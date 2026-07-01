/ஜெர்மன் பன்டெஸ்லிகா கால்பந்துப் போட்டி! இந்திய ஒளிபரப்பு உரிமையைக் கைப்பற்றிய ஜீ

ZEE Exclusive : இந்தியாவின் முன்னனி தொழில்நுட்ப நிறுவனமான ஜீ என்டர்டெய்ன்மென்ட் எண்டர்பிரைசஸ் லிமிடெட் (Z), ஜெர்மன் கால்பந்து லீக் போட்டியான 'பன்டெஸ்லிகா' (Bundesliga) தொடரின் பிரத்யேக ஒளிபரப்பு மற்றும் டிஜிட்டல் உரிமைகளை இந்தியாவில் 5 ஆண்டுகளுக்குக் கைப்பற்றியுள்ளது. இதன் மூலம் நாட்டில் ஒரு வலுவான கால்பந்து சுற்றுச்சூழல் அமைப்பை உருவாக்குவதற்கும், உலகின் மிகவும் போட்டித்தன்மை வாய்ந்த மற்றும் பல மில்லியன் ரசிகர்களால் பின்தொடரப்படும் இந்த லீக் போட்டியை இந்திய ரசிகர்களிடம் கொண்டு சேர்ப்பதற்கும் ஜீ நிறுவனம் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளது.
2026-27 ஆம் ஆண்டு சீசன் முதல் தொடங்கவிருக்கும் பன்டெஸ்லிகா போட்டிகள், ஜீ நிறுவனத்தின் டிஜிட்டல் தளமான Zee 5 மற்றும் 'யுனைட்டெட் 8 ஸ்போர்ட்ஸ்' (Unite8 Sports) தொலைக்காட்சி சேனல்களில் பிரத்யேகமாகக் கிடைக்கப் பெறும். இதன் மூலம் இந்தியா முழுவதும் உள்ள கால்பந்து ரசிகர்கள் நேரடிப் போட்டிகள், சிறப்பம்சங்கள் மற்றும் பிரத்யேகக் கூடுதல் நிகழ்ச்சிகள் உள்ளிட்ட விரிவான உள்ளடக்கங்களை ஆவலோடு கண்டு மகிழலாம். பிஃபா (FIFA) அமைப்புடன் ஏற்கனவே செய்துகொண்ட உத்திசார் கூட்டாண்மைக்கு அடுத்தபடியாக, பன்டெஸ்லிகா உரிமையைக் கைப்பற்றியிருப்பது ஜீ 5 சந்தாதாரர்களுக்கான மதிப்பை மேலும் அதிகரித்துள்ளது.
இந்தக் கூட்டாண்மை குறித்து ஜீ நிறுவனத்தின் யுனைட்டெட் 8 ஸ்போர்ட்ஸ் முதன்மை வணிக அதிகாரி திரு. பாவேஷ் ஜாOverlapகர் பேசுகையில், பன்டெஸ்லிகா உலகின் மிகவும் உற்சாகமான கால்பந்து லீக் தொடர்களில் ஒன்றாகும் என்றும், இதன் மூலம் ஹாரி கேன், ஜமால் முசியாலா, மைக்கேல் ஒலிஸ் மற்றும் ஜோசுவா கிம்மிக் போன்ற உலகத்தரம் வாய்ந்த பல நட்சத்திரங்களின் ஆட்டத்தை ரசிகர்கள் வாரந்தோறும் கண்டு ரசிக்கலாம் என்றும் குறிப்பிட்டார். மேலும், இந்தியாவில் கால்பந்து விளையாட்டின் அடிமட்ட வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் வகையில் 'Z x Bundesliga Football Week' என்ற திட்டத்தின் மூலம் இளம் வீரர்களுக்கான கால்பந்து பயிற்சி முகாம்களும், உலகத்தரம் வாய்ந்த பயிற்சியும் வழங்கப்படும் என்று அவர் உறுதியளித்தார்.
பன்டெஸ்லிகா மீடியாவின் முதன்மை வணிக அதிகாரி திரு. பீர் நௌபர்ட் பேசுகையில், இந்தியா தங்களுக்கு வெறும் வணிகச் சந்தை மட்டுமல்ல என்றும், கடந்த பல ஆண்டுகளாக இந்தியாவில் கால்பந்து விளையாட்டிலும் மக்களிடமும் பன்டெஸ்லிகா முதலீடு செய்து வருவதாகவும் தெரிவித்தார். ஜீ நிறுவனத்தின் அசாத்தியமான தளம் மற்றும் உள்ளூர் நிபுணத்துவம் மூலம் பன்டெஸ்லிகா பல மில்லியன் ரசிகர்களைச் சென்றடையும் என்றும், தங்களின் இந்த ஊடகக் கூட்டாண்மை வெறும் வர்த்தக முடிவு அல்ல, இது இந்தியக் கால்பந்தின் எதிர்காலத் தலைமுறையை ஊக்குவிப்பதற்கான ஒரு நீண்ட கால உறவின் தொடக்கம் என்றும் அவர் நெகிழ்ச்சியுடன் குறிப்பிட்டார்.
இந்தியாவில் கால்பந்து விளையாட்டை மேம்படுத்துவதற்கான நீண்ட கால அர்ப்பணிப்பின் ஒரு பகுதியாக, ஜீ 5 தளத்தில் கால்பந்து தொடர்பான சந்தாக்கள் மூலம் கிடைக்கும் வருவாயில் 15 சதவீதத்தை நாட்டின் இளம் திறமையாளர்களைக் கண்டறிந்து அவர்களுக்குப் பயிற்சி அளிப்பதற்காக வழங்கப்போவதாக ஜீ நிறுவனம் ஏற்கனவே அறிவித்திருந்தது. கடந்த நான்கு சீசன்களில் மட்டும் இந்தியாவில் பன்டெஸ்லிகா தொடருக்கான ரசிகர்களின் எண்ணிக்கை 50 சதவீதத்திற்கும் மேல் அதிகரித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த புதிய ஒப்பந்தத்தின் மூலம், பன்டெஸ்லிகா இந்திய ரசிகர்களுடன் இன்னும் ஆழமான பிணைப்பை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.