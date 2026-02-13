English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்திய ஜிம்பாப்வே... டி20 உலகக் கோப்பையில் பெரிய அப்செட் - இலங்கைக்கு பிரஷர்!

ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்திய ஜிம்பாப்வே... டி20 உலகக் கோப்பையில் பெரிய அப்செட் - இலங்கைக்கு பிரஷர்!

AUS vs ZIM: டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் ஆஸ்திரேலிய அணியை 23 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி ஜிம்பாப்வே சிறப்பான வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது. இது டி20 உலகக் கோப்பை தொடரை சூடுபிடிக்க வைத்துள்ளது. 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Feb 13, 2026, 03:49 PM IST
  • முஸரபானி 4 விக்கெட்டை எடுத்தார்.
  • ஆட்டநாயகனாக முஸரபானி தேர்வு
  • ஜிம்பாப்வே 2வது இடத்திற்கு முன்னேற்றம்

Trending Photos

பெண்களுக்கு ஸ்டாலின் சர்ப்ரைஸ்! இன்றே ரூ.5,000 வரவு வைப்பு.. மகளிர் உரிமைத் தொகையில் அதிரடி மாற்றம்
camera icon7
Magalir Urimai Thogai
பெண்களுக்கு ஸ்டாலின் சர்ப்ரைஸ்! இன்றே ரூ.5,000 வரவு வைப்பு.. மகளிர் உரிமைத் தொகையில் அதிரடி மாற்றம்
PPF: வெறும் ரூ.150 முதலீடு செய்து ரூ.24 லட்சம் பெறுவது எப்படி?
camera icon10
Public Provident Fund
PPF: வெறும் ரூ.150 முதலீடு செய்து ரூ.24 லட்சம் பெறுவது எப்படி?
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை: பெண்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்
camera icon10
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை: பெண்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்
ரேஷன் கார்டு பிரச்சனையா? சென்னையில் மெகா முகாம்: 10 முக்கியத் தகவல்கள்!
camera icon10
Ration Card
ரேஷன் கார்டு பிரச்சனையா? சென்னையில் மெகா முகாம்: 10 முக்கியத் தகவல்கள்!
ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்திய ஜிம்பாப்வே... டி20 உலகக் கோப்பையில் பெரிய அப்செட் - இலங்கைக்கு பிரஷர்!

AUS vs ZIM Highlights In Tamil: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் பரபரப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்தியாவின் 5 நகரங்களிலும், இலங்கையில் இரண்டு நகரங்களிலும் போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. 

Add Zee News as a Preferred Source

ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் 7வது நாளான இன்றும் மொத்தம் மூன்று போட்டிகள் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன. இன்று காலை 11 மணிக்கு கொழும்பு பிரேமதாசா மைதானத்தில் தொடங்கிய போட்டியில் பி பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ள ஆஸ்திரேலியா - ஜிம்பாப்வே அணிகள் மோதின. ஆஸ்திரேலியா அணி ஏற்கெனவே அயர்லாந்து அணியையும், ஜிம்பாப்வே அணி ஓமன் அணியையும் வென்றிருந்த நிலையில், இன்று தங்களின் இரண்டாவது லீக் போட்டியில் இரு அணிகளும் விளையாடின.

170 ரன்கள் இலக்கு

போட்டியின் டாஸை வென்ற ஆஸ்திரேலியா பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது. அதன்படி ஜிம்பாப்வே அணி பேட்டிங் செய்து 20 ஓவர்கள் முடிவில் 169 ரன்களை குவித்து வெறும் 2 விக்கெட்டை மட்டுமே இழந்தது. ஓபனர் பிரயன் பென்னெட் கடைசி வரை ஆட்டமிழக்காமல் 56 பந்துகளில் 7 பவுண்டரிகள் உள்பட 64 ரன்களை அடித்தார். கேப்டன் சிக்கந்தர் ராஸா 13 பந்துகளில் 2 பவுண்டரி, 1 சிக்ஸர் என 25 ரன்களை அடித்தார். தடிவனாஷே மருமணி 21 பந்துகளில் 7 பவுண்டரி என 35 ரன்களையும், ரயான் பர்ல் 30 பந்துகளில் 4 பவுண்டரி உள்பட 35 ரன்களையும் எடுத்து ஆட்டமிழந்தனர். ஸ்டாய்னிஸ் மற்றும் கிரீன் தலா 1 விக்கெட்டை வீழ்த்தினர்.

அடுத்தடுத்து சரிந்த விக்கெட்டுகள்

170 ரன்கள் இலக்குடன் களமிறங்கிய ஆஸ்திரேலிய அணி, ஆரம்பத்தில் இருந்தே தொடர்ச்சியாக விக்கெட்டை இழந்து வந்தது. இங்கிலிஸ் 8, கிரீன் 9, டிம் டேவிட் 0, டிராவிஸ் ஹெட் 17 என சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்தனர. இதனால் பவர்பிளேவில் ஆஸ்திரேலியா 38 ரன்களை மட்டும் எடுத்து 4 விக்கெட்டை இழந்துவிட்டது. 5வது விக்கெட்டுக்கு ஜோடி சேர்ந்த மேக்ஸ்வெல் - ரென்ஷா இணை 59 பந்துகளுக்கு 77 ரன்களை சேர்த்தனர். ஆனால், இந்த ஜோடி பிரிந்ததும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு அழுத்தம் அதிகமானது. மேக்ஸ்வெல் 32 பந்துகளில் 1 பவுண்டரி, 1 சிக்ஸர் என 31 ரன்களை சேர்த்து ஆட்டமிழந்தார். அடுத்து ஸ்டாய்னிஸ் 6 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றம் அளித்தார்.

மேட் ரென்ஷா போராட்டம்

மேட் ரென்ஷாவை தவிர மற்றவர்கள் கடுமையாக சொதப்பினர். ஒரு கட்டத்தில் ரென்ஷா 44 பந்துகளில் 5 பவுண்டரி, 1 சிக்ஸர் என 65 ரன்கள் எடுத்து 8வது விக்கெட்டாக வீழ்ந்தார். இறுதியாக 19.3 ஓவர்களில் 146 ரன்களுக்கு ஆஸ்திரேலியா ஆல்-அவுட்டானது. இதன்மூலம், ஜிம்பாப்வே அணி 23 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. பி பிரிவில் இலங்கை அணி 2 போட்டிகளில் 2 வெற்றியுடன் 4 புள்ளிகள் பெற்று முதலிடத்திலும், ஜிம்பாப்வே அணியம் 2 போட்டிகளில் 2 வெற்றியுடன் 4 புள்ளிகள் பெற்று நெட் ரன்ரேட் அடிப்படையில் 2வது இடத்தில் உள்ளது. ஆஸ்திரேலியா 3வது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. அயர்லாந்து, ஓமன் அணிகள் கடைசி இரண்டு இடங்களில் ஒரே வெற்றி கூட இல்லாமல் தத்தளிக்கின்றன.

சூடுபிடிக்கும் டி20 உலகக் கோப்பை

இலங்கை அணி குரூப் சுற்றில் அடுத்து ஆஸ்திரேலியா மற்றும் ஜிம்பாப்வே அணியை எதிர்கொள்கிறது. அடுத்த இரண்டு போட்டிகளும் இலங்கை அணிக்கு கடினமாக இருக்கும். இலங்கை - ஆஸ்திரேலியா போட்டியில் ஆஸ்திரேலியா தோற்றால் அந்த அணி தொடரை விட்டு வெளியேறும் வாய்ப்பு உருவாகும். ஒருவேளை இலங்கை தோற்றுவிட்டால், இலங்கை - ஜிம்பாப்வே போட்டி முக்கியத்துவம் பெறும். குரூப் டி, குரூப் சி போட்டிகள் பரபரப்பாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், குரூப் பி போட்டிகளும் தற்போது சூடுபிடிக்கத் தொடங்கி உள்ளன.

மேலும் படிக்க | IND vs PAK: இந்தியா பிளேயிங் 11.. இப்போட்டியிலும் அபிஷேக் சர்மா விலகல்.. ஆனா சஞ்சு சாம்சனுக்கு வாய்ப்பில்லை?

மேலும் படிக்க | இதுதான் என்னுடைய ஒரே இலக்கு.. அதுவரை கிரிக்கெட்டை விட்டு செல்ல மாட்டேன் - ரோகித் சர்மா!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

ZimababweTeam ZimababweAustraliaAUS vs ZIMICC T20 World Cup 2026

Trending News