/விளையாட்டு உலகில் அடியெடுத்து வைக்கும் ‘ZEE’: ‘Unite8 Sports’ எனும் பெயரில் 4 புதிய சேனல்கள்

முன்னணி காண்டெண்ட் மற்றும் தொழில்நுட்ப நிறுவனமான ஜீ என்டர்டெயின்மென்ட் எண்டர்பிரைசஸ் லிமிடெட், விளையாட்டு ஒளிபரப்புத் துறையில் தனது இருப்பை வலுப்படுத்த ஒரு பெரிய நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது.
மும்பை: விளையாட்டு ஒளிபரப்புத் துறையில் தனது இருப்பை வலுப்படுத்தும் நோக்கத்துடன், 'Zee Entertainment Enterprises Ltd' ('Z') நிறுவனம் 'Unite8 Sports' என்ற பிரத்யேக விளையாட்டுச் சேனல்களின் தொகுப்பைத் தொடங்க உள்ளது. இத்தொகுப்பு, நுகர்வோருக்குச் சிறந்ததொரு பார்வையனுபவத்தை வழங்கும் வகையில், வளர்ந்து வரும் புதிய விளையாட்டு வடிவங்கள், முக்கியத்துவம் வாய்ந்த போட்டிகள் மற்றும் அதிக ஈர்ப்பை ஏற்படுத்தும் உள்ளடக்கங்களைக் கொண்டிருக்கும்.
கடந்த பல ஆண்டுகளாக, உள்ளடக்கம் மற்றும் தொழில்நுட்பத் துறையில் முன்னணியில் திகழும் 'Zee Entertainment Enterprises Ltd' நிறுவனம், தனது பொழுதுபோக்குச் சேனல்கள் வாயிலாக முக்கிய விளையாட்டு நிகழ்வுகளை ஒளிபரப்பி, விளையாட்டு ஒளிபரப்புத் துறையில் படிப்படியாக ஒரு வலுவான இடத்தைப் பிடித்துள்ளது. இந்நடைமுறை, நேரலை விளையாட்டுப் போட்டிகள் மீது பார்வையாளர்கள் கொண்டுள்ள அதீத ஆர்வத்தைப் பயன்படுத்திக்கொள்ளவும், பரவலான பார்வையாளர்களைச் சென்றடையவும் அந்நிறுவனத்திற்கு உதவியது.
விளையாட்டுத் துறையில் தனது தடத்தை மேலும் விரிவுபடுத்தும் வகையில், கூர்மையான மற்றும் துல்லியமான அணுகுமுறையைக் கையாண்டு, அந்நிறுவனம் தனது வலுவான அடித்தளத்தின் மீது மேலும் கட்டமைத்து வருகிறது. தனது உத்திசார் அணுகுமுறைக்கு இணங்க, அந்நிறுவனம் நான்கு பிரத்யேக விளையாட்டுச் சேனல்களைத் தொடங்கவுள்ளது:
பல்வேறு தரப்பு நுகர்வோரின் விருப்பங்களைப் பூர்த்தி செய்யும் வகையில், இச்சேனல்கள் கால்பந்து, கபடி, கிரிக்கெட், பேட்மிண்டன், மல்யுத்தம், குத்துச்சண்டை, தற்காப்புக் கலைப் போட்டிகள் மற்றும் பலவற்றின் உயர்தர ஆட்டங்களை ஒளிபரப்பவுள்ளன. இது, பல்வேறு சந்தைகளில் விளையாட்டுத் துறையின் வளர்ச்சியை ஊக்குவிப்பதோடு, புதிய ஈடுபாட்டு வாய்ப்புகளைக் கண்டறியவும் அந்நிறுவனத்திற்கு உதவும்.
'Unite8 Sports'-இன் அறிமுகம், நுகர்வோருக்கு மிகவும் தனித்துவமான மற்றும் பன்முகத்தன்மை வாய்ந்த அனுபவத்தை வழங்குவதன் மூலம், அந்நிறுவனத்தின் நேரலை ஒளிபரப்புச் சேனல்களின் தொகுப்பை (linear portfolio) மேலும் வலுப்படுத்தும். இச்சேனல்களைத் தொடங்குவதற்குத் தேவையான விண்ணப்பங்களை அந்நிறுவனம் ஏற்கனவே சமர்ப்பித்துவிட்டது.
இதற்கிடையில், தனது மனிதவளத் திறன்களை வலுப்படுத்தும் தொடர் முயற்சிகளின் ஒரு பகுதியாக, பாவேஷ் ஜனாவ்லேக்கருக்கு அந்நிறுவனம் கூடுதல் பொறுப்பை வழங்கியுள்ளது.
"மனிதவளத் திறன்களைத் தொடர்ந்து மேம்படுத்துவதற்கான முயற்சிகளுக்கு இணங்க, நிறுவனத்தின் மராத்தித் திரைப்படப் பிரிவை (நேரலை மற்றும் ஸ்டூடியோ வணிகம்) வெற்றிகரமாக நிர்வகித்து வந்த பாவேஷ் ஜனாவ்லேக்கர், 'Unite8 Sports' சேனல்களின் 'தலைமை வணிக அதிகாரியாக' (Chief Business Officer) கூடுதல் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்வார்," என்று அந்நிறுவனம் தனது ஊடக வெளியீட்டில் தெரிவித்துள்ளது.
"வணிகம் குறித்த தனது ஆழ்ந்த புரிதலையும், வலுவான உத்திசார் தொலைநோக்குப் பார்வையையும் பயன்படுத்தி, நிறுவனத்தின் விளையாட்டு வணிகத்தின் அடுத்தகட்ட விரிவாக்கத்தை பாவேஷ் முன்னெடுத்துச் செல்வார்," என்றும் அந்நிறுவனம் மேலும் கூறியுள்ளது.
இந்த புதிய முயற்சி குறித்துப் பேசிய, Zee Entertainment Enterprises Ltd.-இன் Unite8 Sports பிரிவின் தலைமை வணிக அதிகாரி (Chief Business Officer) பாவேஷ் ஜனாவ்லேகர், "இந்தியா போன்ற பரந்து விரிந்த ஒரு நாட்டில், உலகளாவிய ஈர்ப்பைக் கொண்ட அதே வேளையில், நாட்டின் அடித்தள மக்களுடனும் ஆழமாக வேரூன்றியிருக்கும் விளையாட்டுக்களுக்கான தேவை அதிகரித்து வருகிறது. நேரலை மற்றும் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் காணக்கூடிய (appointment-based) உள்ளடக்கத்திற்கான பெருகிவரும் தேவையும், பல்வேறு விளையாட்டு வடிவங்கள் மீதான பார்வையாளர்களின் ஈடுபாடும் அதிகரித்து வருவதால், நாடு முழுவதும் விளையாட்டு நிகழ்ச்சிகள் தொடர்பான ஆர்வமும் அவற்றை காணும் வேகமும் வெகுவாக அதிகரித்துள்ளது. நான்கு சேனல்களுடன் 'லீனியர்' (linear) ஒளிபரப்புச் சூழலில் வலுவான இருப்பை உருவாக்குவது, எங்கள் உள்ளடக்கத் தொகுப்பை பல்வகைப்படுத்துதல் மற்றும் வளர்ந்து வரும் வாய்ப்புகளைப் பயன்படுத்தி, விரிவுபடுத்தக்கூடிய, மதிப்பு கூட்டக்கூடிய வணிகங்களை உருவாக்குதல் ஆகிய எங்களின் பரந்த உத்தியுடன் முழுமையாக ஒத்துப்போகிறது," என்று கூறினார்.
போட்டித்தன்மை வாய்ந்த விளையாட்டு நிகழ்வுகளை வழங்கும் நோக்கத்துடன், Zee Entertainment Enterprises Ltd. நிறுவனம், 2026 FIFA உலகக் கோப்பை போட்டிகளை இந்தியாவில் ஒளிபரப்பவும், இணையம் வாயிலாக ஸ்ட்ரீம் செய்யவும், 'Fédération Internationale de Football Association' (FIFA) அமைப்பிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறது.
விளையாட்டுக்கென பிரத்யேகமான ஒரு 'லீனியர்' ஒளிபரப்புத் தொகுப்பை அறிமுகப்படுத்தியதன் மூலம், அதிக வளர்ச்சி கண்டுவரும் விளையாட்டு ஒளிபரப்புத் துறையில் தனது இருப்பை உத்திசார்ந்து விரிவுபடுத்துவதிலும், வணிக விரிவு மற்றும் புதுமை ஆகிய இரண்டின் சமச்சீர் கலவையின் மூலம் நீண்டகால மதிப்பை உருவாக்குவதிலும் தான் கொண்டுள்ள உறுதியை 'Zee' நிறுவனம் மீண்டும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.