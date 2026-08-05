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Zee5-ல் Serie A Live: இந்தியாவில் 5 ஆண்டுகளுக்கான ஒளிபரப்பு உரிமையை பெற்ற Z நிறுவனம்

ஜி என்டர்டெயின்மென்ட் எண்டர்பிரைசஸ் (Z) தெற்காசிய பிராந்தியத்தில் இத்தாலிய கால்பந்து தொடர்களுக்கான 5 ஆண்டு ஒளிபரப்பு உரிமையைப் பெற்றுள்ளது. 2026 ஆகஸ்ட் 22 முதல் தொடங்கவுள்ள இப்போட்டிகள் ஜீ5 மற்றும் யுனைட்8 ஸ்போர்ட்ஸ் தளங்களில் நேரலையாக ஒளிபரப்பப்படும். இதன் மூலம் பிஃபா மற்றும் புன்டஸ்லிகா தொடர்களுடன் 'சீரி ஏ' இணைந்து ஜி நிறுவனத்தின் விளையாட்டு கட்டமைப்பை மேலும் வலுப்படுத்தியுள்ளது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Aug 05, 2026, 06:07 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 06:07 PM IST
Zee5-ல் Serie A Live: இந்தியாவில் 5 ஆண்டுகளுக்கான ஒளிபரப்பு உரிமையை பெற்ற Z நிறுவனம்
Image Credit: AI Generated | ZEE Acquires Italian Serie A Media Rights for India &amp; Subcontinent | ZEE5

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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