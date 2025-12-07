English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Tamil News
  Tamil Nadu
பொங்கல் பரிசு 2026: ரூ.5000 உறுதி? அரசின் சூப்பர் பிளான்.. 10 முக்கிய விசியங்கள்!

TN Govt Pongal Preparations: பொங்கல் பரிசு 2026 பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய 10 முக்கிய விஷயங்கள் மற்றும் பரிசுத் தொகை எவ்வளவு இருக்கும்? தமிழக அரசின் முன்னேற்பாடுகள் மற்றும் டோக்கன் விநியோகம் குறித்த முழு தகவல்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Dec 7, 2025, 10:55 AM IST
Pongal Gift 2026, 10 Key Expectations: பொங்கல் பரிசு 2026 தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்னும் தமிழக அரசால் வெளியிடப்படவில்லை. பொதுவாக, பொங்கல் பரிசுத் திட்டம் குறித்த விவரங்கள் டிசம்பர் மாத இறுதியில் வெளியாகும். தமிழக அரசின் முன்னேற்பாடுகள் மற்றும் டோக்கன் விநியோகம் குறித்த முழு தகவல் மற்றும் பரிசுத் தொகை எவ்வளவு இருக்கும்? என்ற எதிர்பார்ப்பு பற்றி பாப்போம்.

தற்போதுள்ள தகவல்கள் மற்றும் எதிர்பார்ப்புகளின் அடிப்படையில் 2026 பொங்கல் பரிசு குறித்த 10 முக்கிய விசியங்கள், தமிழக அரசின் முன்னேற்பாடுகள் மற்றும் டோக்கன் விநியோகம் பற்றிய நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய 10 முக்கிய விஷயங்கள் பற்றிய விவரங்களை காணலாம்.

பொங்கல் பரிசு 2026: 10 முக்கிய அம்சங்கள் (எதிர்பார்ப்புகள்)

1. பணப் பரிசு அதிகரிப்பு: 2026-ல் சட்டமன்றத் தேர்தல் வரவிருப்பதால், இந்த முறை ரொக்கப் பரிசுத் தொகை ரூ.1,000-லிருந்து ரூ.2,500 அல்லது ரூ.5,000 வரை உயர்த்தப்படலாம் என்று அரசியல் வட்டாரங்களில் அதிக எதிர்பார்ப்பு உள்ளது.

2. பரிசுப் பொருட்கள்: ரொக்கப் பணத்துடன் பச்சரிசி, சர்க்கரை மற்றும் முழு கரும்பு ஆகியவை முக்கியப் பொருட்களாக வழங்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

3. அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு: பொங்கல் பரிசுத் திட்டத்தின் இறுதி முடிவு மற்றும் விவரங்கள் வழக்கமாக டிசம்பர் மாத இறுதியில் அல்லது ஜனவரி முதல் வாரத்தில் தமிழக அரசால் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படும்.

4. பயனாளிகள்: தமிழகத்தில் உள்ள சுமார் 2.20 கோடிக்கும் அதிகமான அரிசி ரேஷன் அட்டைதாரர்கள் மற்றும் இலங்கைத் தமிழர் மறுவாழ்வு முகாம்களில் வசிப்பவர்கள் இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் பயனடைவார்கள்.

5. இலவச வேட்டி-சேலை: பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு இலவச வேட்டி மற்றும் சேலை வழங்கும் திட்டமும் தொடர்ந்து செயல்படுத்தப்படும்.

6. சந்தைப்படுத்துதல்: பரிசுப் பொருட்களைக் கொள்முதல் செய்வது, விநியோகத்திற்குத் தயாராக வைப்பது போன்ற பணிகள் தமிழக அரசின் நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகம் மூலம் மேற்கொள்ளப்படும்.

7. மக்களின் எதிர்பார்ப்பு: கடந்த ஆண்டில் ரொக்கப் பரிசு வழங்கப்படாததால் ஏற்பட்ட அதிருப்தியைக் கருத்தில் கொண்டு, இந்த முறை ரொக்கப் பணம் வழங்குவது உறுதியாக இருக்கும் என பொதுமக்கள் பெரிதும் எதிர்பார்க்கின்றனர்.

8. நிதிச் சுமை: ரூ.5,000 ரொக்கப் பரிசு வழங்கப்பட்டால், அரசுக்கு சுமார் ரூ.11,000 கோடி கூடுதல் நிதி தேவைப்படும். நிதிநிலை சவால்களை எதிர்கொண்டு அரசு எவ்வளவு தொகையை ஒதுக்கும் என்பது முக்கிய விசியமாக உள்ளது.

9. தரக் கட்டுப்பாடு: கடந்த காலங்களில் பரிசுப் பொருட்களின் தரம் குறித்த புகார்களைத் தவிர்க்க, இந்த முறை தரக் கட்டுப்பாட்டில் கூடுதல் கவனம் செலுத்தப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

10. அரசியல் முக்கியத்துவம்: 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலை மையமாகக் கொண்டு, இந்த பொங்கல் பரிசுத் திட்டம் ஆளும் கட்சியின் முக்கிய அரசியல் வியூகமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

தமிழக அரசின் முன்னேற்பாடுகள் என்ன?

நிதிநிலை ஆலோசனை: பரிசுத் தொகுப்பிற்கான மொத்த நிதி ஒதுக்கீடு மற்றும் ரொக்கப் பரிசுத் தொகை எவ்வளவு வழங்குவது என்பது குறித்து முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையில் நிதித் துறை மற்றும் உணவுத் துறை அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடைபெற்று வருகிறது.

பொருட்கள் கொள்முதல்: பரிசுத் தொகுப்பில் இடம்பெற வாய்ப்புள்ள அரிசி, சர்க்கரை, கரும்பு உள்ளிட்ட பொருட்களை கொள்முதல் செய்வதற்கான முன்னேற்பாடுகளை தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகம் (TNCSC) மற்றும் கூட்டுறவுத் துறை மேற்கொண்டு வருகின்றன.

டோக்கன் அச்சிடுதல்: பரிசு விநியோகத்தை நெரிசல் இல்லாமல் சீராக நடத்தத் தேவைப்படும் டோக்கன்கள் அச்சிடும் பணியை விரைவுபடுத்த அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்படலாம்.

வேட்டி-சேலை விநியோகம்: இலவச வேட்டி-சேலை திட்டத்திற்கான விநியோகப் பணிகளை முன்கூட்டியே தொடங்கி, பொங்கலுக்கு முன்பே பயனாளிகளுக்குச் சென்றடைவதை உறுதி செய்யும் நடவடிக்கைகளில் அரசு ஈடுபடுகிறது.

பொங்கல் பரிசு டோக்கன் எப்பொழுது விநியோகிக்கப்படும்?

பொதுவாக, பொங்கல் பரிசு தொகுப்புக்கான டோக்கன்கள் விநியோகம் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியான பிறகு, ஜனவரி மாதம் முதல் வாரத்தில் (தோராயமாக ஜனவரி 3 முதல் 9 வரை) தொடங்கும்.

விநியோக முறை: ரேஷன் கடை ஊழியர்கள் மூலம் வீடு வீடாகச் சென்று டோக்கன்கள் விநியோகிக்கப்படும்.

விவரங்கள்: ஒவ்வொரு டோக்கனிலும் பரிசுப் பொருட்கள் வழங்கப்படும் நாள் மற்றும் நேரம் குறிக்கப்பட்டிருக்கும். இது ரேஷன் கடைகளில் கூட்டத்தைக் குறைத்து, மக்கள் சிரமமின்றி பரிசுப் பொருட்களைப் பெற உதவும்.

முக்கியக்குறிப்பு:

மேலே உள்ள அனைத்துத் தகவல்களும் தற்போதுள்ள ஊகங்கள் மற்றும் கடந்த கால நடைமுறைகளின் அடிப்படையிலானது. 2026 பொங்கல் பரிசு குறித்த இறுதி மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ விவரங்களுக்காக தமிழக அரசின் அறிவிப்புக்காகக் காத்திருப்பது அவசியம்.

