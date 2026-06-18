Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sports
  • /2034 உலகக்கோப்பையே இலக்கு: Zee 5 சந்தா வருவாய் மூலம் இந்திய கால்பந்து அணிக்கு அடித்தளம்

2034 உலகக்கோப்பையே இலக்கு: Zee 5 சந்தா வருவாய் மூலம் இந்திய கால்பந்து அணிக்கு அடித்தளம்

இந்தியாவில் கால்பந்து விளையாட்டை உலகத் தரத்திற்கு உயர்த்த ஜீ (Z) நிறுவனம் புதிய திட்டத்தை அறிவித்துள்ளது. இதன்படி, Zee 5 தளத்தின் கால்பந்து சந்தா வருவாயில் 15% நிதி, இளம் வீரர்களின் பயிற்சிக்காக ஒதுக்கப்படும். பிஃபா (FIFA) அமைப்போடு இணைந்து 2034-க்குள் இந்திய அணியை உலகக்கோப்பையில் பங்கேற்க வைப்பதே இதன் முதன்மை இலக்காகும்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 18, 2026, 05:56 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 05:56 PM IST
2034 உலகக்கோப்பையே இலக்கு: Zee 5 சந்தா வருவாய் மூலம் இந்திய கால்பந்து அணிக்கு அடித்தளம்
Image Credit: Zee Media | Zee 5 Football Subscription

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
2034 உலகக்கோப்பை: Zee 5 சந்தா வருவாய் மூலம் இந்திய கால்பந்து அணிக்கு அடித்தளம்
FIFA World Cup2 min ago
2
Chhattisgarh Crime32 min ago
3
Organ Donation35 min ago
4
Tamil Nadu Weatherman36 min ago
5
Surya Nakshatra Transit43 min ago