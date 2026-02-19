மிரட்டும் ஜிம்பாப்வே... மண்ணை கவ்விய இலங்கை - உற்றுநோக்கும் இந்திய அணி

ICC T20 World Cup 2026, SL vs ZIM: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடரின் குரூப் சுற்று போட்டியில் இலங்கையை அதன் சொந்த மண்ணிலேயே ஜிம்பாப்வே அணி வீழ்த்தியிருக்கிறது. இது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. சூப்பர் 8 சுற்றில் ஜிம்பாப்வே அணி, இந்திய அணியுடன் மோத இருக்கிறது. முன்னதாக குரூப் சுற்றிலேயே ஜிம்பாப்வே அணி ஆஸ்திரேலியாவை 23 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தியிருந்தது. இதன் காரணமாக, ஆஸ்திரேலியா குரூப் சுற்றோடு டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இருந்து வெளியேறியிருக்கிறது.
Sikandar Raza's brisk 45 made the difference as Zimbabwe beat Sri Lanka in the #T20WorldC
https://t.co/OdciG6vamS pic.twitter.com/aFRp2YyXce
— ICC (@ICC) February 19, 2026
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ