துள்ளது. இளைஞர்கள் கால்பந்து விளையாடுவதன் மூலம் தங்களின் வலிமை, ஒழுக்கம், தன்னம்பிக்கை மற்றும் செயல்பாட்டுத் திறனை வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டும் என்ற அவரது வரிகளுக்கு ஏற்ப இந்தத் திட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
வெறும் பொழுதுபோக்கைத் தாண்டி, பாரதத்தின் பெருமையை உலக அரங்கில் உயர்த்த ஜீ நிறுவனமும், Zee 5 ரசிகர்களும் இணைந்து எடுத்துள்ள இந்த முயற்சி, இந்திய விளையாட்டுத் துறையில் ஒரு புதிய விடியலாக அமையும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.