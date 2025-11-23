English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • புதுக்கோட்டை கந்தர்வகோட்டை அருகே விவசாய நிலங்களில் மின்மாற்றி திருட்டு

புதுக்கோட்டை கந்தர்வகோட்டை அருகே விவசாய நிலங்களில் மின்மாற்றி திருட்டு

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கந்தர்வகோட்டை அருகே விராலிப்பட்டியில் விவசாய நிலங்களுக்கு செல்லும் மின் பாதையில் உள்ள மின்மாற்றிகளை உடைத்து ரூ.2.50 லட்சம் மதிப்பிலான காப்பர் கம்பிகளை திருடி சென்ற கொள்ளையர்களால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Nov 23, 2025, 09:18 PM IST
  • மர்ம நபர்கள் கொள்ளையடித்துச் சென்ற சம்பவம்
  • மின்மாற்றியில் ₹2.5 லட்சம் மதிப்புள்ள காப்பர் கம்பிகள் கொள்ளை

Trending Photos

ஆண்டுக்கு ரூ.3 லட்சம்! தங்கத்தை அடகு வைக்காமல் கிடைக்கும் வருமானம்.. எப்படி தெரியுமா?
camera icon7
Gold
ஆண்டுக்கு ரூ.3 லட்சம்! தங்கத்தை அடகு வைக்காமல் கிடைக்கும் வருமானம்.. எப்படி தெரியுமா?
பிக்பாஸ் 9 : இந்த வார எவிக்‌ஷன் யார்? அய்யோ இவரா! முக்கியமான போட்டியாளராச்சே..!
camera icon7
Bigg Boss 9 Tamil
பிக்பாஸ் 9 : இந்த வார எவிக்‌ஷன் யார்? அய்யோ இவரா! முக்கியமான போட்டியாளராச்சே..!
ஆதார் ஜெராக்ஸ் எடுக்கிறீங்களா? இனி வேண்டாம் - முக்கிய தகவல்
camera icon8
Aadhaar
ஆதார் ஜெராக்ஸ் எடுக்கிறீங்களா? இனி வேண்டாம் - முக்கிய தகவல்
புதிய ரேஷன் கார்டு : தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு
camera icon11
New Ration Card
புதிய ரேஷன் கார்டு : தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு
புதுக்கோட்டை கந்தர்வகோட்டை அருகே விவசாய நிலங்களில் மின்மாற்றி திருட்டு

புதுக்கோட்டை மாவட்டம், கந்தர்வகோட்டை அருகே உள்ள விராலிப்பட்டி கிராமத்தில் வசித்து வரும் விவசாயி ராமகிருஷ்ணன் என்பவரின் நிலத்தில் அமைக்கப்பட்டிருந்த புதிய மின்மாற்றியை உடைத்து, சுமார் 2.50 லட்சம் மதிப்பிலான காப்பர் கம்பிகளை மர்ம நபர்கள் கொள்ளையடித்துச் சென்ற சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

விராலிப்பட்டியைச் சேர்ந்த ராமகிருஷ்ணன், தனது 15 ஏக்கர் விவசாய நிலத்தில் ஆழ்துளை போர்வெல் அமைத்து, தக்கல் முறையில் புதிய மின் இணைப்பு பெற்று கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக விவசாயம் செய்து வருகிறார்.

நெல், சோளம், உளுந்து உள்ளிட்ட பயிர்களை சாகுபடி செய்து, அறுவடை முடிந்த நிலையில், அடுத்த சாகுபடிக்காக நிலத்தைத் தயார் நிலையில் வைத்துவிட்டு, நேற்று இரவு அவர் வீட்டிற்குச் சென்றுள்ளார்.

இன்று காலை வழக்கம்போல் தனது விவசாய நிலத்திற்கு வந்தபோது, அவரது நிலத்தின் அருகே அமைக்கப்பட்டிருந்த புதிய மின்மாற்றி உடைக்கப்பட்டு, அதிலிருந்த காப்பர் கம்பிகள் திருடப்பட்டிருப்பதைக் கண்டு ராமகிருஷ்ணன் அதிர்ச்சியடைந்தார்.

மின்மாற்றி கொள்ளை போனதால், உடனடியாக நிலத்திற்குத் தண்ணீர் பாய்ச்ச முடியாமல் விவசாயி ராமகிருஷ்ணன் வேதனை அடைந்துள்ளார்.

உடனடியாக மின்சார வாரியத்திற்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, மின்சார வாரிய அதிகாரிகள் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.

ஆய்வுக்குப் பிறகு, அதிகாரிகள் கந்தர்வக்கோட்டை காவல் நிலையத்தில் புகார் மனு அளித்தனர்.

புகாரின் பேரில், கந்தர்வக்கோட்டை காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து, கொள்ளையர்களைத் தேடி வருகின்றனர்.

இந்த ஒரு சம்பவம் மட்டுமின்றி, கடந்த சில மாதங்களாகவே கந்தர்வக்கோட்டை மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் இதுபோன்ற கொள்ளைச் சம்பவங்கள் தொடர்வது விவசாயிகளிடையே பெரும் அச்சத்தையும் கோபத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கடந்த ஆறு மாதங்களுக்குள் கந்தர்வக்கோட்டை, ஆதனக்கோட்டை, புதுப்பட்டி, கரியம்பட்டி ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள விவசாய நிலங்களுக்குச் செல்லும் மின்மாற்றிகளை உடைத்து, சுமார் 25 லட்சம் மதிப்பிலான காப்பர் கம்பிகள் மர்ம நபர்களால் திருடப்பட்டுள்ளதாக விவசாயிகள் வேதனையுடன் தெரிவிக்கின்றனர்.

இதற்கு முன்னதாக, மின் மோட்டார்களில் உள்ள காப்பர் ஒயர்களைத் திருடி வந்த நிலையில், தற்போது நேரடியாக மின்மாற்றிகளையே உடைத்துக் கம்பிகளைத் திருடிச் செல்லும் அவல நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

இந்தத் தொடர் திருட்டுச் சம்பவங்களுக்கு காவல்துறையினரின் அலட்சியப் போக்கே முக்கிய காரணம் என அப்பகுதி விவசாயிகள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.

உடனடியாகக் காவல்துறையினர் தீவிர நடவடிக்கை மேற்கொண்டு கொள்ளையர்களைக் கைது செய்ய வேண்டும் என்றும், அவர்களுக்குத் தக்க தண்டனை வழங்க வேண்டும் என்றும், தங்களது உடைமைகளையும்வாழ்வாதாரத்தையும் பாதுகாக்க வேண்டும் என்றும் விவசாயிகள் வேதனையுடன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

மேலும் படிக்க | குமரி கடலில் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி.. 4 மாவட்டங்களுக்கு மிக கனமழை எச்சரிக்கை!

மேலும் படிக்க | கனமழை! பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிப்பு - முழு விவரம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
PudukkottaiGandharvakottaiViralipattiTransformer theftCopper wire robbery

Trending News