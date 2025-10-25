முன்கூட்டியே வரும் பொதுத்தேர்வுகள்? சட்டமன்ற தேர்தலை ஒட்டி முடிவு?

தமிழகத்தில் அடுத்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், மாணவர்களின் நலன் கருதி 10 மற்றும் 12-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுகளை மார்ச் மாத இறுதிக்குள் நடத்தி முடிக்க பள்ளி கல்வித்துறை திட்டமிட்டுள்ளது. இது தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ மற்றும் விரிவான தேர்வு அட்டவணை, வரும் நவம்பர் 4ம் தேதி வெளியிடப்படும் என பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி அறிவித்துள்ளார்.
தேர்வுகளை முன்கூட்டியே நடத்த காரணம் என்ன?
தமிழகத்தில் திமுக அரசின் ஐந்தாவது ஆண்டு நடைபெற்று வருவதால், அடுத்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதற்கான பணிகளில் அரசியல் கட்சிகள் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றன. வழக்கமாக, 12-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுகள் மார்ச் மாதத்திலும், 10-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுகள் மார்ச் மாத இறுதியில் தொடங்கி ஏப்ரல் மாதத்திலும் நடைபெறும். ஆனால், சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறும் காலங்களில், வாக்குப்பதிவு, வாக்கு எண்ணிக்கை போன்ற முக்கிய பணிகளில் அரசு பள்ளி ஆசிரியர்கள் மற்றும் அரசு ஊழியர்கள் பெருமளவில் ஈடுபடுத்தப்படுவார்கள்.
மேலும், தேர்தல் பிரச்சாரங்கள் மற்றும் அரசியல் கூட்டங்களால் ஏற்படும் இரைச்சல், மாணவர்களின் தேர்வுக்கான தயாரிப்பை வெகுவாகப் பாதிக்கக்கூடும். இந்த சூழ்நிலைகளை கருத்தில் கொண்டு, மாணவர்களுக்கு எந்தவிதமான இடையூறும் ஏற்படாத வண்ணம், பொதுத்தேர்வுகளை முன்கூட்டியே, அதாவது மார்ச் மாத இறுதிக்குள் முழுமையாக நடத்தி முடிக்கப் பள்ளி கல்வித்துறை முடிவு செய்துள்ளது.
அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் உறுதி
இந்த தகவலை உறுதிப்படுத்தும் வகையில், சென்னை தரமணியில் நடைபெற்ற ஒரு நிகழ்ச்சியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி, "வருகிற நவம்பர் 4-ம் தேதி, அனைத்து மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர்களுடன் ஒரு விரிவான ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது. அந்த கூட்டத்தில் இறுதி செய்யப்பட்ட முடிவுகளின் அடிப்படையில், 10 மற்றும் 12-ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான பொதுத்தேர்வு அட்டவணை அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்படும்" என்று தெரிவித்தார்.
தற்போது மாணவர்கள் காலாண்டு தேர்வுகளை முடித்து, டிசம்பரில் நடைபெற உள்ள அரையாண்டு தேர்வுகளுக்குத் தயாராகி வருகின்றனர். இந்த நிலையில், பொதுத்தேர்வு அட்டவணை சுமார் நான்கு மாதங்களுக்கு முன்பாகவே வெளியிடப்படுவது, மாணவர்கள் தங்கள் பாடத்திட்டத்தை முறையாகத் திட்டமிட்டு, மனஅழுத்தமின்றி தேர்வுக்குத் தயாராக பெரிதும் உதவும். இந்த அறிவிப்பு, மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் மத்தியில் நிலவி வந்த குழப்பங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்து, ஒரு தெளிவை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
