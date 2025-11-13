English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • சாய் அமுதம் 100: கோவையில் ஸ்ரீ சத்ய சாய் பாபாவின் நூற்றாண்டு தெய்வீக தரிசனம்

சாய் அமுதம் 100: கோவையில் ஸ்ரீ சத்ய சாய் பாபாவின் நூற்றாண்டு தெய்வீக தரிசனம்

கோவையில் முதன் முறையாக, பிரம்மாண்டமான தெய்வீகக் கண்காட்சியாக ஸ்ரீ சத்ய சாய் பாபாவின் 100 வருட கால வாழ்வியல் குறித்த "ஸ்ரீ சத்யசாய் திவ்ய சரிதம்" எனும் கண்காட்சி நடைபெற உள்ளது!

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Nov 13, 2025, 04:10 PM IST
  • நவம்பர் 15,16 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெற உள்ளது.
  • தெய்வீக அன்பின் செயல்பாட்டில் 100 ஆண்டுகள்.

Trending Photos

Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Shutdown
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
துலாம் ராசியில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு பொன்னான நாட்கள், அதிர்ஷ்டம்
camera icon7
Venus Transit
துலாம் ராசியில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு பொன்னான நாட்கள், அதிர்ஷ்டம்
அதிசயம் செய்யும் சனி பெயர்ச்சி.. இந்த 3 ராசிகளுக்கும் அதிர்ஷ்டம் கொட்டும்
camera icon7
Sani Peyarchi 2025
அதிசயம் செய்யும் சனி பெயர்ச்சி.. இந்த 3 ராசிகளுக்கும் அதிர்ஷ்டம் கொட்டும்
நாளை பவர் கட்.. தமிழகத்தில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!
camera icon7
Shutdown
நாளை பவர் கட்.. தமிழகத்தில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!
சாய் அமுதம் 100: கோவையில் ஸ்ரீ சத்ய சாய் பாபாவின் நூற்றாண்டு தெய்வீக தரிசனம்

கோவையில் முதன் முறையாக, பிரம்மாண்டமான தெய்வீகக் கண்காட்சியாக ஸ்ரீ சத்ய சாய் பாபாவின் 100 வருட கால வாழ்வியல் குறித்த "ஸ்ரீ சத்யசாய் திவ்ய சரிதம்" எனும் கண்காட்சி நடைபெற உள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

நடைபெறும் நாள் மற்றும் இடம்:

தேதி: நவம்பர் 15 மற்றும் 16

இடம்: நாக சாய் மந்திர் ஆலய வளாகம், சாய்தீப் மண்டபம், சாய்பாபா காலனி, கோவை.

கண்காட்சியின் முக்கிய நோக்கம்:

பகவான் ஸ்ரீ சத்ய சாய் பாபாவின் எல்லையற்ற அன்பு மற்றும் நிபந்தனையற்ற கருணையின் தெய்வீக மரபை மனிதகுலத்திற்கு நினைவூட்டும் வகையில் இந்தக் கண்காட்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

பக்தர்கள் நேரடியாகக் கண்டு அருள் பெறக்கூடிய வகையிலான சிறப்பம்சங்கள்:

தத்ரூபமான காட்சிகள்: பகவான் சத்ய சாயி பாபாவின் வாழ்க்கை, செய்தி, அற்புதங்கள் மற்றும் அவரது உலகளாவிய நோக்கம், தன்னலமற்ற அன்பு, மற்றும் சேவை.

அரிய மற்றும் தெய்வீகப் பொக்கிஷங்கள்:

பகவான் பாபாவின் வாழ்க்கையின் அரிய காட்சிகள் மற்றும் லீலைகள்.

பகவான் பாபாவின் சேவைத் திட்டங்களின் மல்டிமீடியா காட்சிப்படுத்தல்கள்.

இளைஞர்கள், பக்தர்கள் மற்றும் ஆன்மீகத் தேடுபவர்களுக்கென பகவான் பாபாவின் தனிப்பட்ட உடைமைகள் மற்றும் தெய்வீகப் பொக்கிஷங்கள்.

இந்த மாபெரும் நிகழ்வை, மூன்று புகழ்பெற்ற அறக்கட்டளைகள் இணைந்து நடத்துகின்றன:

ஸ்ரீ சாய் சாக்ஷத்காரம் அறக்கட்டளை

ஸ்ரீ சத்ய சாயி மாருதி சேவா அறக்கட்டளை

ஸ்ரீ நாக சாயி அறக்கட்டளை

நவம்பர் 15 மற்றும் 16 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெற உள்ள இந்தக் கண்காட்சி குறித்து விளக்குவதற்காக, நாக சாய் மந்திர் ஆலயத்தில் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு நடைபெற்றது. இதில் பின்வரும் நிர்வாகிகள் கூட்டாகப் பேசினர்.,

நாகசாய் டிரஸ்ட்: பாலசுப்ரமணியன், பாலசுப்ரமணியம்

ஸ்ரீ சாய் சாக்ஷத்காரம் அறக்கட்டளை: சுந்தர்ராமன், கோவிந்தராஜன்

மாருதி சேவா டிரஸ்ட்: மேகநாதன் சாய்

சமூக ஆர்வலர்: அருணாச்சலம்

அனைத்து பக்தர்களும் ஆன்மீக தேடலில் உள்ளோரும் இந்த தெய்வீகக் கண்காட்சியில் கலந்துகொண்டு பகவானின் அருளைப் பெற அன்புடன் அழைக்கப்படுகிறார்கள்.

மேலும் படிக்க | அரசு ஊழியர்களுக்கு ஸ்வீட் நியூஸ்; தீபாவளிக்கு பின் DA உயர்வு - மாநில அரசு அறிவிப்பு

மேலும் படிக்க | அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்... குஷியில் 6 லட்சம் பேர் - அகவிலைப்படி உயர்வு!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Sri Sathya Sai BabaSai babaCoimbatoreSri Sathya Sai Divya Charitham

Trending News